Kommentar

Det går et spøkelse gjennom Rødt

Av Hans Petter Sjøli

Tør Rødt-ledelsen å ta det endelige bruddet med tidligere AKP-formann Pål Steigan og hans nettverk av partiveteraner?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den grusomme krigen i Ukraina har snudd opp ned på det meste, også i norsk politikk. Partiet Rødt er intet unntak.

Fremgangen i valget og i månedene etter har snudd, og det vanligvis så utspillskåte Rødt sliter med å finne sin plass i det nye ordskiftet, ikke minst i sikkerhetspolitikken, som seiler opp til å bli en av de viktigste sakene for velgerne.

Og så sliter partiet med sitt eget bakland. For å si det forsiktig.

For fra sine diverse hovedkvarterer, på Nesodden utenfor Oslo eller i den lille italienske byen Tolfa, hamrer tidligere AKP (m-l)-formann Pål Steigan ut den ene artikkelen etter den andre på sitt eget nettsted – mange av dem med et mildt sagt annerledes utgangspunkt enn det man vanligvis får servert på den norske allmenningen.

Disse deles heftig i sosiale medier, og diskusjonene de utløser gir litt for ofte utslag på forbløffelsesskalaen, også blant menige Rødt-sympatisører.

Hvorfor er så dette et problem for Rødt? Steigan er så vidt jeg forstår medlem i Rødt, men har utover det ingen verv eller oppgaver i partiet.

Men fortsatt svever han over vatna i kraft av tidligere meritter, og er en konstant irr for dem som ønsker å gjøre Rødt til et mer eller mindre vanlig norsk parti; attraktivt også for velgere som er opptatt av normale saker innenfor en noenlunde normal ramme.

Rødts spisskandidat i Oslo, Eivor Evenrud, er en av dem som opprøres mest over Steigans fortsatte tilstedeværelse i partisfæren. På Twitter skriver hun, med tydelig oppdemmet vrede, at «Rødt-politikere bør snarest forlate steigan.no-søppelet», og legger til: «Faen så flaut.»

Les også Tung tid for idealister (og for regjeringen) Vi gikk fra pest, munnbind og covidtester til krig, jodtabletter og rådyrt drivstoff på tre uker.

Nettstedet som bærer hans navn – den selverklært beskjedne Steigan har aldri vært særlig beskjeden – er ifølge faktisk.no den mest ivrige videreformidleren av Putin-propaganda i den mediale underskogen i Norge. Nettstedet benytter seg friskt av saker og kilder som man med påholden penn kan si er knyttet opp til Kremls egen informasjonsflyt, og vinklingene er jevnt over mer i tråd med Putins fortelling enn med Zelenskyjs.

Tidligere har nettstedet tilbudt alternative talepunkter om krigen i Syria, også der med velvillig innstilling til russiske perspektiver. Og i «dekningen» av coronavirusets herjinger og påfølgende forsøk på å nedkjempe det med hjelp av vaksiner, har Steigan & co. forfektet et syn som kan sies å være mer i slekt med oppfatninger blant kontroversielle enkeltpersoner enn med hovedstrømmen innenfor vitenskap og medisin.

For å anvende Eivor Evenruds metafor: Det som presenteres på Steigans nettsted har en odør som knapt egner seg som kølnervann.

Nettstedet eies og «utgis» av morselskapet «Mot Dag AS», der Steigan selv er hovedaksjonær sammen med selskapets styreleder Per-Gunnar Kung Skotåm; en gammel kamerat av Steigan den gangen Steigan var AKP (m-l)s sterke mann. Skotåm er dessuten landsstyremedlem i Rødt, og det skal vi straks komme mer tilbake til.

Blant de mindre aksjonærene i «Mot Dag» er gamle AKP-veteraner hvis navn kun gir klang og mening innenfor et lite miljø aller ytterst på venstresiden, men der har de til gjengjeld vært ganske markante, enten de heter Rutle, Sundet, Christensen, Andresen, Blomberg, Skog, Rynning Hansen, Collett, Berg, Østgaard eller Midtstue.

På aksjonærlisten finner vi dessuten mer allment tilgjengelige figurer som trim-kjendis Kari Jaquesson og tidligere byråsjef Arne Treholt, samt et par navn som her forblir unevnt av barmhjertighetsgrunner.

Men blant dem som har gitt en skjerv til Steigans oppstandelse som alternativguru på det dype norske medienettet, er det også aktive Rødt-politikere på flere nivåer i partiet: Lokallagsledere, fylkespolitikere og til og med landsstyremedlemmer.

Det vil være tendensiøst å omtale disse som den nye vinen i partiet, men at de har betydelig makt og innflytelse er det liten tvil om.

Les også Det revolusjonære øyeblikket Ti prosent av velgerne sier de vil stemme på et parti som ønsker en sosialistisk revolusjon i Norge.

Hvilket bringer oss til Indre Østfold.

1. mars kunne nemlig Smaalenenes Avis, med sete i Askim, melde at mangeårig Rødt-politiker Geir Brandstadmoen nå vender partiet ryggen i protest mot partiets manglende oppgjør med visse partikameraters «nyanserte» holdning til Putins brutale krig mot Ukraina, ikke minst uttrykt på Facebook.

