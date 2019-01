KRITISK: «Nordmenn må få flere barn, Erna? Slutt å gi oss så jævlig mange grunner til å la være!» Skrev Sophie Elise i et innlegg i går. Nå får hun svar. Foto: Frode Hansen

Nei, det blir ingen «ny og sinnssyk abortlov», Sophie Elise

Publisert: 24.01.19 15:59

MARI HOLM LØNSETH , stortingsrepresentant (H).

Det gjør meg trist å høre at du opplevde hat i sosiale medier da du delte din personlige opplevelse med å ta abort. Det å ta abort er en vanskelig avgjørelse og det er viktig at vi viser åpenhet og forståelse for et slikt valg.

Jeg vil tro at din åpenhet og det at du er ærlig om opp -og nedturer i det store og det hele er viktige grunner til at du er Norges største blogger.

De siste årene har du også engasjert deg i politiske saker. Det synes jeg er bra.

Men du er en profesjonell påvirker. Mange lytter til deg. Så mange at jeg faktisk ikke kan la innlegget ditt om abortlov og det å få barn stå uimotsagt. For mye av det du forteller dine mange unge lesere er direkte feil.

Leserne dine blir blant annet fortalt at landet nå skal få en “helt ny og sinnsykt abortlov.” Jeg kan berolige deg med at det er feil.

Så hva er riktig? La meg prøve å oppklare: La oss si at du får vite at du er gravid med tvillinger. Da har man siden 2016 hatt en åpning i loven for å få innvilget abort på én av tvillingene før grensen for selvbestemt abort. Selv om begge fostrene er friske.

Nå fjerner vi denne åpningen i loven. Det er denne lovendringen mange nå diskuterer i media. Noen kaller det fosterreduksjon, andre tvillingabort. I praksis vil vil man kunne ta abort etter behandling i nemnd med vekt på din livssituasjon og din psykiske og fysiske helse.

Viser det seg at et av fostrene ikke er friske, vil det være mulig å ta selvbestemt abort. Dersom du bærer et sykt foster eller det er en medisinsk risiko å gjennomføre svangerskapet vil du få innvilget fosterreduksjon før uke 12.

Utover dette gjøres det altså ikke endringer i abortloven. Ingen.

I Norge har ikke dette vært et stort problem. I fjor var det 8 tvillingaborter. Det er også verdt å nevne at ingen av våre naboland praktiserer fosterreduksjon for friske fostre.

Da abortloven ble vedtatt for over 40 år siden var ikke fosterreduksjon medisinsk mulig. Dette var derfor ikke en problemstilling da.

Det skal være sagt. Abortloven er et krevende tema å diskutere, også i regjeringen. Det er et verdispørsmål som rører borti noe av det mest private vi har.

Du og jeg blir kanskje ikke enige. Men jeg er sikker på at vi deler noen synspunkter på fremtiden. Kvinners rettigheter skal stå sterkt. Vi må fortsette å jobbe for likestilling. Og la oss kjempe for at alle kan elske den de vil, for et bedre klima, for at alle skal få like muligheter og for å gi ungdom kunnskap til å ta gode valg.