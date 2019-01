Nick Sandman fra en katolsk gutteskole i Kentucky i konfrontasjonen med vietnamveteranen Nathan Philips i Washington DC forrige uke. Foto: SOCIAL MEDIA / X04130

Kulturkrigspropagandaen

Filmklippet av konfrontasjonen mellom urbefolkningsaktivisten og de unge guttene i Trump-capser i Washington forrige fredag, er spesialdesignet for å sette sinnene i kok.

Publisert: 25.01.19 10:49

Den japanske mesterregissøren Akira Kurosawas definerte en ny form for fortellergrep i sin internasjonale gjennombruddsfilm «Rashomon» (1952) hvor historien om et drap gjengis gjennom fire forskjellige vitner, som alle har gjensidig motstridende oppfatning av hva som skjedde.

Fenomenet har fått navnet «Rashomon-effekten», og vi kjenner den igjen i alt fra høyprofilerte rettssaker til gamle, trivielle familieanekdoter. Det var ikke slik det skjedde, det var ikke det som ble sagt – det skal ikke mer enn to mennesker til for å skape to diametralt motsatte oppfatninger av den samme begivenheten.

Jeg har enkelte ganger, når jeg har kranglet med søsken eller gamle kamerater om hva som egentlig skjedde på den familiefesten eller den hytteturen, ønsket at det hadde eksistert et filmopptak av episoden, slik at jeg kunne fått demonstrert en gang for alle at jeg har rett og de tar feil.

Men etter at alle begynte å gå rundt med filmkamera i lommen og det knapt finnes den eneste lille betydningsløse tildragelse som ikke er dokumentert på film, har jeg innsett at dette ikke hjelper stort. Rashomon-effekten står sterkere enn noensinne.

Forrige fredag skjedde det noe foran Lincolnmonumentet i Washington DC som ble dokumentert av flere smarttelefon-kameraer, både på film og bilde. Klippene har gått verden rundt og er analysert av eksperter i store medier. Likevel har uenigheten om hva man faktisk ser tiltatt i styrke for hver nye videosnutt, hvert nye bilde som er lagt ut.

Dette vet vi: Som vanlig på en fredag ettermiddag var sentrum i USAs hovedstad gjenstand for en rekke politiske arrangementer. Amerikanske urbefolkningsorganisasjoner hadde avholdt en parade gjennom byen. Den årlige protestmarsjen mot abort, «March for Life» hadde vandret en litt annen rute gjennom de samme kvartalene. Og en obskurt liten religiøs sekt som kaller seg Svarte hebraiske israelitter holdt en punktdemonstrasjon i monumentparken.

Dagen etter ble en video som viste noe som kunne se ut som en konfrontasjon på stedet lagt ut på Twitter. Etter noen timer gikk den viralt. En ung mann med rød Trump-cap («Make America Great Again») sperrer flirende veien for en eldre urinnvåner med tromme, mens kameratene hans i like luer står rundt og skråler.

Det blir opplyst at trommemannen heter Nathan Phillips og at han er Vietnam-veteran. Gutta i de røde hattene kommer fra en katolsk gutteskole i Kentucky og de er i byen for anti-abortdemonstrasjonen.

Sjokk og raseri velter gjennom sosiale medier og inn i de store mediekanalene. Unge Trump-tilhørere håner en krigsveteran som attpåtil tilhører urbefolkningen. Politikere og kjendiser kastet seg på og fordømte de unge guttene i meget harde ordelag.

Men søndag dukket det opp et nytt, lengre opptak av situasjonen som tydet på at det hele startet med at de svarte israelittene hadde ropt skjellsord mot de katolske guttene. At guttene hadde prøvd å drukne ukvemsordene med heiarop fra sin egen skole.

Og at Nathan Phillips hadde prøvd å gå imellom. Gutten som tilsynelatende flirende hadde sperret veien for ham, Nick Sandman, fortalte i en uttalelse og flere intervjuer at han bare hadde stått rolig mens Philips kom bort til ham og begynte å synge og tromme ham opp i ansiktet. At smilet hans var et nervøst forsøk på å roe situasjonen, han ville bare vise at han ikke var aggressiv eller provosert.

Dermed snudde stemningen 180 grader. De unge guttene gikk fra å være rasistisk silkeramp til å bli medieofre. Flere kjente politikere strøk tidligere tweeter eller modererte sine uttalelser. Selv presidenten kom til guttas unnsetning: «Nick Sandman og studentene fra Kentucky er blitt symboler på hvor onde de falske nyhetene kan bli».

Senere har enda flere klipp dukket opp, og forvirringen stiger. Kort sagt kan man si at hva du mener skjedde på trappene til Lincolnmonumentet forrige fredag, er avhengig av hva du mener om politikk i dagens USA.

Er du mot Trump ser du hvite, bortskjemte pappagutter som roper «Bygg muren!», mens de latterliggjør en eldre Vietnam-veteran og amerikansk urinnvåner.

Er du for Trump ser du en gjeng unge skolegutter omringet av aggressive afroamerikanere og urbefolkningsaktivister som prøver å fremprovosere en reaksjon.

Og tar du et fugleperspektiv ser du en kaotisk scene hvor minst tre forskjellige grupper med politiske aktivister roper til hverandre og tråkker opp i hverandres intimsoner og skaper en situasjon helt på randen av håndgemeng.

Alt koker ned til munnen til Nick Sandman. Viste den en nedlatende grimase? Eller et usikkert smil?

Algoritmene vil vite hvilken versjon du ønsker å abonnere på, og sørge for å holde den digitale stammekrigen varm og levende.