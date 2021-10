Leder

Henleggelser svekker tilliten

PÅ PATRULJE: Nye statistikk viser en økning i antall anmeldelser som blir henlagt fordi politiet ikke har kapasitet til å etterforske.

Manglende saksbehandlingskapasitet ble oppgitt som årsak til at politi og påtalemyndighet henla hele 18 565 anmeldelser ifjor. Det er en økning på 44 prosent i forhold til 2019.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) står bak undersøkelsen av anmeldte lovbrudd i Norge. Vi må ta høyde for at 2020 på mange måter et unntaksår på grunn av pandemien, men noen av utviklingstrekkene når det gjelder etterforskning og straffeforfølgelse startet lenge før Covid-19 kom til landet.

Det er en urovekkende trend at stadig flere anmeldelser henlegges fordi politiet ikke har kapasitet til å etterforske sakene. Det er også betenkelig at oppklaringsprosenten i saker der etterforskningen ble avsluttet er den laveste siden 2013. I 2020 ble 48 prosent av sakene oppklart.

les også Politi-Bolstad: Nærvær må styrkes – usikker på gjenåpning av lensmannskontor

SSB har ført slik statistikk hvert år siden 2002. Da ble litt over fire tusen saker henlagt med henvisning til manglende saksbehandlingskapasitet. Siden 2016 har antallet blitt mer enn doblet til over 18 500 saker i 2020. Det er påtakelig at de i de syv sørligste politidistriktene skjer en økning i anmeldelser som henlegges fordi politiet ikke klarer å håndtere det store antallet. I de fem nordligste distriktene er det nesten ingen saker som henlegges med den begrunnelsen. Politiets Fellesforbund har erkjent at det i flere år har vært utfordringer innen etterforskningsfeltet.

les også Indre press om at Sp leverer lensmannskontor

Det handler ikke bare om bevilgninger, men også om riktig prioritering. Ikke minst er det viktig å rekruttere tilstrekkelig mange kvalifiserte etterforskere, og sørge for at de med erfaring fortsetter. For å bøte på noe av dette ble det satt av 83 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020 til det såkalte etterforskningsløftet. Forhåpentlig vil det raskt gi resultater.

Det er alvorlig at stadig flere saker henlegges, i tillegg til at under halvparten av saker som etterforskes ferdig blir oppklart. For den som er blitt offer for kriminalitet er det nedslående å oppleve at saker blir henlagt, særlig med begrunnelse at politiet ikke har tid til å jobbe med den. Det kan over tid gjøre noe med borgernes trygghet. Det kan svekke tilliten til politi og rettsvesen. Det har vi ikke råd til. Politiet må settes i stand til å utføre grunnleggende oppgaver. Det kan være gode grunner til å henlegge en sak. Manglende saksbehandlingskapasitet er ingen god grunn.