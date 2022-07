NORGE-ENGLAND: – Kampen mot England demonstrerte en oppsiktsvekkende klasseforskjell. Det etablerte norske spillet ga i høyden et par halvsjanser, men ellers ble Norge utspilt og overkjørt, og var ute av evne til å forsvare seg, mener Arve Hjelseth.

Dette var det siste vi trengte

Det har skjedd mye positivt for kvinnefotball de siste årene. Dette mesterskapet skulle bidra til å befeste kvinnefotballens økte status, også i Norge. Et sviende nederlag som det på mandag var det siste vi trengte.

ARVE HJELSETH, sosiolog, NTNU

Det er mange måter å tape på i fotball.

Ett av de mest spektakulære tapene var da Brasils herrelandslag, på hjemmebane, tapte 1-7 for Tyskland i seminfinalen i VM i 2014. Det var en total ydmykelse av fotballnasjonen Brasil.

Ikke bare tapte de etter hvert hjelpeløse spillerne ute på banen ansikt, det gjorde også publikum. Slike pinlige affærer rører ved publikums selvfølelse. Man vil se bort, se en annen vei; glemme at man en gang var interessert i fotball.

Norsk fotball har også gått på pinlige tap før. De eldre vil huske at vi tapte 0-9 mot Nederland i 1972. Men det var litt som det skulle være på den tiden, forventningene var små.

Litt annerledes var det i 1985, da entusiasmen var stor før en viktig VM-kvalifiseringskamp mot Danmark. Norge tok til og med ledelsen og ledet ved pause. Sluttresultatet? 1-5, etter at forsvaret ble helt avkledt i andre omgang. Pinlig, pinlig. Man gruet seg til å gå på jobb dagen etter, i hvert fall hvis man skulle være så uheldig å ha danske kolleger.

Likhetstrekkene med kvinnelandslagets pinlige 0-8 mot England er mange. Forventningene var store i alle de tre tilfellene. Sluttresultatet skapte en stemning av oppgitt vantro. Noen bare måper over fadesen, andre roper umiddelbart på handling: Spark treneren! Andre taktiske formasjoner! Andre spillere på banen!

Det er imidlertid også en vesentlig forskjell: De to ovenfor nevnte kampene var mye jevnere enn resultatet skulle tilsi.

Det er slikt som av og til skjer i fotball. Plutselig scorer det andre laget på alt mulig, mens ens egne forsøk ubønnhørlig renner ut i ingenting.

Kampen mot England, derimot, demonstrerte en oppsiktsvekkende klasseforskjell. Det etablerte norske spillet, som vi for øvrig så skuffende lite til, ga i høyden et par halvsjanser. Ellers ble Norge utspilt og overkjørt, og var uten evne til å forsvare seg.

Analysene av miseren er alt godt i gang.

Norsk kvinnefotball har lenge hatt stusselige vilkår. Vi var blant verdens aller beste landslag i 1990-årene, men siden har pilene pekt jevnt nedover. Det var antakelig slik det måtte gå da større fotballnasjoner gradvis begynte å se potensialet i kvinnefotballen. Her hang Norge skuffende langt etter, lenge.

Så sent som i 2017 frarådet sentrale personer i NFF en potensiell sponsor å satse penger på kvinnefotballen, for den hadde ingen markedsverdi. Utrolig, men sant.

Jentelag har lenge hatt mye dårligere treningsvilkår enn guttelagene de fleste steder, og utviklingen er blitt kraftig forsinket fordi det nesten har vært umulig å skape en profesjonell toppidrettskultur.

I år er kvinnenes toppserie i fotball i tillegg blitt pådyttet en ny seriemodell som knapt noen ville ha, og som mange heller ikke forstår. Noe lignende er blitt forsøkt flere ganger blant herrene, men protestene er blitt så store at man har gitt opp.

I kvinnefotballen kunne de iverksette modellen på denne måten, og det ble knapt registrert.

Alt i alt har det likevel skjedd mye positivt de siste årene, og dette mesterskapet skulle bidra til å befeste kvinnefotballens økte status, også i Norge.

Et sviende nederlag som det på mandag var det siste vi trengte.

Hele forklaringen ligger imidlertid ikke i NFFs mangeårige neglisjering av kvinnefotballen.

Til tross for alt dette, har det norske landslaget spillere av en kvalitet som i sum bør være kapable til å se ut som noe helt annet enn San Marino og Liechtenstein, selv i møte med de beste i verden.

De umiddelbare analysene peker derfor, slik tilfellet ofte er, på trenerapparatet og på det taktiske opplegget. Av og til bommer man med kampplanen, men den bør kunne justeres når alle ser at den ikke fungerer.

I stedet sto det 6-0 før noe ble gjort. Kynisk sett spilte det ingen rolle om Norge tapte 3-0 eller 8-0, vi måtte ha slått Østerrike i den siste kampen uansett.

Men for stolthet og selvfølelse, både i troppen og blant publikum, er forskjellen stor.

Så langt ser det ut som mesterskapet viser at avstanden til de beste snarere er blitt større en mindre. Hvordan Norge skal kunne avansere videre fra en eventuell kvartfinale er vanskelig å forstå, ut fra det vi har sett så langt.

Samtidig er fotball en merkelig idrett. Ofte er det relativt små justeringer som skal til for at kampbildet blir et helt annet, selv mot samme motstander. Det gjelder å identifisere hovedproblemet, og justere både plan, formasjon og posisjoner i lys av dette. Så begynner man plutselig å vinne de duellene, og gradvis sprer tryggheten seg.

Det både kommentatorer og publikum lurer på, er om landslagsledelsen har kunnskap og tillit til å få til dette.

Det kan godt tenkes at det er for sent denne gangen.

Men historien kan vise til mange oppsiktsvekkende snuoperasjoner: I herrenes VM i 1984 ble Tyskland utspilt etter alle kunstens regler i en innledende kamp mot Ungarn. Ungarerne vant 8-3. De samme langene møttes imidlertid også i finalen, og da vant Tyskland 3-2.