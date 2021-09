Leder

Takk, Erna – og lykke til, Jonas

Det blir mye jobb, og lite moro for den som skal styre Norge de neste fire årene. Utfordringene står i kø. Derfor trenger vi en styringsdyktig regjering.

Ap, SV og Sp får flertall i det nye Stortinget. De tre bør strekke seg langt for å danne regjering sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre som Norges nye statsminister.

En flertallsregjering kan sikre nødvendig stabilitet og forutsigbarhet. Den vil ha bedre forutsetninger for å føre en helhetlig og ansvarlig politikk, enn en mindretallsregjering som må kjøpslå om hver minste sak i et uoversiktlig storting.

Må knipe igjen

Venstresiden i norsk politikk er styrket gjennom dette valget. Men det betyr ikke at løftene partiene på venstresiden har kommet med gjennom valgkampen, kan gjennomføres. Slett ikke. Støres nye regjering får det trangt. Det økonomiske handlingsrommet i årene fremover blir lite.

Mens Erna Solbergs regjering gjennom de siste åtte årene har kunne bruke mer enn 20 milliarder kroner mer - hvert eneste år - må den nye regjeringen knipe igjen. Det som kommer inn av nye penger, går i sin helhet til å dekke opp de økte kostnadene som følger med den kommende eldrebølgen.

EØS og Nato

Den styrkede venstresiden spriker i synet på hvordan Norge skal forholde seg til verden rundt oss. Men vi forutsetter at de lange linjene i utenrikspolitikken blir liggende fast, på tross av at flere av partiene på Støres side er motstandere av både EØS-avtalen og Nato.

Støre har gjennom hele valgkampen vært tydelig på at her har Ap ikke noe å gi. Det er bra, ja det er helt nødvendig at han ikke viker en tomme i disse spørsmålene.

Vi må holde fast på de båndene vi har til EU, gjennom EØS-avtalen. Både ut fra økonomiske hensyn, og fordi Norge ikke kan løse store utfordringer som klima og flyktningpolitikk på egen hånd. Her trenger vi å være del av et europeisk fellesskap, så langt det er mulig innenfor det samarbeidet vi har gjennom EØS.

Det grønne skiftet

Selv om ytterkanten av venstresiden har vokst, er det viktig at en Støre-ledet regjering sørger for at båndene til USA, vår viktigste og nærmeste allierte, forblir tette og solide.

I en urolig verden, der Kina stiger opp som en ny supermakt, må demokratiske land stå sammen. Vi håper den nye regjeringen står rakere i møte med et ambisiøst og autoritært Kina, enn det Solberg-regjeringen har gjort.

Vi forventer at en ny regjering klarer å kombinere hensynet til klimaet og til næringslivet i gjennomføringen av det grønne skiftet. Gjennom trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, fagbevegelsen og staten, gjennom den norske modellen, burde Støre og hans folk ha de beste forutsetninger for å finne løsninger som samler, ikke splitter.

Takk - og lykke til

Norge var modent for et skifte nå. Erna Solbergs regjering har styrt Norge stødig gjennom pandemien. Det kan vi alle være takknemlige for. Men velgerne tar sjelden sine valg ut fra det som har vært. De ser fremover, på det som kan komme.

Da er det naturlig at folk ønsker et skifte etter åtte år med samme statsminister. Det er ikke nødvendigvis et uttrykk for misnøye med dagens ledelse, men snarere et ønske om noe nytt, om forandring.

Demokratiet særpreges ved at maktskifter skjer fredelig, ved valg. At den som taper valget, trekker seg frivillig, med stil. Mens nykommeren tar over, og takker sin forgjenger for innsatsen. I vår tid er ikke dette en selvfølge.

I dag er det grunn til å si takk til Erna Solberg og hennes folk for den tøffe jobben de har stått i gjennom åtte år. Og ønske lykke til til Støre og de som sammen med ham skal styre Norge i årene fremover.