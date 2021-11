Kommentar

Sminke i skisporet

Av Leif Welhaven

Heidi Weng (t.v) Therese Johaug (m) og Silje Theodorsen (t.h) under langrennet langrennet på Beitostølen lørdag.

TV-konsernet som overtar langrennssendingene blir nå samtidig sponsor av Norges Skiforbund. Det er ikke uproblematisk.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Pressemeldingen som offentliggjør det kommersielle samarbeidet mellom Viaplay (Nent Group) og skiforbundet, som innebærer logoprofilering på konkurransedresser, er et sammenhengende skulderklapp.

«Utøverne inspirerer og gleder både barn og voksne, og sammen med forbundet står de for mange av de samme verdiene som oss», roser Viaplay.

«I et helt nytt TV-rettighetsbilde for langrenn er også et kommersielt kompaniskap med Viaplay strategisk riktig, og et mulighetsrom for å synliggjøre samarbeidet for seeren», svarer skiforbundet.

Dette høres jo riktig så hyggelig ut. Bortsett fra den detaljen som handler om å regulere nærhet og avstand til dem man dekker redaksjonelt.

les også Nye Beitostølen-renn i fare: – Stadion ser ut som en slagmark

Nent/Viaplay er ikke kjent for å ha en nyhetsredaksjon med kompetanse på også å lete etter kritiske vinklinger.

Hvor mange ubehagelige spørsmål vil vi se fra den kanten til vinteren?

Betyr overgangen at vi må vinke helt farvel til noe annet enn «fortell om løpet ditt?» og «hvor deilig smaker denne medaljen?»-innfallsvinkler?

les også Langrennsåpningen på Beitostølen blåste bort

Blir det i det hele tatt lett etter kritiske saker under et nytt rettighetsregime?

Eller tar den nye partneren med seg sminkeboksen inn i smøretraileren?

De siste årene har vi sett en lang rekke kontroverser rundt Norges Skiforbund. En våken og kritisk presse har vært viktig i diskusjonene om hva slags styring av nasjonalsporten vi vil ha.

Her har også NRK - samtidig som de har vært rettighetshaver - tidvis klart å fylle den journalistiske rollen som vaktbikkje godt.

Hva slags rolle inntar Viaplay?

les også OL-helten til legevakt etter hundebitt: – Gikk til angrep på meg

Det er ikke alltid så enkelt for en medieaktør som har kjøpt dyre sportsrettigheter, å samtidig tenke på journalistiske prinsipper og en kritisk distanse.

Uten sammenligning for øvrig er det litt av en nøtt de to største tv-kanalene står overfor inn mot neste års fotball-VM. Her settes den journalistfaglige rettighetsdiskusjonen på sin ytterste test.

I idrett etter idrett er det vrient å balansere ulike hensyn. Faren er at journalistikken blir taperen i jaget etter å vise bildene.

Sponsing av idrettsaktører fra medier er ikke noe nytt, men at samme aktør har logo på dressene og kontroll over sendingene blir fort så kildenært at det blir klamt.

les også Skipresidenten om pirking i maten: – Åpenbart ikke bra

I VG var vi over mange år sponsor for hopplandslaget, uten at redaksjonen var involvert i dette, og uten at rettighetene for sendinger lå hos samme aktør. Fortsatt har vi «VG-svingen» på Ullevaal stadion.

Men problemstillingen er annerledes her, siden rollene er mye tettere.

Det gjenstår å se hvordan Viaplay vil håndtere problemstillingen.

Gjennom mange år som rettighetshaver vet NRK mye om hvordan det er å stå i en spagat mellom journalistikk og butikk. På den ene siden skal det profileres et produkt det satses mye ressurser på i beste sendetid. Samtidig skal ikke journalistikk om sport utelukkende være servilt og kildestyrt.

les også Klæbos morfar fikk slag - dropper sesongåpningen

Det kan diskuteres hvor godt statskanalen klarte å ivareta de kritiske sidene ved faget da Norges Skiforbund fikk to dopingsaker i fanget.

Men de siste årene har som nevnt NRK ofte vært nyhetsledende med saker som neppe er så populære i forbundslokalene på Ullevaal.

Slik skal det være.

Viaplay er jo en annen type medieaktør, og er ikke nødvendigvis så mye å klandre. Men siden det følger så mange praktiske privilegier med å ha rettigheter, er det trist om det gjør det enda vanskeligere enn før å gi den kritiske journalistikken plass.

For skisporten handler jo ikke bare om det som skjer i sporet, dynamikken oppstår også rundt konflikter og kontroverser.

Da er det synd hvis skiforbundets sponsoravtale med den samme aktøren som viser rennene gjør totalbildet mer tannløst.