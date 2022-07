Leder

Illevarslende ekstremvarme

I FLAMMER: I Canecas utenfor Lisboa kaster folk bøtter med vann i et forsøk på å slukke en brann ved et boligområde.

Verden er i krisenes vold. Klimakrisen er en av de mest alvorlige. Ekstremvarmen i Europa er en påminnelse på det.

Akkurat nå koker det i deler av Europa.

Det mest urovekkende er dog at årets sommer kan være et forvarsel på det som venter oss i fremtiden.

For værkartet er ildrødt denne uken - og kommende uke. Så langt opp i nord som til Storbritannia. Her varsles ekstrem hete. Enkelte beregninger forutser nærmere 40 grader på øyriket fremover.

I Spania ble det notert lammende 43,3 grader i byen Candeleda mandag denne uken.

Portugal melder om 40 grader, med mulig toppnotering på 43 varmegrader de kommende dagene. Frankrike og Italia opplever også ekstremvarme, for andre gang på en måned.

VILL VARME: Det er en ekstrem hetebølge i sør-vest Europa denne sommeren. Det har ført til enorme skogbranner. Dette bildet er tatt 18. juni i Pumarejo de Tera nær Zamora i Nord Spania.

Derfor har myndighetene i disse landene slått full katastrofealarm. Slike temperaturer er en katastrofe.

For mennesker, dyr og natur. De innebærer skogbranner, tapte menneskeliv, og tapte avlinger.

Akkurat nå brenner det i Portugal. 3000 brannmenn kjemper mot skogbranner og EU har tilbudt krisehjelp.

De høye varmegradene i seg selv er ikke unike. De har oppstått sporadisk gjennom historien. Det ekstraordinære er hyppigheten og varigheten på disse hetebølgene. 2021 var uvanlig. 2022 ser ut til å bli enda verre.

I år har ekstremvarmen kommet usedvanlig tidlig og vart lenger. Det skyldes menneskeskapte klimaendringer, sier forskere.

Allerede i mars ble det registrert vedvarende og unormal tørke i flere land i Europa. En av de verst rammede landene var faktisk Norge med usedvanlig lite nedbør i januar-mars i år.

Heldigvis var det få avlinger i jorden her oppe i nord på det tidspunktet. For land som Italia og Frankrike har det hatt større konsekvenser. Der har man mistet deler av sesongens avlinger.

Nå meldes det om at vi kan stå overfor den verste tørken noensinne i sørlige Europa.

Klimakrisen er lett å glemme i alle de andre krisene.

Ukraina-krigen, ettervirkningene av global pandemi, påfølgende inflasjon, mangel på strøm og gass, og mangel på mat der den trengs mest. Denne listen er ikke uttømmende.

Men i hjertet av denne «perfekte stormen» er klimaendringene. Det er den underliggende faktor som forverrer både finansielle kriser og menneskeskapte konflikter.

Vi må ikke se oss blinde på de utfordringene verden står overfor her og nå. Minst like viktig er det å huske på hvor vi er på vei.

«Verden er på den katastrofale vei mot 2,7 graders oppvarming» sa FNs generalsekretær på FNs klimatoppmøte i september i fjor. Og katastrofen rykker stadig nærmere, varslet han i våres.

Målet med Parisavtalen av 2015, undertegnet av de fleste land i verden, var at temperaturen på kloden ikke må stige mer enn 2 grader før århundret er over. Og helst godt under.

Når rike EU-land nå fyrer opp kullkraft for å dekke bortfall av russisk gass, er det med på å bringe verden lenger unna klimamålene.

En kortsiktig vinning, som bereder grunnen til enda større katastrofer på lang sikt.