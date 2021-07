OPPGJØR: - Vi kan ikke bare sette punktum og bestemme at det er over, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Jørgen Braastad

Debatt

Den utilstrekkelige jussen

Flere mener vi ‘ble ferdige’ med 22. juli gjennom rettsoppgjøret med ABB året etter, og at ti år på et eller annet vis er lang nok tid til å legge det bak oss, gå videre, at vi lar det såkalte ‘Utøyakortet’ ligge.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANETTE BRINGEDAL HOUGE, postdoktor

Den italienske filosofen Giorgio Agamben skrev om rettsakene etter Andre verdenskrig at de ‘spredte ideen om at problemet fra Auschwitz var overvunnet.’ Rettsprosessene gjorde Holocaust håndterlig, avgrenset og mulig å avslutte, dømme, som fortid.

Men så glemmer vi at strafferetten kun fokuserer på individuell skyld og at denne individualiseringen (nødvendig som den er) uunngåelig er stikk i strid med det som utgjør ‘grusomhetens kollektive karakter’ (Stewart 2012).

Forestillingen om at det vonde er tilbakelagt, om at oppgjøret kun trenger være rettslig, er ikke bare farlig, den er også kald. For erfaringen var aldri invitert, at det tar tid er ikke selvvalgt. Vi kan ikke bare sette punktum og bestemme at det er over.

Anne Bringedal Houge FOTO: Privat

Jeg har som forsker snakket med mange som har overlevd krigsforbrytelser, og som har levd med erfaringene i over 20 år. De er ikke ferdige med krigen, den er ikke over.

Og selv om rettens anerkjennelse kan være verdifull, så understreker mange at for det de har opplevd finnes det ikke rettferdighet: Ugjerningene kan ikke gjøres ugjort, tapte liv kan ikke erstattes eller gjøres opp.

I fravær av rettferdighet finnes likevel håp om en hverdag som oppleves trygg. Men, har flere vektlagt, man føler seg ikke trygg i et samfunn der volden benektes, relativiseres eller bortforklares.

Der ingen eller få retter kritisk søkelys innover, tar ansvar for eller reflekterer over at volden, politikken og xenofobien fikk vokse frem og ble rasjonalisert, oppmuntret og legitimert i ens egen stue eller bakgård.

Strafferetten er mange ting, men den er ikke og kan ikke alene være et oppgjør med - eller et tilfredsstillende svar på - politisk motiverte massedrap.

Retten eier ikke historien, rommer ikke alle erfaringene og følelsene eller forsoningen. Den kan være en viktig brikke i alt dette, den kan etablere juridisk individuell skyld, idømme straff, og artikulere, formidle og symbolsk fordømme handlinger – men den er ikke nok. Jeg håper ikke parallellen går tapt.

les også Norges svar på 22.juli var mer kontroll

Det er fortsatt ikke til å tro, for meg, at i månedene og årene etter 22. juli 2011, så flytta vi den politiske debatten, den brede offentlige samtalen, grensa for hva som var greit å si og hvordan vi snakker om andre, mot høyre, inn mot og inn i det brune grumset som hadde vært der lenge, men til nå perifert.

Noen vil si at den sneik seg umerkelig dit, men den gjorde jo ikke det. Den buldra på.

Mens vi fikk en statsleder som kunne strekke seg til at hun ikke ville ha brukt akkurat de ordene.

Og mens, som Snorre Valen skriver så sint og godt, AUF måtte være sitt eget ansvar bevisst «så ikke innvandringsdebatten ble lei seg».

Utøya ble raskt et ‘kort’ som AUF ble anklaget for å dra fram, de måtte jo skjønne at de ikke kunne snakke om sine 69 tapte venner i tide og utide, og aller minst når debatten handlet om innvandringspolitikken ABB drepte dem på bakgrunn av.

les også Jens Stoltenberg om 22. juli: – Jeg tenker på det nesten hver dag

På provoserende vis inntok FrP offerrollen i innvandringsdebatten fordi terroren som rammet AUF gjorde det vanskelig for dem, mens AUF ble kritisert for å snakke om angrepet, og med det holdt ansvarlig for at tonen i den samme debatten ble hard.

Når ble hvor langt til høyre det offentlige ordskiftet flytter seg et mål på hvor godt, åpent eller trygt et samfunn vi har?

Vi har hatt et rettsoppgjør med gjerningsmannen, men vi har ikke egentlig hatt et oppgjør med holdningene og renvaskingen av rasistisk tankegods som gjorde ham mulig. Det står vi som samfunn og enkeltmennesker ansvarlige for.

Vi kan ikke forvente at det oppleves trygt å være overlever hvis ikke vi orker å ta denne alvorspraten med egne og andres holdninger.

Det føles lenge siden samholdet og rosetogene, men tiden vil alltid være for kort til å forvente av utsatte at de skal legge et politisk motivert massedrap bak seg.

les også AUF-leder om 22. juli-beklagelse: – Mange har nok følt seg veldig alene

Jeg mistet ingen av mine den gang, men vi mistet mange som samfunn og vi mistet noe dyrebart hver og en av oss og sammen likevel, og gjennom alle dagene som utgjør samfunnet etterpå.

Så når vi nå er i denne måneden som for ti år siden rystet oss så langt inn i grunnvollene, og som etter hvert gjorde oss mer tolerante for høyreradikalt tankegods og mindre tolerante overfor terrorens ofre og politikken de ble henrettet for å engasjere seg i:

Les Utøyakortet av Snorre Valen.

Les Tonje Brennas «22. juli og alle dagene etterpå».

Les Anne Bitsch om høyreekstremismens vekstvilkår i Morgenbladet.

Les Filter Rapport sine kartlegginger av det mørke nettet midt iblant oss.

Bli forbanna. Ta ansvar. For det er vi, langs hele det politiske spekteret, vi som samfunn, som må gjøre det, vi kan ikke lenger overlate til de overlevende å bære dette alene, for oss alle.