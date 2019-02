Foto: Trond Solberg

Leder

Tilfellet Krekar

Mulla Krekar er en vandrende belastning på troverdigheten til regjeringens justispolitikk.

Den tragikomiske balladen om forholdet mellom Norge og Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mulla Krekar , fikk i går et nytt absurd kapittel. Krekar gjorde det da klart gjennom sin advokat at han ikke har noen planer om å stille opp i rettssaken mot ham i Italia som starter på mandag, siden han ikke har fått noen garanti om at han får komme tilbake til Norge. Krekar kom til Norge som flyktning fra Nord-Irak i 1991, og dukket opp på en liste, utarbeidet av FNs sanksjonskomité over personer med tilknytning til terrornettverket al-Qaida etter terrorangrepene i USA i 2001. I februar 2003 ble det første utvisningsvedtaket fattet mot ham under den daværende Bondevikregjeringen. Vedtaket er opprettholdt og fornyet en rekke ganger under skiftende regjeringer. Han er i mellomtiden også dømt for oppfordring til straffbare handlinger og drapstrusler.

I de nesten ti årene som gikk fra Krekars navn gikk inn på listen og til Fremskrittspartiet gikk inn i sin første regjering lot ikke partiets representanter en eneste sjanse gå fra seg til å kritisere regjeringen fordi mullaen fremdeles var i Norge. «Regjeringen har gang på gang bevist at de er fullstendig handlingslammet også i denne saken. De verken evner eller makter å gjøre noe som helst med Krekar, til tross for at han er en trussel mot rikets sikkerhet» uttalte Siv Jensen i 2009. Nå demonstrerer hun sin egen, partiets og regjeringens handlingslammelse på sjette året.

Tilfellet Krekar er et tydelig og tidvis patetisk eksempel på avgrunnen mellom eplekjekk politisk retorikk og reell politisk avmakt. Kryssende hensyn av juss, menneskerettigheter og internasjonale avtaler har ført til at Krekar har kunnet fortsette å ydmyke regjeringen og Fremskrittspartiet hver dag siden regjeringsskiftet i 2013. Et sted må imidlertid grensen gå. Og hvis regjeringen ved justisministeren fra Fremskrittspartiet ikke er i stand til å få Krekar ut av landet slik at han kan stilles for retten i vårt fredelige og demokratiske samarbeidsland Italia, må Fremskrittspartiet ta konsekvensen av sine drøye femten år med løftebrudd og innrømme at dette har er de rett og slett vært for handlingslammet til å gjennomføre.