Kommentar

En av disse blir ny statsminister

KANDIDATENE: Penny Mordaunt, Rishi Sunak og Liz Truss.

Onsdag ettermiddag får vi vite hvilke to av tre som til syvende og sist skal duellere om nøklene til 10. Downing Street.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kampen står mellom eks-finansminister Rishi Sunak (42), visehandelsminister Penny Mordaunt (49) og utenriksminister Liz Truss (46).

Den ene har giftet seg til velstand, med en formuende kone som er rikere enn Dronningen. Den andre oppkalt etter et senket krigsskip. Den tredje er kjent for å ha det samme relative forhold til fakta som Boris Johnson, og har allerede fått tilnavnet Torypartiets «dødskyss».

I skrivende stund er det sistnevnte – den selverklærte Thatcher-kloningen Liz Truss – som er bookmakernes favoritt til å overta etter Boris Johnson.

Selv om Sunak fikk flest stemmer også i tirsdagens votering blant regjeringspartiets parlamentarikere, scorer han såpass elendig blant menige Tory-medlemmer at det vil være et sjansespill for De konservative å nominere ham.

Og siden både han og Penny Mordaunt regnes som moderate, er det etter tirsdagens avstemningsrunde vel så sannsynlig at hun blir sentrumskandidaten som skal måle krefter med høyresidens Liz Truss.

Dersom Rishi Sunak likevel skulle bli parlamentarikernes førstevalg, og han i neste runde avvises av grunnfjellet i partiet, finnes det en egen avdeling for nesten-ledere på Toryenes historiske skraphaug.

Der stedes politiske ambisjoner til evig hvile.

«Skittent spill»

Sunak har større muligheter for senere karriere dersom han ryker ut i dag, og lederstriden blir et oppgjør mellom Liz Truss og Penny Mordaunt.

Hvis bookmakerne får rett, vinner Truss, og da er det Mordaunt som kan parkere ambisjonene. Liz Truss er uansett ingen valgvinner for de konservative, og vil etter alt å dømme bli en overgangsfigur. I så fall har Rishi Sunak reell mulighet til å bli en reell statsministerkandidat ved neste korsvei.

Endelig svar får vi 5. september. Da har et par hundre tusen partimedlemmer sagt sitt og sendt hjem siste kandidat.

Utvelgelsen av lederskap i det konservative regjeringspartiet hadde en gang et anstrøk av britisk verdighet. Ordskiftet kunne være skarpt nok. Men himmelen var høy og ideologisk blå.

Nå er spillet «skittent», ifølge Sky News, et realityshow med større fokus på hvem som stemmes ut enn på hvem som skal stemmes inn i statsministerboligen.

TAKKET FOR SEG: For to uker siden kunngjorde Boris Johnson at han vil gå av, både som partileder og statsminister.

Selvskading

Nivået på striden er talende for krisen i Tory-partiet. Splittelsen er absolutt. Stemningen er giftig og kulturen kalles «ødelagt». Igjen viser de konservative sin fascinerende evne – og vilje, ikke minst – til ubegripelig selvskading.

Mens Boris Johnson var på Samveldemøte i Rwanda for fire uker siden og fantaserte for åpen mikrofon om sin tredje regjeringsperiode i 2030, skrev konservative kommentatorer statsministerens politiske nekrolog.

Parlamentsgruppen imploderte. Partisekretæren gikk på dagen. Regjeringen råtnet på rot. Sentrale Tory-profiler, den ene etter den andre, skrev innlegg i høyrepressen om sviktende tillit, og ba Boris trekke seg.

I motsetning til hans eget regisserte bakholdsangrep på forgjengeren, Theresa May, var ikke utfallene mot Boris koordinerte. Det interne mistillitsforslaget kom overraskende, for alle parter, under avslutningen av dronning Elizabeths platinajubleum.

Opprøret var dømt til å mislykkes.

Johnson overlevde, men med svakere margin enn Theresa May, som i sin tid ble tvunget til å tre tilbake nettopp på grunn av indre splid.

Fraværet av samkjørt opposisjon gjorde at BoJo kunne bite seg fast, vel vitende om at det ikke sto noen forberedt kandidat i kulissene – som da han selv kom til makten.

Samtidig ble nettopp det ukoordinerte et bilde på den kompakte motstanden i partiet. Det var ikke bare de sedvanlige urokråkene på ytterfløyene som protesterte mot Boris.

Krav om å kaste kortene kom fra den militante brexit-falanksen så vel som det sosialliberale sentrum. Fra de ideologisk orienterte One Nation Tories, de som anerkjennes statens rolle i fordelingspolitikken, forlød samme forlangende som fra de mørkeblå.

Desperat

Opprøret var ikke ideologisk. Det handlet ikke om politikk eller retning. Det var personlig. Mot en partileder som langt inn i egen regjering ble oppfattet som en byrde. Velgermagneten Boris var blitt en belastning.

En leder som partiet ikke lenger tror kan vinne valg, har ingen fremtid hos de konservative. Der har Toryene en lang og usentimental tradisjon.

Knapt noen trodde at Boris ville trekke seg frivillig, men de færreste hadde sett for seg hvor desperat han skulle bli i forsøket på å holde stand. En av de mer talende krampetrekninger kom da BoJo begynte å argumentere for en konstitusjonell orden som ingen i britisk statsskikk noensinne hadde hørt om.

Han mente han hadde en selvstendig rett til embetet som regjeringssjef, fordi han satt med den største parlamentariske majoritet på en mannsalder. Boris Johnsons tolkning av Storbritannias uskrevne grunnlov var at 12 millioner stemmer – som unektelig er mye – innebar et personlig privilegium.

Men så viste det seg at øyriket likevel ikke var republikk og at kjørereglene i et parlamentarisk monarki er nokså klare: En statsminister som ikke lenger har tillit, må fratre.

Hvor stor avstand det er mellom om det konservative partiets ledelsessjikt og menige medlemmer kom til uttrykk da parlamentsgruppen med god margin tirsdag ettermiddag stemte ut Kemi Badenoch – den eneste av kandidatene som ville representert en faktisk fornyelse, samtidig som hun tydeligere enn noen er en eksponent for verdikonservativ ideologi.

Ifølge en nasjonal YouGov-måling blant Tory-velgere, publisert av Sky News tirsdag kveld, ville hun ikke bare vært høyresidens foretrukne kandidat.

Hun ville slått både Sunak, Mordaunt og Truss i en åpen duell om nøklene til statsministerboligen i Downing Street.