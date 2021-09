Kommentar

Snytes stadig for svar

Av Leif Welhaven

Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund står i en opprivende konflikt. Finner de en løsning, eller ender saken i rettsapparatet?

Viktige spørsmål skriker etter svar rundt idrettens handlingsrom i arbeidslivet. Men stort sett avtaler partene seg bort fra avklaringer.

Å jobbe med idrett skiller seg fra andre sysler på flere måter. Derfor har idretten et unntak fra hovedregelen om at arbeidstagere skal ansettes fast.

Likevel dukker det stadig opp problemstillinger om hvor grensen egentlig går for særregler.

Hva skal til for å kvitte seg med en fotballtrener før en tidsbegrenset kontrakt går ut, uten å bryte loven?

Hvor galt må det gå før det foreligger «saklig grunn» til å sende treneren på dør?

Hvem kan inngå avtaler som svekker stillingsvernet?

Hva med jobber som delvis er administrative og delvis sportslige?

Er det da fritt frem for midlertidige ansettelser i evig tid?

Dessverre er spørsmålene flere enn svarene rundt interessante spørsmål som dukker opp i konkrete saker. Men vi pleier ikke å ha blitt stort klokere den dagen punktum blir satt for hver enkelt konflikt.

Det skyldes rett og slett at saker i idretten stort sett forlikes før den juridiske kvernen er ferdig.

For aktørene i arbeidskonflikter kan det være forståelig at man ikke orker belastningen og risikoen ved en rettssak. Et kompromiss kan fremstå mer fristende, selv om troen på å vinne frem egentlig var der.

Men fra et prinsipielt perspektiv er det synd at vi så sjelden kommer ordentlig til bunns.

I saken mellom Kåre Ingebrigtsen og Rosenborg kunne vi fått en viktig avklaring om fotballtreneres stillingsvern.

Men etter noen samtaler rundt bordet ble kroner lagt på bordet. Dermed ble saken som var oppe i Trondheim tingrett brått stoppet.

Fokuset på de overordnede spørsmålene ble satt til side.

Alle smilte litt anstrengt.

Og det var det.

Konflikten som nå herjer mellom sportssjefen i hopp og toppledelsen i Norges Skiforbund er stappfull av fasetter og følelser. Men saken har også en helt kjølig dimensjon.

Den handler om behovet for å få avklart hvor langt en idrettsorganisasjon kan dra bruken av midlertidig arbeidskraft over tid.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen har gått på midlertidige kontrakter i 17 år. Uansett hva man måtte mene om de ulike partenes sak og argumentasjon, er det interessant å få avklart i retten hvordan praksisen står seg.

Det har verdi for langt flere enn de aktuelle partene å få tydeliggjort spillereglene. Også på andre samfunnsområder, som i akademia, trengs det klarere svar på hvordan reglene skal anvendes.

I idrett er bruken av tidsbegrensede kontrakter utbredt. Utøvere, trenere og dommere kan ansettes midlertidig. Men også «andre ledere» nevnes i loven.

Et spørsmål er hvordan en stilling som Bråthens passer inn her.

Advokaten hans har kalt det et åpenbart misbruk av unntaksregelen i norsk idrett, mens Norges Skiforbund har stått hardt på sitt.

Så langt har det vært ekstremt uforsonlig mellom partene, samtidig som det jobbes i kulissene. Akkurat nå er det vrient å se hva slags kompromiss som kan være tenkelig, uten et tap av ansikt som går på troverdigheten løs.

Men så lenge saken er så skadelig for omdømmet som den er, skal ingen bli overrasket dersom det plutselig dukker opp et forlik av noe slag.

NRK kunne nylig avsløre at skiforbundet har havnet i flere arbeidskonflikter siden 2018, blant annet basert på påstander om ugyldig oppsigelse.

Men ingen av dem har endt i retten.

I disse sakene vet vi lite om hvor prinsipielt interessant innholdet er, siden det ble inngått taushetsavtaler som hindrer at innholdet blir offentlig kjent.

Men vi vet at det har kostet en medlemsorganisasjon dyrt å betale seg ut av knipen.

Nå er det store spørsmålet hva som skjer videre med floken rundt norsk hoppsports fremtid.

Det er ikke så rart at mange i Ski-Norge håper at partene til slutt finner en måte og enes på, slik at miljøet kan få ro. Samtidig er det litt synd om vi enda en gang snytes for svar på et sentralt spørsmål.

Det burde jo interessere både arbeidstagere og arbeidsgivere i idretten å bli klokere på hvor grensen går for bruk av midlertidig arbeidskraft.