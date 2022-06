Leder

Straff er et sidespor

Men surrogati bør forbli ulovlig i Norge.

Denne uken har NRK brakt historien om Ørjan (50) som har blitt alenefar ved hjelp av en amerikansk surrogatmor.

I den forbindelse uttalte barne- og likestillingsminister Kjersti Toppe til statskanalen at hennes private syn er at de som benytter seg av surrogati bør straffes.

Hvordan de skal straffes sa hun ikke. Men Toppe mener straff er holdningsskapende. Og siden surrogati er ulovlig i Norge, vil straff kunne underbygge alvoret i lovbestemmelsen.

Toppe vil altså ha straff for å gjøre det enda tydeligere at dette er forbudt.

BARNE- OG LIKESTILLINGSMINISTER: Kjersti Toppe fra Sp er imot surrogati. Fra regjeringens side ligger det imidlertid ikke an til noe forslag om å gjøre surrogati i utlandet straffbart.

Ørjan som NRK intervjuet, sa at han hadde reflektert over dette. Han likte ikke å gjøre noe som er forbudt i Norge, men tok likevel sjansen.

Og vi synes straff er et sidespor i denne debatten. Surrogati er ulovlig. De som benytter seg av surrogati i Norge er klar over det. De gjør det likevel. Det spørs om straff vil være gjennomførbart. Og en bot har kanskje ikke større betydning?

Samtidig er vi enig med Toppe i at surrogati bør fortsette å være ulovlig. For dette er på ingen måte en uproblematisk praksis.

Surrogati kan føre til utnytting av sårbare kvinner, som selger kroppen sin på grunn av nød. Vi er enig med Toppe i at et problem er menneskehandel.

For surrogati kan ikke sammenlignes med adopsjon, som skjer av hensyn til barn som ikke har foreldre. Surrogati skjer derimot av hensyn til voksne som vil ha barn.

Nå sist under den russiske invasjonen i Ukraina fikk vi illustrert hvor sårbart det kan være. Da kunne vi se bilder av babyer født av surrogatmor i bomberom i det krigsherjede landet.

Hvem var det som skulle ta seg av de barna om foreldrene som hadde betalt surrogatmoren ikke klarte å hente barnet?

Det ble i dette tilfellet pleiersker som ofret sin egen sikkerhet, frem til det heldigvis ble roligere i deler av landet og de utenlandske foreldrene fra hele verden kunne komme.

Surrogati fører til en oppsplitting av morskapet. Fordi egget som oftest er hentet fra én kvinne og satt inn i en annens kvinnes livmor, kan barnet aldri finne tilbake til sitt morsopphav.

For hvem er det? Den genetiske moren, hun som ga egget? Eller den biologiske, hun som bare frem barnet?

Samtidig håper vi at det går bra med alle disse barna. Og at de kommer trygt hjem til sine foreldre. For barn må være velkomne, uansett. De har ikke gjort noe galt.

Vi skal ikke gjøre livet vanskeligere for uskyldige barn. Det dreier seg om en praksis som utvilsomt har sine skyggesider.

For dette handler ikke bare om folk som ønsker å bli foreldre. Men også om barna som fødes. Og alle de kvinnene som bidrar til at de blir til.

