BØR TENKE SEG OM: Den nye firepartiregjeringen åpner for uvettig sløseri.

Den gylne regelen

Firepartiregjeringen vil gå løs på oljefondet for å få finansieringen i orden. Dette er vi sterkt imot.

Publisert: 28.01.19 01:02

For det er mildest talt oppsiktsvekkende, det firepartiregjeringen åpner for nå. Regjeringen mener altså at det er så krevende å finansiere et nytt regjeringskvartal og kjøpe en erstatning for fregatten KNM Helge Ingstad, at de vurderer å hente pengene «utenom budsjett».

De kan altså komme til å knuse sparegrisen for å få tak i de 19 milliardene som trengs. Eller ta pengene «under streken», som de kaller det. Det betyr å bruke oljepenger utenom handlingsregelen.

Før helgen begrunnet finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) på Politisk kvarter behovet med at dette er ekstraordinære hendelser. Han understreket at det ville være uheldig hvis slik budsjettering «brer om seg.»

Det er akkurat det regjeringen åpner for. Ekstraordinære hendelser er det nok av. Etter at de borgerlige overtok makten i 2013 kom de på rekke og rad: Oljeprisfall, krig i Europa, asylbølge.

Det er ikke bare flaks at nordmenn er blant verdens rikeste og lykkeligste folk, at vi har høy verdiskapning og jevn fordeling. Politiske grep som handlingsregelen, har vært sentralt. Det handlingsregelen sier er at statsbudsjettet kan ha et underskudd som tilsvarer inntil tre prosent av Oljefondet, som er estimert avkastning av fondet.

Når regjeringen angriper denne regelen, angriper de en bærevegg. Det er ekstra urovekkende at Høyre, som har vært en garantist for regelen, fronter dette standpunktet.

For i regjeringen sitter også Frp, som har hatt som politikk å knuse handlingsregelen og bruke oljepenger til alt partiet ønsker seg. Det har ikke de andre partiene ønsket, fordi det vil føre til ulønnsomme investeringer, overoppheting i økonomien og politikere som ikke lenger evner å prioritere. Oljepengebruken i Norge er allerede så høy at nødvendige reformer, som andre land har tatt for lengst, utsettes i det lengste.

Firepartiregjeringen har allerede slått alle rekorder når det gjelder pengebruk. At de skulle komme på dette i tillegg, hadde vi ikke fantasi til å forutse. Blant de tallrike, nye statsrådene Erna Solberg presenterte i forrige uke, var det en spare-minister hun skulle hatt.