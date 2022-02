FLYKTNINGSTRØM? – Det er viktig at Norge ser sitt ansvar i å jobbe for en mer rettferdig byrdefordeling. Vi kan ikke la alt presset hvile på Ukrainas naboland, skriver lederne i Unge venstre og KrFU.

Vårt felles ansvar

Regjeringen må åpne opp for å ta imot ukrainske flyktninger. Det er vår plikt og fordømte ansvar.

ANE BREIVIK, leder i Unge Venstre

HADLE RASMUS BJULAND, leder i KrFU

Når bomber regner ned over Kyiv må Norge, og resten av Europa, tilby en trygg havn for de sivile som flykter for sine liv.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner har over lengre tid advart om risikoen for en humanitær katastrofe dersom krig bryter ut i Ukraina. Nå har alvorets time kommet.

Situasjonen i Ukraina har vært skjør helt siden 2014, da Russland i strid med folkeretten annekterte Krim-halvøya. Over 1,5 millioner ukrainere er internt fordrevne. Nesten tre millioner ukrainere er allerede avhengige av nødhjelp.

Nå fører Russland en regelrett militær invasjon på alle fronter mot Ukraina. Vladimir Putin avholder pressekonferanser der han erklærer de østlige delene av Ukraina som «uavhengige» og nekter å anerkjenne Ukrainas suverenitet.

Bilene står i kø ut av Kyiv. Med all sannsynlighet har vi en omfattende ukrainsk flyktningstrøm i vente.

Flere land i Sentral- og Øst-Europa har allerede kunngjort at de forbereder seg på en potensiell flyktningkrise som følge av konflikten i Ukraina. Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovakia sier alle at de er beredt til å huse ukrainere på flukt.

Nylig uttalte den polske viseinnenriksministeren på radio at landet må være forberedt på en bølge på opp til én million mennesker. Allerede er over to millioner ukrainere bosatt i Polen, de fleste etter 2014-konflikten.

I skrivende stund diskuterer EU sanksjoner som Norge vil støtte opp om. I tillegg har utenriksminister Anniken Huitfeldt uttalt at det vil være aktuelt med økonomisk støtte til nærområdene.

Og det er vel og fint det, men med så mye press på regionen er det viktig at Norge ser sitt ansvar i å jobbe for en mer rettferdig byrdefordeling. Vi kan ikke la alt presset hvile på Ukrainas naboland.

De østlige regionene av Ukraina risikerer å oppleve usikkerhet i flere år fremover. Det har tross alt vært ustabilt i området siden 2014. Dermed vil det være av stor betydning at Norge og andre EU-land tilbyr langsiktig beskyttelse for de som har behov for det, spesielt for de som risikerer forfølgelse.

Fine ord om at vi «står med Ukraina» strekker rett og slett ikke til. Tiden for å vise solidaritet er nå.