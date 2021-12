Leder

Nødvendig rentehopp

MÅ NORMALISERE: Sentralbanksjef Øystein Olsen tar rentegrep for å unngå ny boligprisbonanza.

Det er fattig trøst for pressede husholdninger at Norges Banks renteheving friskmelder norsk økonomi midt i et hissig utbrudd av smitte og løpske strømpriser.

Sentralbankens overordnede signal er at det er nødvendig å normalisere renten. Ikke minst er dette viktig for å kunne legge et stabilt grunnlag for et bærekraftig boligmarked over tid.

Alternativt kan Norge i verste fall drives inn i en ny boligprisbonanza. Som kan være hyggelig nok for den som allerede er inne på dette markedet, men svært negativt for unge mennesker som ønsker å kjøpe sitt eget hjem.

Uten utsikt for monnelig arv eller foreldre med romslig lommebok, vil slike førstegangskjøpere være sjanseløse i et gjeldsdrevet boligmarked.

Den lenge bebudede rentehevingen skjer ikke i et vakuum. En stor del av norsk økonomi går godt. Ifølge NHOs prognoser ligger økonomien an til en vekst godt over normalen også neste år.

Svært mange bedrifter sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Både inflasjon og lønninger antas å være på vei opp. Det eneste forunderlige med denne rentehevingen, er at toneangivende fagøkonomer finner den forunderlig.

Omikron har gjort lite inntrykk på Norges Bank. Beslutningen om å heve styringsrenten var enstemmig. Trolig har det bidratt til vurderingen at regjeringen garanterer rause kompensasjonsordninger. Både for bransjene som omfattes av begrensende restriksjoner og for deres ansatte.

Erfaringene fra Solberg-regjeringens mindre finmaskede kompensasjoner, var at tiltaksordningene likevel traff såpass godt at norsk næringsliv aldri har hatt færre konkurser.

Støre-lagets tilbud favner bredere, og sikrer de fleste aktører innen reiseliv, servering, transport og kultur en mulighet til å få dekket store deler av sine økonomiske tap.

I Storbritannia, hvor marginene er knappere, veksten svakere og inflasjonen tre ganger større enn i norsk økonomi, har den engelske sentralbanken gjort de samme vurderinger som Norges Bank. Torsdag satte også Bank of England opp styringsrenten, med forsiktige 0,15 prosentpoeng, riktignok, til det nivå som Norges sentralbank hevet sin rente fra. Altså 0,25.

ESB, Den europeiske sentralbanken, som også hadde rentemøte samme dag, holder imidlertid sin styringsrente i ro på minus 0,5 prosent. I eurosonen var det som forventet.

Den ferske rentehevingen bærer klart bud om at Norges Bank i nåværende situasjon mener at finanspolitikken er et viktigere instrument enn pengepolitikken. Førstnevnte reguleres av regjering og storting, det andre av sentralbanken. Samfunnsøkonomien – herunder folk flest – vil dra mer nytte av finanspolitiske grep enn rentepolitiske tiltak, ifølge dette.

Sitter man med en uforholdsmessig høy strømregning som forfaller samtidig med boliglånet, og man vet at også bankene kommer til å utnytte rentehoppet for alt det er verdt (!), kan det oppleves noe annerledes.

Den viktigste meldingen man kan lese ut av Norges Banks rentebeslutning, er likevel at sentralbanken vurderer den siste smittebølgen som et relativt kortvarig fenomen med liten innflytelse på norsk økonomi. Det er godt nytt, tross alt.