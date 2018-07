Foto: Tegning: Roar Hagen

Kvinner som elsker fotball-VM

Publisert: 03.07.18 09:00

Om menn som må slutte å tro at kvinner ikke vet hva offside er – og kvinner som tror at menn synes det er søtt at de ikke vet hva offside er.

«Spørs hvor mye hjelp du får hjemmefra, det.»

Kommentaren falt da jeg i fjor høst fortalte en kompis at jeg hadde laget mitt eget Fantasy-lag. Premier League var i gang, og det var jeg også. Her skulle det scores, forsvares og vinnes.

Hjelp hjemmefra? Som om mannen min måtte trå til, liksom? Det kokte. Jeg hadde jo oppdaget Salah før alle andre, og dét i min debut som Fantasy-manager!

Jeg vant den private ligaen vi opprettet. Han skylder meg fremdeles fire pils og en pizza.

Og nå er det på'an igjen.

Menn som spør kvinner om de later som at de ser på VM for å gjøre seg «interessante for gutta».

Og like ille: Kvinner som ikke kan få sagt ofte nok og høyt nok at de «ikke aaaner hva offside er». Greit nok. Noen aner det sikkert ikke. Men de som gjør et massivt poeng av det, søter seg selvsagt bare til.

Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet «Hæææ? Liker du fotball?» Så underlig! Det er jo ikke akkurat den norske eliteserien vi snakker om, men Premier League og nå for tiden selveste verdensmesterskapet. Og menn som spør om det synes jo selv at fotball er deilig. Vakkert. Spennende. Skrekkelig. Uutholdelig.

Fotball-VM har alt. Selv en kjedelig kamp kan inneholde en diamant.

Ron Greenwood (manager for England fra 77-82) har sagt det så fint: «Fotball på sitt beste er skjønnhetens og intelligensens spill».

En venninne av meg som er kunstner og poet, og dermed har peiling på skjønnhet og intelligens, sykler hver kveld til sin lokale sportspub for å se på VM. Begeistret, etter et Ronaldo-mål, tekstet hun: «Prima ballerina primadonna!!!»

En annen venninne fortalte at hun trodde hun skulle få hjerteinfarkt da Kroatias Luka Modric gikk frem for å ta straffe mot Kasper Schmeichel som hadde reddet hans forrige forsøk. «Det er nesten for mye press på ett menneske», sa hun.

Kvinner som elsker VM snakker ikke om VM for å gjøre oss interessante for «gutta». Men fordi vi synes det er interessant og gøy.

Det er så mye skrekkblandet fryd i det. Du kjenner at du lever – eller det kjennes ut som om du holder på å dø – der du står i sofaen og roper jaaa og neeei og hyler på hands og VAR og straffe og vræler om at dommer’n er ei ku og det der er ikke lov, Suarez!

Kvinner som elsker fotball finnes. Men det er kanskje ikke så artig å lage memes, artikler og reklamer om.

Det absolutt dummeste jeg så i reklamepausene mellom Premier League-kampene er Post Nords aaartige påfunn hvor ei «lur» dame sitter og «spør» typen om de skal kjøpe nye utemøbler, tapet på soverommet og veske og ditt og datt og han sier «Ja!» «Ja!» «Ja!» fordi han snakker til TV-en hvor 22 menn sparker en ball og han dermed ikke har hjerne. Så kommer masse varer på døren og han bare «Øøøh ...» og hun bare blunk blunk og jeg bare «AAAARGH FÅ DET VEKK!!!!!!» Stakkars begge kjønn som blir fremstilt så idiotisk klisjéfylt.

Dere damer som sier at det er så fint med VM, for da kan dere shoppe hva dere vil. Ikke si det. Dere mener det jo ikke. Det er ikke søtt, det er bare teit, og vi er tross alt i 2018.

Det er selvsagt lov for både kvinner og menn å være uinteressert i verdens vakreste sport. Å være likegyldig til Schmeichels forgjeves gigainnsats i åttendedelsfinalen på søndag (og det rørende synet av keeperlegendefarens reaksjoner på sidelinjen).

Å trekke på skuldrene av Ronaldos hat trick i kampen mellom Portugal og Spania.

Ikke å få med seg Sveriges mektige kaptein Andreas Granqvists straffemål, stødig som en gran med hele verden som publikum. Å sovne mens Kylian Mbappe tok med seg ballen fra egen halvdel og løp fra Argentina, ble felt og skaffet Frankrike straffe.

Å gå glipp av uforglemmelige langskudd, nydelig stopperspill og dribling og redninger og pasninger og VAR-dramatikk og Neymar som er med i VM i rulling og som gjør det litt vanskelig å like Brasil.

Å gi beng i om Sverige går videre på tirsdag.

Selvsagt er det lov å være uinteressert. Og det er godt mulig det er dritt å ha en fotballgal partner. Men du trenger jo ikke sitte i sofaen og være sur og rope at du ikke skjønner hva offside er. Les en bok eller gå en tur. Det er dessuten ikke veldig mange kamper igjen, og det er to år til EM.

At flere menn enn kvinner liker fotball, finner man ut bare av å dra på fotballpub. Men vil menn settes i steinalderbås av den grunn? Og har kvinner virkelig behov for rådene internett byr på?

Trenger du en «Survival kit for fotball widows», for eksempel? Eller «Does your husband love fotball more than you?» Google gir deg svaret. Du kan sminke deg/lakke neglene i VM-farger, for eksempel. Eller ta på deg skjorten til favorittlaget hans, helst bør du kjøre Donald Duck-stilen med rumpa bar.

Eller du kan spørre litt. Om hva spillet går ut på, for eksempel. Research i smug er også en god idé. Da kan han nemlig bli imponert.

Ærlig talt. Menn vil da vel ha ikke ha sånne damer. Damer vil da vel ikke være sånn?

Eller hva vet jeg. Jeg tenker bare på fotball-VM for tiden og har sikkert ikke hjerne.