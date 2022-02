TENKER POSITIVT: – Jeg er heldig som er en del av idretten. Der lærer vi oss å tenke positivt og ikke henge oss opp i det negative, skriver Helle Sofie Sagøy i dag.

Debatt

«25 under 25»: La meg få feire de røde dagene!

Bind og tamponger bør være gratis på skoler og læresteder. Det handler mest om at vi jenter skal kunne kontrollere mensen og ikke la den bestemme over oss.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HELLE SOFIE SAGØY (24), student og landslagsspiller i badminton

Da jeg fikk mensen første gang var jeg tolv år, gikk i sjetteklasse på Sørborgen skole i Klæbu. Det skjedde midt i undervisningen, jeg hadde selvfølgelig ikke bind og var redd for å spørre andre om hjelp. På skolen fantes det ikke.

Det tok tid før skamfølelsen rundt mensen ga seg. Når jeg ser tilbake burde dette vært en positiv opplevelse og en endring jeg skulle ha gledet meg over.

I stedet gikk jeg og følte meg usikker og flau.

Mest sannsynlig var det fordi jeg hadde altfor liten kunnskap om mensen, men skammen og frykten for at det skulle skje igjen gjorde at jeg gikk med mørke klær i lang tid, både på skolen og trening.

les også «25 under 25»: – Tusen takk, Herman Flesvig!

Man burde feire første gangen mensen kommer! Det er et tegn på at man er i ferd med å tre inn i et liv som ung, voksen kvinne. Ikke minst er det et bevis på at man har en sunn og frisk kropp som fungerer slik den skal.

Man kan skape nytt liv og det er jo helt rått! Derfor burde mensenperioden bli den gode perioden, jenter skal ikke frykte at tante rød nærmer seg.

Det er likevel vanskeligere enn det burde være. I dag kan vi snakke åpent om sex, mens mensen oppleves av mange som noe skittent. Det skitne og vanskelige snakker man ikke om.

Jeg er heldig som er en del av idretten. Der lærer vi oss å tenke positivt og ikke henge oss opp i det negative. Etter en treningsøkt skal jeg alltid nevne to positive ting jeg gjorde og én jeg kan bli bedre på.

Det gjør det mye enklere å være åpen om temaer som kan føles vanskelig, for på badmintonbanen opplever jeg både mestring, glede, sinne og frustrasjon.

Det har gjort det mye enklere for meg å ta tak det som er vanskelig ellers i livet og snu det til noe konstruktivt.

Det mener jeg vi også må gjøre med mensen. Den bringer med seg masse hormoner, og selv prøver jeg å bruke disse på en god måte.

Det føles utrolig godt å få uttrykt følelser og tanker, som man ikke tør å snakke om ellers.

Men det kan ikke bare skje med de nærmeste venninnene, mamma eller pappa. Det må bli et tema vi kan snakke om og diskutere på skolen. Det er det viktigste stedet for læring, det er der vi tilbringer mest tid i oppveksten og det er også der både voksne, jenter og gutter er samlet.

Man kan likevel ikke forvente at alle skal åpne seg, hvis de ikke føler seg trygge. Trygghet handler både om det psykiske og det fysiske.

Derfor hadde det vært utrolig bra om det kunne bli like lett å få tak i bind og tamponger som dopapir og tørkepapir på skolen. Altfor mange har opplevd ubehagelige situasjoner i skolehverdagen, fordi de har blødd gjennom. Enda flere er nok redde for at det skal skje.

I bunn og grunn handler dette om at mensen ikke skal kontrollere deg, men at du skal kontrollere mensen.

Derfor håper jeg myndighetene synes det er verdt å bruke penger på å innføre gratis bind og tamponger på alle skoler og læresteder.

Jeg støtter Skolekravet til Kiwi, fordi jeg mener at gratis bind og tamponger på skolen vil gjøre skolehverdagen tryggere for alle. Det oppfordrer jeg også flere til å gjøre.