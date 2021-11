KRANGLER: – Man sitter ikke igjen med bedre innsikt i norsk utenrikspolitikk etter å la lest Alf R. Jacobsens bok, skriver Sven G. Holtsmark.

Juks, plagiering og blind tiltro til KGB

Alf R. Jacobsen ender opp med å levere KGBs versjon som den endelige sannhet om norsk politikk.

SVEN G. HOLTSMARK, professor, Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

I kronikken «Samtalen om historien» trakk jeg frem Alf R. Jacobsens (heretter ARJ) bok «Stalins svøpe. KGB, AP og kommunismens medløpere» som eksempel på dokumentarlitteratur som har kun ett formål: Å bekrefte forfatterens forhåndsbestemte teser. Jeg var klar over at ARJ ville svare, og at det ville føre til økt omtale hans bok.

Det bekymrer meg ikke: Jeg har ingen ambisjoner om å nå frem til ARJs menighet – denne gruppen trenger ikke lese videre.

ARJ er særlig opptatt av ambassadør Andvord og Svalbard-saken. Det er helt riktig at Andvord var involvert med sovjetiske hemmelige tjenester – han skrev selv om dette i sine erindringer. Det er også riktig at det i PSTs arkiver finnes en mappe som inneholder beskrivelsene som ARJ viser til. Flere enn ARJ og jeg har lest disse dokumentene.

Problemet er at ARJ er den første som velger å gjengi lange avsnitt fra denne kilden uten å gjøre noe som helst forsøk på å vurdere hva de aktuelle dokumentene faktisk forteller, hvordan de kan forstås og hvilken betydning disse tingene hadde for utformingen av norsk politikk.

Under dekke av å gi historisk innsikt, velger ARJ å appellere til det han vel håper er leserens sans for private avsløringer. Men man sitter ikke igjen med bedre innsikt i norsk utenrikspolitikk etter å la lest disse avsnittene i ARJs bok.

Uten tilgang til sovjetiske etterretningsarkiver kjenner vi ikke det faktiske innholdet i Andvords og andres forhold til sovjetiske tjenester. Dermed må vi utnytte de kildene som faktisk finnes, og her svikter det for ARJ: Han sier selv at han ikke har funnet de norske UD-kildene om saken, og han har ikke forutsetninger for å lese de like omfattende kildene fra sovjetisk UD som jeg selv og andre har gjennomgått. Russiskkyndige kan lese deler av materialet på nettet (akg.mid.ru). Et utvalg er publisert i «Norge og Sovjetunionen 1917–1955. En utenrikspolitisk dokumentasjon».

Den som leser disse kildene, vil finne det vanskelig å tro på en sovjetisk rolle i utformingen av den norske regjeringens politikk i Svalbard-saken frem til april 1945. Denne var nemlig langt på vei bestemt av én overordnet faktor: Frykten for at Sovjetunionen ville komme med krav rettet ikke bare mot Svalbard, men mot Finnmark. Andvords budskap var derimot at Sovjetunionen ikke hadde slike krav – noe som, for alt jeg vet, godt kan ha blitt oppmuntret av hans sovjetiske kontakter.

Norges politikk i Svalbard-saken var altså basert på en oppfatning som var det motsatte av hva Andvord konsekvent forfektet som ambassadør i Moskva.

I min artikkel i Minerva gir jeg eksempler på et annet særtrekk i denne og andre ARJ-bøker – hans plagiering og juks med kilder. Han plagierer journalistkolleger, oversettere av russiske dokumenter, og mine egne og andres historiske arbeider. Flere av ARJs sitater, når han unntaksvis oppgir kilden, viser seg å være fiktive. Å konstruere «sitater» er en metode som ARJ selv anerkjenner som «perfekt legitim» (e-post til undertegnede, 11. juni 2020). En journalist eller forfatter som jukser med kildene, har et problem. Jeg har påvist dette – ARJ velger å tie.

Et annet ARJ-særtrekk er hans blinde tiltro til tidligere KGB-agenter. De samme menneskene som ifølge ARJ var uovertrufne mestere i å tvinne troskyldige nordmenn rundt lillefingeren, blir som pensjonister plutselig udiskutable sannhetsvitner. Fenomenet gjelder heller ikke bare eks-sovjetiske agenter: Til og med Arne Treholt blir troverdig straks han kan tjene ARJs hensikter – å sverte Ap og partiets ledere (s. 357–358).

Til sist en enkeltsak som viser hvor galt det kan gå når en dokumentarforfatter ikke har kunnskap om feltet han skriver om. Ifølge et Mitrokhin-notat hadde KGB i 1957 en «konfidensiell kontakt» med kodenavnet «Jan» som var «formann i Det sosialdemokratiske partiet». ARJ slår fast: «Det fantes bare en formann i Ap i 1957. Det var Einar Gerhardsen.»

Problemet er at dette ikke dreide seg om Ap, men om et annet parti, det kortlevde Norsk Sosialdemokratisk Parti, med Harald Kvalum som formann. KGB-residenten i Oslo, Jurij M. Brusnitsjkin var fullstendig klar over forskjellen mellom de to partiene – det kan ARJ og andre se i hans notater, gjengitt i en annen bok, SUKP og Norge 1952–1967. En dokumentasjon.

Men var «Jan» da nødvendigvis Kvalum? Nei, i et annet dokument er «Jan» omtalt som «en av [min kursiv] lederne» i det samme partiet. Dessuten – man kunne være registrert som «konfidensiell» kontakt uten å ha den fjerneste anelse om at så var tilfellet. Ikke bare det: Ved at sovjetiske agenter i utlandet ble forventet å rapportere tilbake om et mest mulig omfattende «konfidensielt» kontaktnett, var overrapportering innebygget i systemet. Registrering som «konfidensiell kontakt» sier derfor ikke annet enn at det var, eller i det minste hadde vært, kontakt med personen som omtales.

Uten slike kildekritiske refleksjoner ender ARJ selv opp med å levere KGBs versjon som den endelige sannhet om norsk politikk.