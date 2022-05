Kommentar

Boris vil trosse folkets protest

Av Yngve Kvistad Kommentator

PETERBOROUGH (VG) Boris Johnson kommer ikke til å gå av, uansett hvor ille valgresultatet blir på torsdag, forsikrer Storbritannias handelsminister Anne-Marie Trevelyan.

Hun avviser kategorisk at lokalvalgene denne uke er en folkeavstemning om BoJos lederskap.

Overfor Sky News vedgår statsråden imidlertid at De konservative kan oppleve «en viss protest» fra velgerne etter den såkalte «partygate»-skandalen i Downing Street – da det ble drukket og danset i statsministerresidensen mens resten av landet var stengt ned på grunn av covid-lovene.

Ifølge Trevelyan er «en viss protest» noe alle regjeringer opplever midt i perioden. «Det er demokratiets skjønnhet», fremholder hun.

For rekordmange Tory-kandidater kan det i så fall bli en død i skjønnhet.

Meningsmålingene spår «det verste valgresultat på en mannsalder», for å sitere den konservative avisen The Daily Telegraph – eller The Torygraph – som det tradisjonelt regjeringstro mediehuset ofte kalles.

The Telegraph skriver at Boris Johnsons parti kan stå overfor det største tap i et lokalvalg siden Tony Blair ledet Labour i 1996.

Snusk

Året etter påførte de britiske sosialdemokratene De konservative et av de mest ydmykende nederlag i høyrepartiets historie, og John Major måtte gå både som partileder og statsminister.

I likhet med Boris overtok Major som regjeringssjef ved å utfordre forgjengeren og deretter gjøre et brakvalg.

BoJo felte Theresa May og sikret en styringsmajoritet i underhuset på 80 mandater. John Major overtok Margaret Thatchers plass i 1990 og ledet De konservative til partiets fjerde seier på rad. Han er fortsatt den partileder i britisk politikk som har vunnet flest stemmer.

Men i likhet med Johnson opplevde også Major løpende tap i suppleringsvalg, at partimedlemmer i underhuset skiftet side, og som nå, at Tory-representanter har måttet trekke seg etter avsløringer om seksuelt og økonomisk snusk.

Vil stemme uavhengig

Selv om meningsmålinger kan være mer villedende enn veiledende, er indikasjonene på Tory-tilbakegang såpass tydelige at De konservative selv har begynt å helle olje på vannet for å dempe intern kritikk mot regjeringen generelt og Boris spesielt.

Hvis prognosene slår til, kommer Labour til å vinne rundt 3 500 representanter i hele Storbritannia, mens Tory-partiet anslås å miste mellom 550 og 810.

Bortsett fra Skottland, som delvis har et representativt valgsystem, handler dette om enmannskretser, slik at mandatet da går til andre partier. Fortrinnsvis Labour eller Liberaldemokratene, og ellers til uavhengige kandidater.

To godt voksne damer VG møter ved katedralen i Peterborough, et valgdistrikt i Cambridgeshire som lenge har vært rødt, men som ble blått i 2019, skal ikke støtte noen av de store partiene denne gangen. De vil gi sin stemme til nettopp den uavhengige. En lokal lærer, blir vi fortalt.

Setter fyr på valgplakater

For de konservative står flere ikoniske Tory-kretser som Westminster og Wandsworth for fall. Mange av disse bastionene utgjør det som kalles «Den blå veggen», et belte i sør-England som tradisjonelt har stemt konservativt, men som var skeptisk til Boris-falanksens envise brexit-kjør.

Motstykket er «Den røde veggen» i nord-England, Midlands, Wales og enkelte tidligere industrisentra – som Peterborough – der Labour har hatt flertall, men hvor velgerne støttet britisk brudd med EU.

I 2019-valget sikret brexit-Boris sitt store flertall i parlamentet takket være tidligere venstrevelgere langs den røde veggen. Allerede valgnatten erkjente han at han hadde disse velgerne til låns, og har de siste dagene viet dem nesten all sin valgkamp-oppmerksomhet.

Til ingen nytte, kan det se ut som. Og i mellomtiden har den blå veggen også krakelert. Velgerne der føler seg oversett.

Tory-kandidaten Dawn Denton i konservative Somerset skulle under normale forhold ha seilt inn i sitt lokale fylkesting på walk-over.

I stedet forteller hun til The Telegraph om sinte velgere i hennes egen krets som river ned valgplakater og setter fyr på dem.

Denton har også opplevd å få Tory-brosjyrer kastet i ansiktet når hun har banket på dører, og hun har sluttet å gå på valgmøter fordi folk ikke er interessert i å høre hvordan hun vil løse lokale saker. De vil bare kjefte på henne fordi hun representerer regjeringspartiet.

Nervøsitet

The Telegraph mener at velgere i Somerset demonstrerer det partistrategene – muligens for sent – har begynt å innse; at den konservative landsbygda ikke lenger stemmer konservativt.

Ifølge avisens egen opinionsmåling denne uke mener 81 prosent av velgerne at Tory-partiet ikke bryr seg om distriktene, mens nesten en av tre svarer at Labour faktisk gjør det.

I regjeringsapparatet er det en viss nervøsitet for hvordan parlamentsgruppen vil reagere dersom nederlaget blir så stort som fryktet, og hva representanter fra de utsatte valgkretsene vil gjøre dersom de opplever at deres eget gjenvalg henger i en tynn tråd på grunn av Boris.

Det britiske kommentariatet har allerede bemerket at kun 77 av parlamentarikerne har uttrykt fortsatt tillit til statsministeren etter at han ble bøtelagt for «partygate». De fleste av disse er i regjeringsapparatet.

Det betyr at 281 Tory-representanter sitter på gjerdet.

Noen venter på torsdagens valgresultat. Noen venter på den såkalte Sue Gray-rapporten. Noen venter på politiets etterforskning av de resterende fem festene i statsministerboligen. Noen venter på parlamentets granskningskommisjon.

At kravet fra egne rekker om å gå av har stilnet, betyr ikke at Boris sitter trygt.

Han er fredet fordi partiet for øyeblikket ikke har en klar etterfølger. Dermed vil de ikke kaste ham.

Men de vil ikke støtte ham heller.