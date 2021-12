Debatt

Krise i EUs energiunion

ACER har en overordnet rolle både i nettutvikling og for kraftmarkedet.

MORTEN HARPER, utredningsleder i organisasjonen Nei til EU

Våren 2018 slo MDG og Frp sine pjalter sammen med Ap, Høyre og Venstre for å føre Norge inn i EUs energiunion. Energiminister Terje Søviknes (Frp) bedyret at utenlandskabler ikke gir høyere strømpris av betydning, og at dette ikke hadde noe å gjøre med EUs tredje energimarkedspakke og ACER.

Man skulle tro at energikrisen i Europa og de historisk høye strømprisene ledet til en viss selvrefleksjon, men MDG-politiker Øyvind Strømmen insisterer fortsatt på at EUs energibyrå ACER ikke har noe som helst med strømprisen å gjøre (VG 9. desember).

ACER følger opp EUs regler om produksjon, overføring, distribusjon og forsyning av strøm, samt EUs nettutviklingsplan og prioriterte prosjekter. EU-byrået kan også treffe bindende vedtak, for Norges del via ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som skal være uavhengig av norske myndigheter.

Målet for ACER er å skape et sømløst indre marked for strøm (og gass), uten nasjonale barrierer. Rammene for markedet settes av algoritmer for strømflyt og kapasitetstildeling, som igjen leder til den strømprisen vi ender opp med. Dette skjer gjennom retningslinjer og nettkoder vedtatt av EU-kommisjonen, som ACER forbereder og overvåker. Muligheten for å regulere krafteksporten av hensyn til nasjonal forsyningssikkerhet eller konkurransedyktig strømpris forsvinner.

Ved uenighet mellom regulatorene (tilsvarende RME i Norge), er det ACER som avgjør. Energibyrået har allerede fattet to vedtak som vil binde Norge. ACER valgte den mest markedstilpassede måten å regulere strømflyten på. Nå ligger det an til at ACER skal bestemme i konflikten om svenske begrensninger på krafteksporten, etter klage fra Finlands RME. Statnetts nylige regulering av eksporten til Sverige kan også bli en sak for RME og ACER.

På møtet mellom EUs energiministre 2. desember angrep flere land det prinsippet som ACER legger til grunn: At det er den siste kilowatten produsert som skal være retningsgivende for strømprisen. I dag kommer denne siste kilowatten fra dyr gass. Land som Frankrike ville heller ha prisen basert på hva det gjennomsnittlig koster å produsere strøm.

Overført til norske forhold: Hvorfor skal forbrukere og industri her hjemme betale over 1 krone per kilowattime når gjennomsnittskostnaden for å produsere den er under 10 øre? ACER forsvarte den herskende markedslogikken i en rapport kort tid før møtet, og med Tyskland i spissen ble forsøket på å gjøre endringer stanset.

En meningsmåling gjort av Sentio i november, på oppdrag fra Nei til EU, viser at det er flere som vil ut av ACER enn bli værende, og bare 1 av 10 mener ACER ikke gir høyere strømpris. Ifølge Strømmen bryr vi som er kritisk til ACER oss egentlig ikke om strømprisen, men driver «ein EØS-debatt i forkledning». Det er en frekk mistenkeliggjøring av engasjementet i den strømkrisen som rammer så mange både her hjemme og i Europa.