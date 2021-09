Kommentar

Diplomaten, hestehandleren og han «som ikke går i fella»

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

SV har mye å lære av Senterpartiet om forhandlinger, men det gamle hestehandlerpartiet har plukket opp ett og annet tilbake om å kommunisere. Nå er det Sp som ligner på et vandrende seminar.

Mange spør seg hvorfor tre partier som åpenbart ikke elsker hverandre skal lage regjering sammen. Svaret er at det finnes ganske mange.

Det er nok en og annen i Arbeiderpartiet som tenker at det mest behagelige er å styre alene med Sp. De er mer på linje i de store konfliktsakene og kan søke støtte fra sak til sak i Stortinget. Dessuten blir det færre å dele statsrådsposter og andre herligheter på.

Arbeiderpartiet har ikke råd til å velge mellom Sp og SV i regjering.

Men det veier nok ikke særlig tungt mot den verdien det har å ha et flertall. Da slipper man å forhandle to ganger – først innad i regjering, deretter i Stortinget. Man slipper også å bekymre seg for at Rødts Bjørnar Moxnes skal fyre av et mistillitsforslag eller ti.

Arbeiderpartiet er helt avhengig av å ha Senterpartiet på laget. Selv om de ikke ble så store som det lå an til i vinter, har de på mange måter vunnet valget for Jonas Gahr Støre. De har tatt velgere fra borgerlig side, og har et solid eierskap til den viktige distriktspolitikken.

De har til fulle fått vist hvor farlige de kan være. I lange perioder har Sp vært som en magnet på Aps kjernevelgere og grunnfjell. Sp er ikke minst nøkkelen til rødgrønt flertall i overskuelig fremtid. Å få Sp til å bytte side er en våt drøm for høyresiden.

Det betyr ikke at Ap kan tillate seg å kaste vrak på SV. Det står skrevet på veggen i Folkets Hus å alltid sikre seg kontroll over venstre flanke. Velgerne har tradisjonelt flyktet til SV når Ap har styrt landet og blitt oppfattet som for høyrevridd, systemtro og ansvarlig. Med et stort Rødt på Stortinget, er det ekstra viktig å ha SV i folden.

Utgangspunktet for forhandlingene er en helt annen enn da de rødgrønne vant valget i 2005. Da klarte ikke SV å skjule sin entusiasme over endelig å komme i regjering. De ville (og måtte) si ja, nesten uansett hva som ble forhandlet frem.

Nå har SV gått så langt i å vise avmålt og kjølig distanse at man kan lure på om de i det hele tatt vil styre landet. Det vil de nok. Når det først ble rødgrønt flertall, skal det mye til å ikke gripe muligheten. Eller å ta beskjeden fra velgerne, som politikerne gjerne sier.

Dessuten vet alle som har sittet i regjering at politikk utøves hver dag, i alle de små og store beslutninger som fattes kontinuerlig.

Men SV er blitt smartere. Denne gangen skal de ikke gå i SV-fella. Første bud er å ikke selge skinnet før den berømmelige bjørnen er skutt. Selv om akkurat det ville vært enklere med Sp i regjering (skyte bjørnen, altså), har de to partiene et lite atlanterhav av problemer mellom seg.

Rovdyr, klimaavgifter, oljeleting, naturforvaltning, kontantstøtte og abort, for å nevne noe. Det hjelper ikke at de finner hverandre i saker som motstand mot EØS, kommuneøkonomi og styring av sykehus.

Rovdyr er egentlig et godt eksempel på hvorfor enkelte saker er så vriene. Dersom man ikke tyr til kreative øvelser som å regne med dyreparker eller utstoppede dyr, er det umulig å ha flere og færre rovdyr i naturen samtidig. En av partene må tape.

Derfor er det så mye lettere for partiene å bli enig i saker der alle kan få litt. For eksempel billigere ferge, mer landbruksstøtte og gratis tannhelse. For øvrig en årsak til at politiske kompromisser alltid blir så kostbare.

Også som forhandlere har SV og Sp vært som hund og katt. Der SV ofte har regnet gjennomslagene sine i flotte visjoner som «et grønt og rettferdig Norge» og «utrydde fattigdom», er Sp opptatt av formuleringer som «flytte landbruksdirektoratet til Steinkjer» og «redusere antall ulveynglinger med xxx».

Senterpartiet har alltid vært svært konkret i utøvelsen av politikk. Svevende visjoner bryr de seg lite om. Derfor er de også svært dyktige til å få uttelling.

SV fikk smertelig erfare at ord ikke flytter politikk. Formuleringen om å utrydde fattigdommen ble en lærepenge. For det første ble det skapt et inntrykk av at det er så enkelt. Om noen var i tvil, det er det ikke.

For det andre er det lite målbart. Uansett hvor mye man oppnår, kommer man aldri i mål med en slik formulering. Men man gir seg selv en stor fallhøyde.

SVs krav i forhandlingene vil nok handle langt mer om tiltak og virkemidler, og vil være langt mer konkrete og målbare.

Det er ikke like lett å bli klok på hva Senterpartiet egentlig mener om å gå i regjering med SV. Budskapet varierer etter hvilken nestleder som snakker. Selv erfarne Venstre-folk må la seg imponere over nyanserikdommen innad i en partiledelse.

Nå foregår det også et løpende seminar i avisene, noe som brukte å være SVs paradegren. – Hvis Borten Moe går ut og sier mindretallsregjering, så kan vel jeg si at jeg vil ha med SV, sier Kjersti Toppe, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet.

Motsetningene handler både om politikk og strategi, men noe er verdt å merke seg. Uansett hvor sterkt inntrykk som er skapt av at et regjeringssamarbeid med SV er uaktuelt, er det aldri kommunisert som absolutter eller ultimatum. Det er stort sett halvkvedede viser. I likhet med et annet rovdyr, reven, vil Sp alltid sikre seg flere utganger.

Jonas Gahr Støre har måttet tåle mange sleivspark for sitt diplomatiske vesen. Nå kan det komme til heder og verdighet. Kan hende vil han også sende sin forgjenger Erna Solberg en vennlig tanke. Å holde en koalisjon sammen er lettere sagt enn gjort. Men toleransen for å vise frem sine primære standpunkt har i det minste økt betraktelig på hennes vakt.

