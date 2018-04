EU-STRATEGI: – Regjeringen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide må løfte frem dagsaktuelle EU-saker i takt med utvikling av vår hjemlige politikk, skriver kronikkforfatteren. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Seks forslag til regjeringens nye Europa-strategi

debatt

Publisert: 22.04.18 11:45

I dagens Europa trenger vi som land en langt mer ambisiøs og offensiv Europa-strategi.

PAAL FRISVOLD, forfatter av boken «Mot Europa»

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide skal snart legge frem regjeringens varslede Europa-strategi. I Jeløya-plattformens siste kapittel «Utenriks og utvikling» kan vi lese samme ordlyd som regjeringens forgjengere helt tilbake til Trygve Bratteli i 1973: Norge skal føre en «aktiv europapolitikk» som ivaretar norske interesser ved å «komme tidlig inn i prosessene». I dagens Europa trenger vi en langt mer ambisiøs og offensiv europastrategi. Det vil kreve langt tydeligere lederskap både hjemme og i Brussel. Her er noen forslag:

1. Regjeringens tiltak starter hjemme – ikke i Brussel. Vi kan ikke avvente EØS-avklaring til etter EUs regelverk er forhandlet ferdig. Nasjonale høringer om allerede vedtatt EU-direktiver, slik regjeringen gjør i dag, er en kunstig og irrelevant øvelse som vekker verken engasjement eller interesse. I stedet sendes EU-direktiver til gjennomføring i norsk lov uten et snev av offentlig debatt. Slik forsterkes avtalens demokratiske underskudd; kalt «EØS-tilværelsens uutholdelige letthet».

Kravet om innhenting av Stortingets samtykke utløste en bred offentlig debatt om norsk observatørstatus i energibyrået Acer, dog ni år etter diskusjon og vedtak i EU. Debatten vitnet om behov for økt forståelse om vårt omfattende og komplekse forhold til Europa. Det viktigste tiltaket i regjeringens nye strategi er derfor ikke å komme tidlig inn i prosessene i Brussel, men å løfte frem dagsaktuelle EU-saker i takt med utvikling av hjemlige politikk.

2. Uten deltakelse i Ministerrådet og Europaparlamentet er det en stor utfordring for Norge å bli sett, hørt og forstått i EU. EU-delegasjonen er ingen vanlig ambassade og må settes i stand til å medvirke på Europas politiske arena. I tillegg til engelsk, må ansatte beherske fransk, tysk eller polsk. Skal vi nå frem på områder av nasjonal interesse bør det etableres nye arenaer som kan tiltrekke deltakelse fra det politiske miljøet i Brussel. For Norge er koblingen kultur, økonomi og politikk langt viktigere enn våre naboland med egne kultursentre. Et norsk kultursenter i Brussel vil kunne skape en betydningsfull arena for å fremme vår samfunnsmodell og våre interesser, foruten Norge som turistdestinasjon. I mellomtiden bør EU-delegasjonen og ambassadørens residens fylles med debatter, konserter, middager som bringer europeiske og norske aktører sammen.

3. Den beste måten å øke forståelsen for EUs arbeid i Norge er å legge til rette for at flere aktører selv engasjere seg i utvikling av EUs politikk. Regjeringen bør etablere et «Frivillighetens hus i Brussel» – et kontorfellesskap for norske NGO-er og sivilsamfunn som ønsker å delta i europeisk politikkutforming for å gjøre sine stemmer hørt.

4 . Kunnskap om EU er en forutsetning for å kunne hevde oss og å utnytte mulighetene Det indre marked gir samfunnet. I dag oppfattes det som karrierehemmende å jobbe i Brussel fordi erfaringene derfra ikke verdsettes i forvaltningen. I EFTAs overvåkningsorgan, ESA, er kun 14 av 80 ansatte norske. Den ene stillingen Norge har i Europaparlamentet har stått ubesatt i tre år (!). Det er på høy tid at Regjeringen tar grep som gir norske embetsfolk karrieremessig uttelling etter endt engasjement ute og etablerer mekanismer for kunnskapsoverføring.

5. Tunge norske aktører i Brussel jobber hardt for å bli hørt i EUs institusjoner, men potensialet for å samle kreftene for å få større uttelling er stort. Prioriterte fagområder som Arktis, hav, sjømat, energi og forskning bør alle ha et «Team Europa» bestående av offentlige og private aktører med tilstedeværelse i Brussel, foruten våre nasjonale eksperter i Europakommisjonen. Økt koordinasjon og fokusert ressursbruk vil kunne lede til større politisk gjennomslagskraft.

6. Norske ambassader i andre EU-land må også fremme Norges syn overfor medlemslandene myndigheter under forhandlingene i EUs ministerråd. Vårt bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa, EØS-pengene, gir verdifull inngangsport til politisk dialog. Når britene forlater EU må vi være beredt til å øke EØS-pengene, foruten vårt bidrag i EUs programsamarbeid bl.a. innenfor forskning, media, utdanning og romfart.