Kommentar

Å være eller ikke være norsk

Av Shazia Majid

HVEM ER NORSK: I Avisa Oslo forteller debattredaktør Fawad Ashraf hvorfor han velger å ikke lenger kalle seg norsk. Dette bildet er tatt på Slottsplassen 17. mai 2015.

Det norske samfunnet har tapt hvis stadig flere unge mennesker ikke vil kalle seg norsk, selv om de er norske.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jeg er norsk. Jeg er ikke i tvil. Tvilen la jeg fra meg for lenge siden.

Jeg vet at min skråsikkerhet kan irritere. Den irriterte mange, både hvite og mørkhudede nordmenn da jeg sa det samme i VG i 2014. Hvem tror du at du er, fikk jeg høre.

Enkelte etniske nordmenn mente jeg tok meg til rette og vannet ut begrepet. Enkelte mørkhudede nordmenn mente jeg prøvde for hardt å være noe jeg ikke er. «Har du sett deg i speilet», fikk jeg høre.

Rasisme er ikke nytt for meg. Jeg opplever den titt og ofte i innboksen og i sosiale medier og jeg er blitt sammenlignet med aper og det som verre er. Og det er klart det er vondt.

Har det fått meg til å tvile, og gi opp? Aldri. Snarere tvert imot.

Jeg har fått en fandenivoldsk holdning. Jo mer noen vil plassere meg på utsiden, jo mer plass ønsker jeg å ta på «innsiden».

Sprenger rammene

Debatten om å være norsk eller ikke er klar og tydelig for meg:

Jeg vil sprenge rammene for hva, eller hvem som er norsk. Fremfor å redusere meg til den tradisjonelle og trange versjonen av begrepet.

Den som innebærer at du er hvit, har minst åtte generasjoner med hvite forfedre – og en kristen kulturarv. Til nød nordmann-light om du gifter deg med en hvit nordmann.

Jeg er ingen av delene. Jeg er norsk, fordi jeg er ikke lenger er avhengig av aksept fra «det hvite» fellesskapet – eller det pakistanske. En favn som tar meg imot. Jeg bare står her og sier at jeg er norsk. Det er opplest og vedtatt, av den eneste som kan vedta slikt, nemlig meg.

Det er en befrielse. Min trygghet i egen identitet gjør andre trygg på meg. Jeg er blitt omfavnet av det store fellesskapet, ikke utstøtt. Det finnes så klart unntak, de styrte livet mitt da jeg var yngre, men ikke nå lenger.

Veien frem hit har dog vært lang, og hard og smertefull.

Et skjellsord

Norsk eller ikke? Det har jeg tenkt på siden jeg kan huske å tenke. Det begynte i barneskolen og det fortsatte til jeg fikk egne barn, og disse ble eldre.

Og det slo meg at jeg ikke kan vingle slik. At jeg må lande min identitet. Egentlig visste jeg det innerst inne hele tiden, jeg bare klarte, eller turte ikke å sette ord på det.

Da jeg vokste opp, var det nærmest et skjellsord å kalle seg norsk.

I det pakistanske miljøet betød det at jeg hadde blitt en kokosnøtt – brun utenpå og hvit inni. Jeg hadde solgt sjelen min for å vinne den «hvite manns» gunst. Å være norsk og samtidig elske sin pakistanske kulturarv var et oksymoron – en selvmotsigelse.

Slik er det ikke i dag. Jeg dyrker alle sider av min mangfoldige identitet – med største selvfølgelighet.

I krig for Norge

I 1994 satt jeg på bakerste rekke på debattprogrammet Lønning direkte på TV2 og temaet var «Kven eller kva er en nordmann». Når jeg endelig fikk ordet sa jeg at jeg var «norskpakistaner». Jeg var både norsk og pakistansk. Og i etterkant fikk jeg ros fra pakistanere.

På første rad satt min søster og ble stilt samme spørsmål. Hun svarte at om hun en dag fikk en sønn, ville han forsvare Norge i en krig. Han ville være norsk. Derfor er hun også norsk. Hun fikk kjeft fra pakistanere.

18. desember 2018 var jeg til stede da sønnen min fikk utdelt vernepliktsmedaljen. Den hang fra brystlommen på militæruniformen. På den andre brystlommen sto etternavnet hans. «Sarwar».

Friheten til å velge

Debatten om å være norsk, eller ikke er like gammel som vi har hatt synlige nordmenn i Norge.

Ethvert menneske står fritt til å bestemme sin egen identitet.

Når min gode venn og debattredaktør i Avisa Oslo, Fawad Ashraf, ikke lenger vil være norsk – respekterer jeg hans valg. Han beskriver valget som befriende.

«Det har frigjort meg fra å kjempe for å passe inn i et samfunn på andres premisser», skriver han.

Men det er en beskjed jeg mottar med større sorg enn jeg kunne forutse. Det er som å miste en kompanjong i kampen om omdefinering av hva en nordmann er. Og hva det vil si å være norsk.

Fawads åpenhet har avslørt at han ikke er alene. Det er mange nordmenn som ikke vil være norsk. Særlig gjelder det unge mennesker med innvandrerforeldre.

Det er et varsku, det viser at de små rasistiske stikkene og opplevelsene av utenforskap har en pris. Særlig gjelder det de unge. Vi kan gjerne si til dem at de jo er norsk – men om de ikke føler seg inkludert, har vi feilet – både som foreldre og som samfunn.

Skal vi dyrke frem utmelding av den grunn?

Mistillitserklæring

Jeg mener det er en farlig vei å gå. Jeg er særlig bekymret for ungdommer i identitetskrise. Som vil tro at det ikke nytter – at de uansett ikke vil bli akseptert som norske og fullverdige borgere – og at de da like gjerne kan distansere seg.

Tenker mange nok slik har vi skapt et parallellsamfunn.

Det tynner ut limet som holder Norge samlet. Vi er avhengig av tillit til hverandre. En utmelding er en erklæring om mistillit. Det er alvorlig. Og vi skal ta det på største alvor.

Derfor skal vi på den ene siden motarbeide utenforskapet, diskrimineringen og rasismen. Og på den andre siden minne om at rasisme og ekskludering er unntakene og ikke regelen. Vi må ikke la unntakene styre oss fra hverandre.

Vi må bli

Å være norsk betyr ikke å forsake alt annet man er. Det betyr ikke at du ikke skal finne stolthet i ditt navn, ditt opphav, religion og kulturarv.

Det betyr at vi alle er forskjellige.

Men vi har én ting til felles – vi er norske. Nordmenn. Vi er folket – nasjonen.

Og det er slik vi utvider rammene.

Vi må vi bli. Vi må ta plass. Viker vi, krymper rommet. For oss og for de kommende generasjoner.