En av disse er Romy Rohmann, som undertiden skriver på Steigan-bloggen, og som inntil bråket i lokallaget var kommunestyremedlem for Rødt i Indre Østfold. Vi lar Brandstadmoen føre ordet: «Hun forstår ikke hvor mye hun har ødelagt for Rødt. Alle (...) tror at vi er et tulleparti. Nå klarer jeg ikke å være en del av dette mer.»

Ifølge Brandstadmoen er den gammelkommunistiske innflytelsen i Rødt betydelig: «RV og AKP (m-l) har en grumsete politisk historie med å omfavne diktatorer som Pol Pot i Kambodsja og Mao i Kina. Det må Rødt ta et internt oppgjør med, skal de fortsette å gro den fremgangen som partiet har om dagen.»

Rohmann meldte seg i likhet med sin kritiker ut av Rødt som følge av tildragelsene, og partisekretær Benedikte Pryneid Hansen understreket overfor avisen at «som representant og tillitsvalgt har man et ansvar for å være i tråd med partiet.»

Andre Rødt-politikere har ytret seg i samme lei den siste tiden. Ikke minst i Trondheim, en gammel bastion for ytre venstre i Norge, der Rødts gruppeleder Roald Arentz nylig formulerte seg friskt mot «steiganosaurusene» i partiet: «Kombinasjonen av å ha verv i Rødt og henge med Pål Steigan på fritida er faktisk problematisk», lød konklusjonen.

Så hva gjør Rødt med dette? Vil partiledelsen foreta seg mer overfor partifolk som med Arentz’ ord henger med Steigan?

Tør de å bryte med gamle dager én gang for alle?

Les også «Tullepartiet» som brøt sperregrensen Valgvinner Rødt er sensasjonelt inne på Stortinget med åtte representanter.

Pål Steigan er ingen hvem som helst i disse kretser. Sammen med avdøde Tron Øgrim var han den viktigste enkeltpersonen i det som ble hetende AKP (m-l), partiet som ville omforme Norge i den kinesiske kommunistlederen Maos bilde, og som mente at Sovjetunionen sviktet marxismen-leninismen da førstesekretær Khrustsjov foretok sitt store oppgjør med Stalin på det sovjetiske kommunistpartiets 20. kongress i 1956.

For AKP var Sovjetunionen likestilt med USA på fiendetoppen, og i Steigans formannstid var AKP så overbevist om at russerne skulle angripe Norge, at partiet i dypeste løynd jobbet med å opprette en slags stay behind-gruppe som skulle ta ledelsen i folkekrigen mot den russiske okkupantmakten.

Things have changed, som Dylan synger.

Fredag denne uken (8. april) tok den tidligere partiavisen Klassekampen et oppgjør på lederplass med Facebook-grupper som ikler seg avisens navn og som «ukritisk sprer russiskstøttende teorier og feilinformasjon om den pågående angrepskrigen mot Ukraina».

Leser man dette med kremlologiske briller, er nok oppgjøret også rettet mot Steigan og hans fløy. Klassekampen er for lengst blitt partipolitisk uavhengig, men redaksjonen har stadig tette bånd til Rødt. For Klassekampen, som for Rødt, sitter det langt inne å ta det store oppgjøret med «steiganosaurene».

Ikke fordi man ikke vil, men fordi det er risikabelt. Å bryte med Steigan-miljøet er å bryte med mange lesere – og for Rødt: både velgere og tillitsvalgte som har preget partiet og dets forløpere i mange tiår.

Men det spørs om det er noen vei utenom. Klassekampens suksess som «venstresidas dagsavis» handler om frigjøringen fra AKP-sfæren, og Rødts uventede fremganger skyldes at partiet har klart å tiltrekke seg folk som aldri ville tatt i AKP (m-l) med ildtang. Jeg kjenner selv flere bra folk som har tatt på seg oppgaver i Rødt, og som aldri ville drømt om å kalle seg kommunister eller kjempe for å avskaffe det liberale demokratiet i Norge.

Sett utenfra er Pål Steigans bukkeritt i den norske alternativsfæren en smule tragikomisk, og når den tidligere diktaturforkjemperen nå bygger seg et image som ytringsfrihetsridder og spiller fornærmet når mediene pirker i aktivitetene hans, er det fristende å trekke på skuldrene og tenke sitt.

Men for Rødt står mer på spill. Partiet sliter nok som det er med utrivelige reminisenser i partiprogrammet hvis målet er å etablere seg som noe annet enn et «tulleparti».

En eller annen form for brudd med Steigan og hans håndlangere er neste steg i den prosessen. Spørsmålet er om de tør, eller kanskje mer presist: Om de orker.

Rødt vil favne bredt på venstresiden og AKP-fortidens autoritære strukturer der annerledestenkning var ensbetydende med hard sanksjonering, henger som en tung skygge over partiet.

Men det spørs om hvor brede de faktisk kan tillate seg å være.