Kommentar

Det blir neppe bedre uten Putin

Av Ole Kristian Strøm

SER FRISK UT: Vladimir Putin i et møte politikere fra Dumaen og Føderasjonsrådet i Moskva torsdag denne uken.

Vladimir Putin fyller 70 år til høsten. Han har nok et ønske om å kunne markere dagen med at hele Donbas-området i Ukraina er kommet på russiske hender.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det bursdagsønsket er det slett ikke sikkert at han får oppfylt.

Denne uken ble det klart at den siste ukrainsk-kontrollerte byen i Luhansk hadde falt.

Før invasjonen i februar var 31 prosent av dette fylket på russiske hender. I mediene i Russland blir det som har skjedd, markert som en stor seier.

Sammen med nabofylket Donetsk utgjør Luhansk den mye omtalte Donbas-regionen, der ukrainske styrker har ligget i krig med russiskstøttede separatister helt siden 2014. Putins uttalte mål er å «frigjøre» Donbas.

Seieren i Luhansk har kostet, men presidenten mener at det verdt det.

Tar ikke ferie

De russiske soldatene har nå fått noen dager til å ta seg inn, men Kreml-talsmannen sier at Putin ikke har planer om å ta ferie med det første.

Det er et signal om at russerne kommer til å fortsette den militære offensiven for å sikre seg kontroll over hele Donbas-området, eller det som alle presidentens menn kaller de to «folkerepublikkene» Luhansk og Donetsk.

Putin la grunnlaget for krigen da han et par dager før invasjonen erklærte Donetsk og Luhansk som uavhengige stater.

Det ligger an til en langvarig krig om resten av Donbas, med store tap av menneskeliv og høye kostnader for alle, inkludert Vesten, som skal forsyne Ukraina med våpen for å kunne forsvare seg.

Vladimir Putin på en minnemarkering 22. juni.

Har passert snittalderen

Spekulasjonene har gått i Vesten om at Putin skulle være dødssyk, men han har vitterlig ikke sett så verst ut når han har opptrådd offentlig, som på Seiersdagen den 9. mai.

Forventet levealder for russiske menn er knapt 67 år, så Putin har allerede passert det med god margin.

Vladimir Vladimirovitsj Putin, som er hans fulle navn, har på mange måter levd et sunnere liv enn russere flest - han drikker alkohol bare for å være høflig og har trent godt i alle år.

På den annen side må det ha tatt på å ha vært den sterke mann i verdens største land i mer enn 20 år. Han har lenge virket oppblåst i ansiktet - men de siste ukene har Putin faktisk sett bedre ut enn på veldig lenge.

Likevel - når Putin kaster seg ut i noe såpass vanvittig som å prøve og innta Ukrainas hovedstad Kyiv - kan han være helt frisk?

At han skulle gjøre det som han nå prøver på, å besette Donbas, er slett ikke så uventet, men det var noe helt annet at han begynte å bombe nesten hele Ukraina og sendte en endeløs kolonne av kjøretøyer mot hovedstaden.

Bare Putins krig?

At hans styrker har bombet enkelte steder tilbake til steinalderen og gått fram på særdeles ugreit vis, er heller ikke så uventet når vi vet hvordan Moskvas menn gikk fram for eksempel i Tsjetsjenia-krigene.

De fleste har sett på Putin som nøkkelen til å få en slutt på krigen i Ukraina og den stadig sterkere konflikten mellom Vesten og Russland.

Påstander om Putins sykdom er ikke det eneste som har vært framme. Eksperter har også svart på spørsmål om det kan bli et statskupp eller at noen til og med kunne prøve på et attentat på presidenten.

Mange i Vesten har snakket om at dette er «Putins krig» - og at russere flest er mot krigen. Det kan i høyeste grad diskuteres.

Putin har vært Russlands sterke mann helt siden nyttårsaften 1999, og har vunnet ved valg etter valg.

Riktignok har det vært valgfusk. Riktignok har opposisjonen ikke sluppet til i de Kreml-kontrollerte mediene. Men likevel tyder alt på at Putin har hatt et solid flertall i det russiske folk.

Putin-støtte

De meningsmålingene som kommer ut om krigen, tyder også på at han har massiv støtte nå. Selv om disse målingene av mange grunner ikke er til å stole fullt og helt på.

Putins styre har gradvis blitt mer og mer autoritært gjennom mange år.

En endring til et mer demokratisk Russland kan selvfølgelig ikke skje før Putin er borte. Men det er slett ikke sikkert at det kommer om Putin blir borte heller.

Formelt sett er han valgt som president til 2024. Etter som han har sørget for å endre forfatningen, kan han stille på ny både i 2024 og 2030 - og bli gjenvalgt fram til 2036. Det betyr at han kan bli sittende til han er 83 år.

Det virker lite trolig.

Den russiske opposisjonen tror at det er mulig å få til en «ny perestrojka» om Putin blir borte. Det er tvilsomt om vil skje. Og det er andre krefter som mener at det vil gi dem muligheten til å stramme skruen ytterligere.

Vil peke ut etterfølger

OPPOSISJONELL: Aleksej Navalnyj og kona Julia (t.v.) på gaten i Moskva før presidentvalget i 2018.

Aleksej Navalnyj er en særdeles likandes kar og står nå klart frem som opposisjonens forente leder.

Men det er slett ikke gitt at russere flest vil strømme over til opposisjonen den dagen Putin blir borte.

Per i dag har de liten støtte, men sliter samtidig med at de blir fullstendig usynliggjort i de Kreml-kontrollerte mediene (og nå er det ikke lengre andre medier som opererer innen Russlands grenser).

Så sant Putin får god tid på seg til å planlegge sin avgang, vil han peke ut en etterfølger - og regimet vil trolig seile videre med «putinismen». I hvert fall hvis vi forutsetter at støtten i folket er like stor som den er nå.

Om det skulle skje brått og uventet, uten at Putin får forberedt verken folket eller sin nærmeste krets på en arvtaker, er det helt andre ting som kan spille inn - og som det er vanskeligere å holde kontroll med.

En mulighet er selvfølgelig at folket tar til gatene, men mer trolig er det at kretsen rundt Putin vil kjempe om makten og at det ender med at de vil føre regimet videre i en enda mer autoritær og voldelig retning.

Sanksjoner

Riktignok har mange av dem blitt ofre for sanksjonene, noe som har gått ut over bankkontoene deres, særlig om de har plassert pengene i Vesten.

Disse kleptomanene prøver nok å fylle opp igjen kontoene sine, men håpet for alle i Vesten som ønsker et annet Russland, er at Putins regime kan begynne å slå sprekker som følge av de vestlige sanksjonene.

Hvis det går ut over økonomien, kan de politiske endringene også komme kjapt. Men i hvilken retning?

For det er ikke bare Putin som er problemet. Et politisk ustabilt Russland med intern maktkamp kan også være farlig. Og muligheten for at han blir etterfulgt av et vestvennlig styre, er veldig liten.

Det blir neppe bedre uten Putin.