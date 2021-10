Kommentar

Da Facebook lå nede

Av Per Olav Ødegård

Hva gjør man når sosiale nettverk ikke er tilgjengelige i seks timer? Vi kan blant annet reflektere over hvordan Facebooks plattformer har forandret oss. På godt og vondt.

Sosiale medier har endret oss, både som individer og samfunn. Hva er det mest av, det gode eller det vonde? Svaret er ikke opplagt. Argumentene for at sosiale medier gjør større skade enn gagn er med tiden blitt mer overbevisende, blant annet takket være varslere.

Facebook og selskapets andre plattformer, Instagram, Messenger og WhatsApp, har 3,5 milliarder brukere verden over. Det forteller om en eventyrlig suksess som er skapt på bare femten år.

Det vi ved årtusenskiftet ikke visste at vi trengte er i dag for svært mange blitt uunnværlig. Ikke bare som en primær kontaktflate for venner og bekjente, men som en krønike over våre liv.

VARSLER: – Jeg er her fordi jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa hun i høringen, sa Frances Haugen til Senatet.

Som Facebook stadig forteller meg: «Per, vi bryr oss om deg og Facebook-minnene dine.» Vedlagt er et hyggelig bilde.

Facebook bryr seg utvilsomt både om meg og milliarder av andre brukere. Men de eneste minner selskapet virkelig bryr seg om er mine og andres brukerdata. Det er denne innsikten som gjør Facebook til et av verdens mest verdifulle selskaper.

Facebook er blitt en global og utemmet gigant. Vi har sett hvilken destruktiv kraft sosiale medier kan ha.

Facebook ble lansert i 2004, og åpnet for alle over 13 år i 2006. Mannen bak, Mark Zuckerberg, snakket som en idealist. Facebook skulle gjøre det mulig for oss å bygge samfunn og gjøre verden mindre.

I dag ser vi hvordan sosiale medier kan virke polariserende, manipulerende og samfunnsnedbrytende.

Til en viss grad har Facebook selv innsett hva de har skapt. I 2017 beklaget Zuckerberg offentlig at hans arbeid var blitt brukt til «å splitte folk i stedet for å knytte oss sammen». Når Facebook er blitt kritisert, gransket og bøtelagt de siste årene har Zuckerberg lovet bot og bedring. Og noe ble gjort.

Facebook ansatte flere tusen mennesker som skulle moderere de sosiale mediene for å stanse hatefulle og falske meldinger. De skulle også avsløre når fremmede stater og andre aktører i det skjulte forsøkte å bruke mediene for å manipulere folks oppfatninger.

En av de som ble ansatt med dette som formål var IT-eksperten Frances Haugen. Haugen ble skremt av de erfaringer hun gjorde i sin tid hos Facebook. Tirsdag vitnet hun for Senatet i USA:

– Jeg er her fordi jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa hun i høringen.

Hun ønsker full åpenhet om Facebooks egen forskning: – Så lenge Facebook opererer i mørket og skjuler forskningen sin for offentligheten, kan de ikke holdes ansvarlig.

I SENATET: Tidligere Facebook-ansatt Frances Haugen tirsdag.

Haugen sto først frem som varsler på det amerikanske aktualitetsprogrammet «60 minutes» i helgen. Hun sa da at Facebook «stadig vekk velger profitt fremfor trygghet», og at den «versjonen av Facebook som eksisterer i dag river våre samfunn i stykker».

Haugen sa at Facebooks egen forskning viser at det er lettere å utløse hat enn andre følelser. Og at det står i selskapets makt å justere algoritmene som utløser følelsesmessige reaksjoner. Da Haugen forlot Facebook i mai tok hun med seg flere tusen sider med dokumentasjon. Hun la også ut en siste post på selskapets interne system:

«Jeg hater ikke Facebook. Jeg elsker Facebook. Jeg ønsker å redde det.» Hun viste først Facebook-dokumentene til Wall Street Journal og politikere. Da var hun en anonym varsler. Nå står hun frem med sine anklager.

Visepresident i Facebook, tidligere visestatsminister i Storbritannia Nick Clegg, kaller anklagene villedende. Den tid da Facebook la seg flat for kritikk er tydeligvis over.

I TRØBBEL: Facebook-sjef Marc Zuckerberg.

Haugen er ikke den eneste varsler. Sophie Zhang er en annen. På sin siste dag på jobb i Facebook for et år siden la hun en lengre melding på det interne nettverket, som senere ble publisert.

Hun la frem bevis for hvordan myndighetene i flere land brukte falske konti for å påvirke og manipulere befolkningen. Da Zhang oppdaget dette opplevde hun at selskapet ikke tok henne alvorlig. Facebook sier at de er grunnleggende uenig i Zhangs versjon.

Hendelser de siste årene underbygger det varslerne sier. I flere år har politikere både fra det republikanske og demokratiske parti angrepet internett-giganten for å ha misbrukt sin posisjon.

I 2017 ble det avslørt at russiske aktører hadde brukt Facebook for å forstyrre det amerikanske presidentvalget året før.

Cambridge Analytica-skandalen i 2018 rammet også Facebook. Det britiske selskapet var eksperter på å sanke personlige opplysninger om brukere som kunne anvendes til særdeles målrettet og effektiv politisk markedsføring.

Sosiale medier er blitt ambisiøse politikeres viktigste plattform. Selv ble jeg Facebook-bruker i 2008 da jeg var i USA for å skrive om det amerikanske presidentvalget.

Det ble kalt det første «Facebook-valget» fordi Barack Obamas stab brukte plattformen langt effektivt enn John McCains folk. Obama hadde ansatt en av Zuckerbergs Harvard-venner som hadde vært med på oppstarten av Facebook fire år tidligere.

Effekten ble kanskje overdrevet den gang. Obama hadde i 2008 bare to millioner følgere. I senere valg ble betydningen langt større. Ingen presidentkandidat og president har brukt sosiale medier, hovedsakelig Twitter, mer effektivt enn Donald Trump. Inntil han ble stengt ute av de store tjenestene etter stormingen av Kongressen 6. januar.

Mandag sa president Joe Bidens pressesekretær Jen Psaki at Haugens varsel er det siste i en rekke avsløringer av sosiale medieplattformer som viser at selvregulering ikke virker. Biden støtter «grunnleggende reformer», sier hun.

Hva det innebærer av reguleringer er høyst uklart. I alder er Facebook fortsatt å anse som en opprørsk tenåring som raskt har vokst seg stor, som går sine egne veier og bryr seg lite om hva de foresatte sier.

