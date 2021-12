Kommentar

Kvinnekrise i sprint: Nå uler alarmen!

Av Leif Welhaven

Hjemmehåpet Nadine Faehndrich sikret en populær andreplass, mens svenske Maja Dahlqvist vant for tredje gang på rad. Tiril Udnes Weng havnet i bakgrunnen i finalen.

DAVOS (VG) Det er tid for at Norge trykker på den store røde knappen i kvinnesprint.

Alarmen ljomer over vakre sveitsiske alper.

Ikke bare ble de norske kvinnene slått i sprint igjen - men det tegner seg et skremmende bilde om tingenes tilstand ubehagelig kort tid før OL.

Bekymringen er slett ikke nye, etter at en rekke tegn over tid har vist at Norge sliter når det skal gås kort og fort.

Men det vi så i et så viktig renn som her i Davos, var norske løpere som rett og slett var sjanseløse.

Et lite unntak fra miseren er Tiril Udnes Weng, som viste takter og klarte å ta seg til finalen. Men om vi skal være brutalt ærlige, så var det jo med et nødskrik at hun sikret plassen der.

Og da det virkelig dro seg til, var hun sjanseløs mot de aller beste.

Resten av prestasjonene var ikke mye å skrive hjem om fra pressesenteret i den fjonge alpelandsbyen.

Kristine Stavås Skistad knuste nok sin egen OL-drøm med en prolog hun selv beskrev temmelig treffende: «Jeg stod fast fra første meter». Resultatet: Nummer 48.

Maiken Caspersen Falla har over tid vært den fremste å lite på i konkurransen med stadig sterkere konkurrenter, og 31-åringen vil for alltid ha en cv å være stolt av.

Men at veteranen med både VM- og OL-gull i bagasjen ryker i prologen - uten å skjønne helt hva som er galt - gir grunn til å føle seg urolig.

Mathilde Myhrvold klarte å ta seg til semifinalen og kunne styrket egne aksjer betraktelig, men røk i nest siste hinder.

Lotta Udnes Weng og Ane Appelkvist Stenseth hadde begge en tung dag på jobb i tynn luft.

Det norske skipublikummet har lenge vært bortskjemt på diverse arenaer, men faresignalene i kvinnesprint har vært der over tid.

Og selv om vi har vært på pallen i vinter, er det tydeligere og tydeligere at det norske laget har havnet i bakleksa.

Sverige har nå tre strake seirer gjennom Maja Dahlqvist, og er definitivt storesøster i sprint.

Vi kan jo bare tenke oss hvordan styrkeforholdet hadde vært dersom svenskene hadde sluppet skader på stjerner og endring av idrettsgren.

Det er ikke noe enkelt svar på hva som har gått galt, men det er grunn til å stille noen strukturelle spørsmål. For eksempel kan man jo lure på hvordan ståa hadde vært om Norge hadde hatt et sprintlag på kvinnesiden over tid, med fokus på disse rennenes kjerneegenskaper.

Johannes Høsflot Klæbo vant nok en gang som han ville.

På herresiden sørger Johannes Høsflot Klæbo for at det er langt hyggeligere å være norsk i alpeland denne helgen.

Selv om Sergej Ustjugov er sterkere enn vi har sett ham på lenge, virket det i realiteten aldri som om Klæbo var truet. Taktisk klok som vanlig, og med et gir i bagasjen resten ikke har, er det hevet over enhver tvil hvem som er kongen av sprintracet.

Mens det ikke er så lett å se hvordan de norske kvinnene skal sette sammen et sprintlag som slår fra seg i OL, er det heller ikke enkelt å plukke ut hvem Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes skal ha med seg i guttas kvartett.

Reserven Even Northug imponerte stort ved å ta seg til finale, slik at det for andre helg på rad var en løper utenfor landslaget som ga grunn til å sette utropstegn i margen.

Når Pål Golberg sliter og Sindre Bjørnstad Skar ødela sine egne sjanser, mens Håvard Solås Taugbøl ikke hadde sin beste dag, er det nok av hodebry også i herreleiren.

Men der gutta har den store gullfavoritten, er det mye som skal bli bedre før vi ser kvinnelige sprintresultater på øverste hylle i Beijing.

For tilskuere som er lei av norsk langrennsdominans, er det nok befriende å se resultatlister som ikke er preget av rødt, hvitt og blått. Men det får da være måte på å tape terreng...