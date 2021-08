Kommentar

Erna Solberg i angrepsposisjon

Av Hanne Skartveit

Erna Solberg forsøker å skape et bilde av rødgrønt kaos. Men det er ikke noe bedre på hennes side.

Statsminister Erna Solberg jobber hardt for å skape et bilde av kaos på rødgrønn side. Men hun har like store problemer med sitt alternativ. Minst like store.

Gjennom tidligere valgkamper har Solberg hevdet at hun vil snakke politikk, og særlig Høyres politikk, så får de andre holde på med spill og anklager mot hverandre. Politiske angrep på motstanderen har hun som regel overlatt til andre i sitt parti. Solberg har vanligvis hevet seg over denslags.

«Borgerlig kaos»

Men nå er statsministeren i angrepsmodus. Det brenner under føttene hennes. Solberg levnes liten sjanse til å beholde jobben som statsminister. Likevel fremstår hun ikke desperat. Hun gjør aldri det. Men hun spisser ordbruken. Erna Solberg er på hugget.

Borgerlig kaos var lenge et begrep i norsk politikk. Men gjennom de siste åtte årene, med Erna Solberg som statsminister, har dette begrepet mistet noe av sin kraft. Solberg har klart å styre Norge, gjennom samarbeidsavtaler i Stortinget, eller med alle samarbeidspartiene i regjering. Flertallet røk da Frp i januar i fjor forlot regjeringen. Men Høyre-lederen har manøvrert seg også gjennom dette siste halvannet året - i den politiske unntakstilstanden som pandemien har skapt.

Surr på begge sider

Nå synes velgerne lei av hele prosjektet hennes. Solberg peker på de rødgrønne og deres problemer. Men se bare hvordan det står til i hennes leir: De to andre regjeringspartiene, KrF og Venstre, ligger begge og vipper rundt sperregrensen. Sylvi Listhaug leder et aggressivt Frp som vil være i opposisjon til alt og alle de neste fire årene. Høyre gjør det dårlig på meningsmålingene. Likevel forsøker Erna Solberg og hennes folk å skape et bilde av at det er hun og Høyre som står for stabiliteten, mens det bare er surr hos de rødgrønne.

Tre partier, to statsministerkandidater - og hvem vil egentlig være sammen med hvem? (F.v. Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken)

Men det er faktisk surr på begge sider. På rødgrønn side er det, merkelig nok, to statsministerkandidater. Ingen vet helt hvilke partier som havner i regjering sammen. Og det tidligere så stabile rødgrønne flertallet på meningsmålingene er truet.

Alt dette betyr ikke at Norge ikke får en regjering etter valget. Eller at de ytre fløypartiene Rødt og MDG kan få ubegrenset makt. Mange synes å ha glemt at det vanlige i norsk politikk i nyere tid, frem til 2005, var mindretallsregjeringer. I motsetning til i mange andre land, trengs det ikke et flertallsvedtak i Stortinget for å danne regjering. Kongen peker på den han tror har størst mulighet til å danne regjering. Vedkommende sonderer terrenget. Dersom det er et klart flertall mot dette alternativet, går stafettpinnen videre.

Løsninger når det gjelder

Vi må også huske at situasjonen før og etter valget er to helt forskjellige ting. Før valget kjemper alle partiene om hver eneste stemme. Etter valget kjemper de om gjennomslag for sine saker. Da er det gi og ta - tøffe forhandlinger om saker, penger og posisjoner.

Mange vil ønske å skapet et bilde av kaos i norsk politikk. Men historien har vist oss at våre politikere klarer å finne løsninger når det virkelig gjelder.

For øyeblikket er ikke det mest sannsynlige at Norge får en flertallsregjering etter høstens stortingsvalg. Men Jonas Gahr Støre er mye nærmere den drømmen enn Erna Solberg er. Og en regjering får vi - uansett.