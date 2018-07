I en leilighet i syvende et. i en omsorgsbolig i Pilestredet 75, ble to eldre funnet døde. De lå der lenge. Foto: Helge Mikalsen

De som dør alene

kommentar

Oda Rygh

Publisert: 19.07.18 16:50

MENINGER 2018-07-19T14:50:34Z

Å dø alene er trist. Å leve i utenforskap er tragisk

Det har skjedd igjen: Folk er funnet døde i hjemmet sitt , etter å ha ligget lenger enn de burde. Naboer har mistenkt at det var tilfelle, men av ulike grunner ikke klart å komme i kontakt med noen som kunne hjelpe. Det er tragiske historier som vi dras til fordi vi føler på det menneskelige i det, mener det er noe feil når det ikke oppdages at liv er gått tapt.

«Mellom 2013 og 2017 var det 140 mennesker i Oslo som lå døde i mer enn en uke”, skrev Aftenposten om saken tidligere i år . Til enhver tid ligger noen død i Oslo uten at noen vet om det.

Hvordan kan det skje? Hvordan er det mulig at det ikke merkes at et menneske ikke lenger beveger seg i samfunnet, at de ikke lenger er blant oss?

Norge er et gjennomregulert land. Så gjennomregulert at vi kan ha folketelling ved å samkjøre offentlige registre. Kort fortalt: Om du eksisterer i Norge er du sannsynlig registrert i ett eller flere av registrene SSB har tilgjengelig: Folkeregisteret, Nav , lånekassen, lisensregisteret til NRK … Vi trenger ikke be folk fylle inn skjemaer. Registerkjøringen treffer antagelig folk som aldri ville svart på skjemaet, og de menneskene som ikke er registrert noen av disse stedene er så utenfor samfunnet at de heller ikke ville blitt talt med på en tradisjonell telling.

På flere og flere områder sitter storebror og passer på. Skattemeldingen er ca. ferdigutfylt for mange av oss. Vi mottar brev om innkalling til sesjon og livmorhalsprøver uten å si ifra til noen. Det sitter i den norske ryggmargen at «noen» vet, at «noen» har oversikt. Fordi i det store og hele gjør de det.

Så hvorfor har ikke «noen» ansvar for dem som dør hjemme alene?

Vel, det finnes nok av «noen». Mange som dør alene hjemme oppdages relativt fort, fordi de ikke møter på arbeid eller fordi pårørende eller hjemmesykepleie allerede var klar over sviktende helse. Det er kanskje lett å glemme at det å dø hjemme opp til nylig var en helt forventet del av livet. Alle skal dø.

Medisinaliseringen av døden, der store deler av befolkningen nå kan forvente at livet tar slutt på en institusjon eller på et sykehus er et nytt fenomen. Lange sykeleier er normalt, men plutselig hjertestans kan også komme bråere på enn noen tenkte seg. De som blir liggende lenge er en annen sak. I en sak i a-magasinet forteller de som jobber med sakene at de ikke har en fullstendig oversikt over hvem det er som ender slik, men:

... de som jobber med sakene, har et inntrykk. Noen av dem som dør alene har psykiske problemer eller rusproblemer. Ofte er det snakk om leiligheter, og det er ikke uvanlig at det er skittent, rotete og mye søppel liggende.

– Hvis den avdøde er i et arbeidsforhold, blir de som regel ikke liggende så lenge. Eldre folk som har hjemmehjelp eller hjemmesykepleie fanges også opp tidlig, sier seksjonsleder Ann Kristin Hoff Johansen ved Kriminalvaktseksjonen.

– De som blir liggende lengst, er dem utenfor dette systemet.



Å være «utenfor systemene» er kanskje vanligere enn vi liker tro. Selv om staten vet hvor du bor og hva du driver med og hvor gammel du er det ikke sikkert at du er «under omsorg av noen».

Om du bor alene, uten familie og nettverk, så er det ofte ikke noen til å finne ut at du trenger kontakt med noen systemer. Om du ikke treffer mange folk er det ingen som legger merke til at du begynner surre. Denne kontakten mellom de som er helt utenfor og selv de aller laveste tersklene med tilbud kan være vanskelig å opprette. Det finnes ikke den sosialarbeider i landet som ikke kan fortelle om folk som plent nekter hjelp. Og til en stor grad har man rett til det, selv om man kanskje lever med dårlig helse eller det som kalles «svikt i boevne». Om du faktisk har pårørende som bekymrer seg kan det hende de blir nektet å hjelpe, og oftere og oftere bor de på andre sider av landet. En instans som har mulighet til å pålegge med boevnesvikt tiltak er av alle ting brannvesenet: de kan be folk å rydde i brannfarlige leiligheter og setter beboeren i kontakt med de riktige instansene.

I tillegg har mange ikke pårørende. Kommuneleger, boteam og hjemmesykepleie avhenger av at noen sier ifra. En av fire menn kan forvente å aldri få barn, det kan bli et større problem for eldreomsorgen enn vi liker tenke på.

Det er allerede satt i gang en del tiltak for denne gruppen. Noen kommuner har forebyggende team som besøker de over en viss alder og sjekker hva som trengs. Det finnes lavterskeltilbud både for psykisk helse, rus, og sosialt samvær.

Endringer i flyttemønster, partnerdannelse og levealder er for en stor del ansvarlig for at folk faller utenfor sånn. Det og folks personlige frihet. Det er et slags etisk dilemma her: Hvor stor oversikt kan vi forvente at «noen» har? På hvilket tidspunkt blir en oversikt over og tiltak for sårbare mennesker mer å regne som et drakonisk kontrollregime?

Det er lett å la seg bevege av det dramatiske. Å bli liggende ensom i døden. Men det er ikke det som er det som er problemet i seg selv. Det er mer å regne som et symptom: Det er mulig å falle utenfor de levendes fellesskap lenge før man dør.