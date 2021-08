ALS: – Veien fra ingen behandlingsmetoder til effektive behandlingsmetoder går ikke med stormskritt. Den går med små skritt gjennom forskning, utprøving og kunnskapsdeling. Slik er det med ALS også, skriver Bent Høie.

Vi vil åpne alle mulige dører for ALS-pasienter

Vi har ingen effektiv behandling for ALS-pasienter i dag. Men vi skal legge enda bedre til rette for at de kan delta i utprøvende behandling.

BENT HØIE, helseminister (H)

I VG 9. august forteller Cathrine Nordstrand hvordan hun opplever at sykdommen ALS gjør henne stadig mer svekket. Hun ber statsministeren, helsepolitikerne på Stortinget og meg gjøre noe. Hun er lei av å høre om forskning som tar tid, for hun har ikke tid å ta av.

Det forstår jeg godt.

Vi sier ofte at den medisinske utviklingen går med stormskritt. Det stemmer at vi i dag kan behandle mange sykdommer vi tidligere ikke kunne gjøre noe med. Men veien fra ingen behandlingsmetoder til effektive behandlingsmetoder går ikke med stormskritt.

Den går med små skritt gjennom forskning, utprøving og kunnskapsdeling.

Slik er det med ALS også. Vi har ingen effektiv behandling for sykdommen, men det foregår forskning både nasjonalt og internasjonalt. Den må ta tiden den tar for å være forsvarlig.

Nordstrand ønsker at vi skal innføre noe lignende den amerikanske ordningen «Right to try» som innebærer at ALS-pasienter får rett til å prøve medikamenter som har vist effekt i kliniske studier. Men denne ordningen gir ikke pasientene noen rett til utprøvende behandling, og leger, legemiddelfirmaer eller forsikringsselskaper er ikke pliktige til å skrive ut, produsere eller betale for legemidlene.

Derfor mener vi at det er en bedre løsning at vi legger bedre til rette for at ALS-pasienter skal kunne delta i utprøvende behandling gjennom kliniske studier.

I den norske helsetjenesten har vi et ekspertpanel som kan hjelpe pasienter med alvorlige sykdommer og kort forventet levetid med å få vurdert behandlingsmulighetene sine, for eksempel deltakelse i kliniske studier i Norge eller i utlandet.

Ekspertpanelet har mandat til å vurdere pasienter med kortere levetid enn ett år. Vi har bedt helseregionene evaluere panelet og vurdere om pasienter med lengre levetid, som ALS-pasienter, også kan søke råd fra ekspertpanelet.

Vi ser også på ordningen som gjør det mulig for ALS-pasienter å bruke legemidler uten markedsføringstillatelse. Pasienter med alvorlige sykdommer kan bli behandlet med legemidler som ikke har slik tillatelse, hvis de ikke kan delta i kliniske studier eller det ikke finnes andre legemidler som har effekt på sykdommen. Dette kalles «compassionate use» eller godkjenningsfritak. De regionale helseforetakene og industrien har nå en god dialog om å få flere nasjonale avtaler på plass om bruk av slike legemidler uten tillatelse, slik at flere pasienter kan få nytte av den.

For to år siden etablerte vi et nasjonalt forskningssenter for klinisk hjerneforskning i Bergen der ALS er ett av satsingsområdene. Vi finansierer også forskning på sykdommen gjennom Forskningsrådet, blant annet en studie som ser på effekten av to ulike legemidler for ALS.

Målet vårt er at klinisk forskning, både på ALS og andre sykdommer, skal bli en integrert del av pasientbehandlingen på sykehusene våre.

Men vi må gjøre mer for pasienter med ALS og deres pårørende enn å forske på det som kan bli morgendagens behandlingsmetoder. De trenger også gode tjenester i dag.

Vi har derfor bedt Helsedirektoratet se på hva som bør gjøres for å gi ALS-pasienter bedre og mer sammenhengende tjenester.

Nordstrand etterlyser politisk vilje. Den finnes det mye av. Vi gjør det vi kan for å åpne alle dører som det er mulig å åpne for pasienter med ALS på kort sikt. Vi satser på forskning som kan bidra til bedre behandling på lang sikt.

Vi beveger oss med små skritt. Men det går framover.