MENSEN: – Fremdeles opplever mange kvinner at plagene de har blir bagatellisert i møte med fastlegen, og får høre at «det er bare sånn å ha mensen». Foto: Henning Hammer Torp

Mensen-emojien: Derfor er det blodig alvor

Nesten halvparten av unge kvinner mellom 14 og 21 år er flaue over å ha eller snakke om mensen. Det er et samfunnsproblem.

Publisert: 09.02.19 16:04







SIGRUN STENSETH og HELENE SVABØ, programledere i Femihelse - en podkast om kvinnehelse.

8.februar ble det lansert at vi skal få et drøss med nye emojier. En av disse illustrerer en bloddråpe, som skal symbolisere mensen. Denne er initiert av Plan UK, som gjennom en undersøkelse i 2017 fant ut at det fortsatt er alt for mye stigma rundt mensen.

MENSEN-EMOJI: Slik skal den se ut. Du har den på telefonen din i løpet av 2019.

De spurte et stort utvalg jenter mellom 14 og 21 år om de var flaue over å ha eller snakke om mensen, og 48% svarte ja. 55.000 mennesker skrev under på Plan sitt opprop om at de ville ha en egen mensen-emoji som skulle gjøre det lettere å snakke med venner og familie om at man faktisk menstruerer en gang i måneden.



Det er ikke nødvendigvis slik at vi må snakke så mye om kroppsvæsker som mens, snørr, spytt og utflod. Men så mange som 1 av 10 kvinner opplever store plager i forbindelse med menstruasjon. Så store plager at de må sykemeldes, eller i beste fall ta store mengder smertestillende og fungere sub-optimalt i hverdagen.

Endometriose og adenomyose er diagnoser som kan gi ekstreme smerter og store blødninger, mye mer enn det som er normalt.

Er du menstruerende kvinne uten denne diagnosen, kan du sikkert også kjenne deg igjen i å kunne være utmattet, ha smerter og være kvalm. Ting som åpenbart gjør det utfordrende å fungere helt som normalt. Er du 1 av 10 som har endometriose eller adenomyose er det 100 ganger verre.

Fremdeles opplever mange kvinner at plagene de har blir bagatellisert i møte med fastlegen, og får høre at «det er bare sånn å ha mensen».

Mange får høre at «smertene sitter mellom ørene», at man er for ung, eller at man kun er ute etter resepter på smertestillende medikamenter,” skriver Gudveig Storhaug, sykepleier OUS og leder Endometrioseforeningen i Norge. Hun peker på mangelfull kunnskap både hos befolkningen og hos helsepersonell som hovedproblemet til at det i dag tar gjennomsnittlig 6-7 år og så diagnosen i Norge.

Hva denne uvissheten og altfor lange veien mot diagnose koster de som lider av dette, og samfunnet for øvrig, er vanskelig å fastslå. Men la oss være enige om at det er alt for mye! I disse tilfellene trenger vi at det ikke skal være vanskelig å snakke om menstruasjon.

Bruk av emojier har blitt en integrert del av språket vårt, og for mange har det bidratt til å gjøre det lettere å uttrykke det som er vanskelig å sette ord på. Ta for eksempel det bankende røde hjerte som har gjort det enklere å si «jeg er glad i deg» til venner eller en du nylig har fått følelser for.

Ikke siden taco-emojien ble lansert i 2017 har det vært så mye buzz rundt en emoji som det er rundt mensen-emojien nå. Det er ikke bare fordi vi nordmenn er så himla glad i taco, men fordi tacoen raskt ble et billedlig symbol på det kvinnelige underliv. Vi tenker at dette er klar tale i seg selv: mensen-emojien er varmt velkommen.

Vi tror at det fortsatt er mye tabu knyttet til kvinnehelse i Norge i 2019 fordi vi kvinner kan være redde for å bli sett på som ekle eller udelikate.

Et godt eksempel på dette er den superheltaktige ninja-mooven mange av oss gjør, selv i voksen alder, når vi raskt skal lure en tampong opp fra vesken for så å lynraskt gjemme den i ermet på genseren eller i bukselinningen. Noen som kjenner seg igjen?

Heia Plan som har satt igang dette initiativet. Et initiativ som er et svar på en problemstilling som for å sitere generalsekretæren i Plan Kari Helene Partapuoli, uten tvil er blodig alvor for kvinner i andre deler av verden som har helt andre problemstillinger knyttet til menstruasjon enn det vi har i Norge. Men som også kan bidra til at vi også her hjemme kan bryte tabuer rundt det å snakke om mensen.

En mensen-emoji kan bidra til at det blir enklere for oss å snakke om at vi har mensen, og forhåpentligvis bli enige om at det ikke skal gjøre vondt å være kvinne. Ja takk til alt som kan gjøre det lettere for oss å snakke om kvinnehelse. Og helst på en lavterskel måte. La oss bare håpe at dette ikke slutter med emojis, men at det fortsetter med en åpnere og mer konstruktiv dialog og ikke minst mer og bedre forskning på kvinnehelse. Så kanskje en dag kvinner over hele verden skal slippe å lide unødvendig for noe som faktisk er det mest naturlige i hele verden!

