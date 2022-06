UMUSIKALSK? – Bare et døgn etter angrepet, valgte man å bruke stemmen sin til å peke på at muslimer kan bli utsatt for hets og diskriminering. Men hva med homofobien i muslimske miljøer, spør Yousef Bartho al-Nahi.

Umusikalsk vås fra Islamsk Råd Norge

Er det virkelig ingen som kan sponse muslimske paraplyorganisasjoner med en god innføring i offentlig kommunikasjon?

YOUSEF BARTHO AL-NAHI, skribent og aktivist

Jeg har blitt vant til å ha lave forventninger i responsen fra våre paraplyorganisasjoner når det gjelder stort sett alt, men likevel klarte Islamsk Råd Norge å overraske meg i sitt svar på terrorangrepet mot nattklubben London.

Aldri i mitt liv har jeg sett noe mer selvmedlidende umusikalsk vås. Bare et døgn etter et terrorangrep som tok livet av to, skadet mange og som for mange har ført til varig utrygghet. Så velger man å bruke stemmen sin til å peke på at muslimer kan bli utsatt for hets og diskriminering.

Én ting hadde vært om dette var en argumentasjon som fulgte etter en tydelig støtteerklæring til Pride og det skeive miljøet, eller etter å ha konfrontert idégrunnlaget som er grobunnen til at noen ønsker å gå fysisk til angrep på Pride – men det var det altså ikke.

Jeg er glad det ikke lenger forventes en kollektiv fordømmelse av terror fra muslimer – slik det var for ti år siden. Der man følte at man ble sett på som skyldig, til man tydelig nok markerte sin avsky og fordømmelse på Facebook.

Dette fører også til en høyere forventning til kommunikasjon fra paraplyorganisasjoner, som representerer mangfoldige tusener med sine uttalelser.

Det minste jeg forventer av våre muslimske paraplyorganisasjoner er at de skal ta et tydelig oppgjør med homofobien i samfunnet, og da spesielt i vårt eget muslimske miljø.

Det hatefulle ordskiftet som har vært den siste måneden under Pride, har gitt næring til hatet og umenneskeliggjøringen som åpner for handlinger som dette, og jeg synes det er hårreisende og uakseptabelt at man ikke klarer å få seg til å ta et utvetydig oppgjør med dette.

Det er mange som nå har gått i seg selv, og valgt å slette kommentarer og ta et oppgjør med egne holdninger og som angrer på å ha hausset opp stemningen. Det er prisverdig og viktig. Ingen er perfekte, og alle kan la seg rive med uten å tenke på konsekvensene. Det bør vi være rause for å godta og se på som en lærdom.

Det samme bør gjelde muslimske paraplyorganisasjoner, men vinduet for å stille seg på riktig side av historien er i ferd med å renne ut. Nå forventer vi tydelig handling og klar tale.

Ingen skal oppleve hat, hets eller vold for sin seksuelle legning og at alle mennesker har en selvstendig rett til å elske akkurat den de vil, og hvordan de vil.

Det skal være religionsfrihet og ingen skal nekte noen å mene at homofili er galt, men når man begynner å tvinge dette synet på andre, og iføre skam og bidra inn i et hatsk debattklima der mennesker blir banket opp, hetset og nå i ytterste konsekvens utsatt for et feigt terrorangrep.

Da må man klare å være tydelig og ta avstand. Helt uavhengig hva man selv måtte mene om eget samliv og seksualitet.

Jeg synes også det er utilgivelig at våre paraplyorganisasjoner ikke tydelig viser støtte og omsorg til våre mange skeive muslimske brødre og søstre.

I altfor lang tid har moskeer og organisasjoner lukket øyne og ører for å late som at de ikke eksisterer – men det gjør de, og de fortjener å vite at de har vår fulle støtte og at det er fullstendig uakseptabelt at mange skal gå rundt i landet vårt, i samfunnet vårt og i våre nærmiljø og frykte for livet sitt og for å bli utsatt for vold.

Det er uakseptabelt at mange må leve med skjult identitet og i konstant frykt.

Det bør ikke føles som et krav å ta til motmæle, det bør være en selvfølge når våre naboer, våre venner og bekjente blir utsatt for terror, hat og diskriminering, at vi slår ring rundt dem og viser at vi ikke finner oss i et slikt hat i vårt samfunn.

Akkurat som ble gjort rundt våre moskeer da vi feiret eid etter angrepet på moskeen i Bærum.

Hvis vi skal forvente å få respekt, forståelse og støtte – så må vi også klare å gi det samme til andre.