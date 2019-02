Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Leder

Leder 10/2: Åpenhet på Stortinget

Åpenhet rundt bruken av fellesskapets midler på Stortinget vil være en demokratisk og hensiktsmessig måte å hindre misbruk på.

Publisert: 10.02.19 04:37







les også Stortinget anmelder Keshvari for falske reiseregninger

Stortingspresident Tone Trøen (H) sier til Aftenposten at man nå vil foreta en helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningene fra stortingsgruppene og begrunner dette blant annet med «økt aktualitet etter debatt og avisartikler før jul». I litt klarere ordelag henviser dette til den samme avisens avsløringer i fjor høst av bruken av offentlige midler Stortinget har bevilget til egne partigrupper. Serien har på forbilledlig vis blant annet dokumentert misbruk av reiseregninger, finansiering av egen valgkamp og ikke minst, manglende åpenhet om hvordan pengene brukes. I stortingsperioden fra 2013 til 2017 ble hele 862 millioner kroner av offentlige midler overført stortingsgruppene. Stortinget har selv bestemt at disse midlene ikke er omfattet av de samme åpenhetskrav som i resten av offentlig sektor.

les også Njåstad fikk Stortinget til å dekke reise til morens 60-årsdag

Avsløringen av Fremskrittspartiets Oslorepresentant Mazyar Keshvaris juks med reiseregninger, anskueliggjorde for hele Norge hvor tillitbasert systemet er, og hvor lett det har vært å misbruke. Keshvari fikk utbetalt kjøregodtgjørelse, nattillegg og skyssgodtgjørelse uten å legge frem en eneste kvittering. Det eneste han trengte for dokumentasjon var å henvise til en referanse for reisen som kunne bekrefte at representanten hadde vært på besøk. Til tross for at tre personer gjennomgår reiseregningen, har det ikke vært noen rutine for å sjekke disse referansene.

les også Åpenhet som forebygging

Det er vel knapt noen arbeidstakere, hverken i det offentlige eller i det private næringsliv, som opererer med så frie tøyler og dermed så store muligheter til å misbruke systemet som stortingsrepresentantene. Det ligger derfor ingen form for urimelighet i å forvente at disse tillitsvalgte underlegges det samme kontrollregimet som de som har gitt dem tilliten. I dag legger de forskjellige gruppene frem totalregnskapet uten at noen sjekker om midlene er brukt etter hensikten. Vi er sikre på at åpenhet rundt bruken av fellesskapets midler vil være en demokratisk og hensiktsmessig måte å hindre misbruk på.