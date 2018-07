MANNEN STYRER: - Rekordmange kvinner tar båtførerprøven, men det er stort sett mannen som styrer, skriver kronikkforfatterne. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Slipp tauet og ta roret, kvinner!

debatt

Publisert: 22.07.18 12:18

Det er et paradoks at den som skårer klart best på risiko- og ulykkesstatistikkene er den som desidert sjeldnest står bak roret til sjøs.

RANDI HAGEN ERIKSRUD , hobbyseiler og generalsekretær i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL

LENE RØKKE MATHIESEN , båtentusiast og seniorrådgiver i Kystverket

Denne uka kunne vi lese at rekordmange kvinner tar båtførerprøven . Likevel er det stort sett mannen som styrer. Du trenger ikke stå lenge i marinaen før den klassiske arbeidsfordelingen på sjøen blir overtydelig: Far står bak roret og roper ut ordrer, mens mor står i baugen med tauet, klar til å fortøye og kaste ut fendere.

For den som er opptatt av sikkerhet på sjøen er det et paradoks at den som skårer klart best på risiko- og ulykkesstatistikkene er den som desidert sjeldnest står bak roret til sjøs.

Mens menn kjører fortere og tar større sjanser, er kvinnene statistisk sett mer sikkerhetsorienterte, både på veien og på sjøen. I tillegg er de langt mer skeptiske til å kombinere båtføring med alkohol.

AV-OG-TIL måler jevnlig nordmenns holdninger til alkohol i fritidsbåt, og vi ser et fast mønster – det er stadig en signifikant forskjell på menn og kvinners holdning til alkohol i fritidsbåt. Langt flere kvinner enn menn mener man bør avstå fra alkohol når man fører fritidsbåt. Kvinner er også mer skeptiske enn menn til å sitte på med en båtfører som har drukket alkohol. Det gjør de lurt i å være.

Alkohol hemmer nemlig mange av egenskapene man trenger for å føre båt. Når man drikker blir man blant annet tregere til å reagere og mer villig til å ta risiko. Det gjør alkohol og båt til en dødsfarlig kombinasjon. En av tre båtførere som omkom på sjøen i fjor, var alkoholpåvirket da ulykken skjedde. Det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet.

Som entusiastiske båtførere selv, er vi selvsagt opptatt av sikkerhet. Men det er ikke den eneste grunnen til at vi ønsker at flere kvinner skal få mulighet til å oppleve sjøen. Den norske kystkulturen og allemannsretten er unik i verdenssammenheng. Kan du føre båt, åpner det seg et helt nytt landskap av fantastiske turmuligheter og naturopplevelser.

Er du en av de som ferie etter ferie har stått langs ripa med tauet klar til å kastes? Da har vi et sommerforsett til deg: Ta båtførerprøven og still deg bak roret neste gang du kommer om bord. Det tjener både du og båtsikkerheten på.