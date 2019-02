Foto: Frode Hansen

Nå nytter det ikke grine, Trine

Det er åpent opprør mot Venstre-leder Trine Skei Grande.

Det er tøffe dager for regjeringen. I lov og orden-partiet Frp tynnes rekkene av pågripelse, sykmeldinger og kreative reiseregninger.

I KrF skal halve partiet på konferansen Drivkraft i helgen for å lage noen mener er et konkurrerende parti.

Også har vi Venstre da.

Offfffff.

Nå går folk i partiet åpent ut mot partileder Trine Skei Grande. Partiets dårlige meiningsmålinger er bensin på det bålet. I tillegg har Skei Grande trampet mye rundt i ruccolaen i det siste.

Under regjeringsforhandlingene ble det så dårlig stemning at Skei Grande forlot forhandlingene. Partilederen fryktet kritikk fra sine egne. Det er fra før kjent at partilederen gråter på viktige møter.

Og det virker ofte som varmekablene står på for høyt. I januar kom det frem at hun har kalt partikollegaer «psykopat» og «han homoen».

«Bygdepsykopaten» er partiets mest populære ordfører Alfred Bjørlo (46) i Eid. Skei Grande skal ifølge VGs kilder sagt at han var «enebarn med klare psykopatiske trekk». «Han homoen» er stortingsrepresentant Ketil Kjenseth.

Skei Grandes baksnakket også Abid Raja. «Han er ute etter å ta meg. Han driver en kampanje mot meg, og drar partiet ned i gjørma», sa Grande ifølge VGs kilder. I påhør av toppolitikere fra andre partier beskyldte partilederen Raja for å undergrave budsjettprosessen og eget parti, skrev Dagens Næringsliv. Raja ble sykmeldt.

Skei Grande beklaget naturligvis, bare for å få nye avsløringer om at hun har sagt at Rajas problem er æreskultur og bakgrunn fra Pakistan.

Alle dem som synes problemet er at Venstre er blitt alt for liberalt, kunne kanskje vurdere å begynne å stemme på partiet igjen.

TOK KAKA: På toppen av bryllupskaken sto det to ulver med påskriften «Mr. og Mrs. Elvestuen» da Ola Elvestuen fikk sin Gordana. Foto: Eli Skjelstad

Nå er det ikke usannsynlig at Skei Grande har flere poenger her. At hun er paranoid, betyr ikke at ingen er ute etter å ta henne.

Partipolitikken er drøy. De hardeste takene er ikke mellom partiene. Det er i partiene folk virkelig misliker hverandre.

Og Venstres inntreden i regjering begynte på verst tenkelige vis. Ryktene om Trine i kornåkeren førte til betydelig nervøsitet ute på Jeløya hvor forhandlingene foregikk. Venstre sto han så vidt av, kom inn i regjering, fikk sine tre statsråder og et lite kobbel av statsekretærer og politiske rådgivere.

Og de fikk samarbeid med Frp. Som partiet hadde lovet å ikke samarbeide med. Flere av Venstres kjernevelgere i storbyene vender nok partiet ryggen av den grunn. Før kunne de stemme på Venstre heller enn Høyre, som var for slemme og samarbeidet med Frp.

Nå går ikke det lenger.

I tillegg er det frustrasjon i Bygde-Venstre. Der mener flere partiet har fridd for mye til byvelgerne.

Da Ola Elvestuen giftet seg, var det passende nok en ulv som var pynten på marsipankaka. Venstres kamp for ulv og regionreform er ikke enkel for lokalpolitikere som kjemper mot Senterpartiet.

Og det hjelper nok ikke at landets mest populære Venstre-ordfører, som fikk fantastiske 30,9 oppslutning for Venstre ved sist kommunevalg, nå går under tilnavnet «bygdepsykopaten». Bjørlo vant den saken. Han så stort på utskjellingen, og ble dynket i støtteerklæringer.

Venstre derimot, skulle gjerne hatt den støtten.

For nå er det marsipankake i partiet hver gang Venstre klarer å karre seg over sperregrensen.

«Over sperregrensa! OBS! Må bare brukes hvis ikke ny måling viser noe annet», står det på kaka.

Det skjer for ofte at bakeriene skriver feil.