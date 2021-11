Kommentar

En uheldig avsporing

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Hvorfor har politikere så store problemer med å se en sak utenfra og tenke prinsipielt når det angår dem selv?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er et påtrengende spørsmål etter å ha fulgt debatten om stortingspresident Eva Kristin Hansens pendlerleilighet.

For det er forstemmende hvor mye partifarge og lojalitet betyr når det kommer til å vurdere feil begått av politikere. Både Ap og Sp var lynraske til å uttrykke tillit til sin egen stortingspresident, selv om parlamentarisk leder Rigmor Aasrud leverte et velment, men syltynt forsvar på Dagsnytt 18 samme kveld.

Like påfallende er det at det er opposisjonspartiene MDG, Rødt og Frp som har gått lengst i sin kritikk.

Les også: Eva Kristin Hansen varsler skriftlig redegjørelse

Er det fordi de vet at slike saker har eksistert, og nok fortsatt vil dukke opp, i alle partier? Eller er det fordi de kjenner hverandre, er i samme situasjon og lettere har forståelse for at man kan trå feil? I så fall kan det forklare hvorfor det over tid oppstår en kultur der så mange sliter med å forstå og etterleve regelverket.

Det taler til Frp-leder Sylvi Listhaugs ære at hun gyver løs på saken selv om hennes parti har det lengste synderegisteret.

For vanlige folk må denne saken fremstå totalt ubegripelig. Det blir ikke bedre når Hansen hevder at hun er ekstra motivert til å rydde opp i dette fordi hun selv har brutt reglene.

les også Hva er det egentlig å misforstå?

Jeg er ingen kjeltring, uttalte Eva Kristin Hansen til Adresseavisen. Nå er det vel heller ingen som har hevdet det. Det eneste som er slått fast, er at hun har brutt Stortingets egne regler for tildeling av pendlerbolig.

I møte med de parlamentariske lederne skal hun ha forklart dette med private forhold knyttet til sykdom og familie. Det er sikkert mange gode grunner til at Hansen (og andre før henne) gjorde sine valg, men det er strengt tatt en uheldig avsporing. Saken handler ikke om formildende omstendigheter og forhold knyttet til enkeltpersonen Eva Kristin Hansen. Den handler om tilliten til Stortinget.

Som stortingspresident, landets høyest rangerte etter Kongen og politikernes fremste folkevalgt er hun mer enn en person, hun er også et symbol. Og det er i kraft av denne rollen Hansen har lovet å rydde opp i pendlerrotet og gjenvinne tilliten til Stortinget og politikerne.

Det er en krevende jobb i seg selv, og den blir blytung med den bagasjen Hansen nå har.

At det ikke blinket noen varsellamper før etter at Adresseavisen stilte spørsmål, gjør også at man kan stille spørsmål ved hennes årvåkenhet. Allerede i valgkampen skal hun ha blitt spurt om sin boligsituasjon, men hverken da eller mens Ropstad-saken kokte i høst, har hun tenkt at dette kanskje angår henne.

les også Nå er det reservebenkens tur

På et menneskelig plan er det både fint og forståelig at politikerkollegene slår ring rundt Eva Kristin Hansen. Men det er desto mer merkelig at de ikke skjønner at dette først og fremst handler om tilliten til Stortinget som institusjon.

For vanlige folk må dette fremstå totalt ubegripelig. Det blir ikke bedre når Hansen hevder at hun er ekstra motivert til å rydde opp i dette fordi hun selv har brutt reglene. Da er det ikke rart folk lurer på om politikerne er blinde for egne feil.

Til politikernes forsvar skal det sies at de bruker å ha et mye klarere blikk når det gjelder å vurdere andre enn seg selv.

Eva Kristin Hansen formulerte det egentlig godt da hun ledet granskingen av Nav-skandalen for to år siden: – Hadde jeg vært Nav-direktør eller ansvarlig statsråd, ville jeg vurdert min stilling, sa hun til Dagsavisen.

Men det var en annen tid, en annen sak, en annen politiker og et annet politisk parti.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her