Listhaug presset fra skanse til skanse

Publisert: 15.03.18 14:05

STORTINGET (VG) Justisminister Sylvi Listhaug var åpenbart beordret av statsministeren til å si unnskyld. Den unnskyldningen måtte presses ut av henne.

Det var interessant å se kroppsspråket til de to statsrådene, integreringsminister Jan Tore Sanner og justisminister Sylvi Listhaug da stortingsmøtet begynte i dag. De satt på første rad i stortingssalen, på sine faste statsrådsplasser. Sanner var synlig utilpass. Han hadde allerede beklaget sin kommentar om at Ap hadde dratt 22.juli-kortet i debatten med Listhaug.

Nå skulle han komme med en uforbeholden unnskyldning på vegne av regjeringen - for noe hans statsrådskollega Sylvi Listhaug hadde gjort. Det naturlige hadde vært om Sylvi Listhaug var den som overbragte regjeringens unnskyldning, og allerede i sitt første innlegg beklaget, helt uten forbehold. Det gjorde hun ikke.

Det var Sanner som presenterte regjeringens unnskyldning med innlevelse og oppriktighet. Ingen kunne vært i tvil om at han mente hvert ord.

Forpliktende rolle

Listhaug, derimot, satt tilsynelatende uberørt på plassen sin. Uberørt av en kritikk så massiv og sterk at jeg aldri kan huske å ha hørt noe i nærheten av dette i Stortinget. Hennes første forsøk på å beklage fra Stortingets talerstol lød hult. Hun beklaget ikke at hun hadde skrevet på sin Facebook-side at Ap satte terroristenes rettssikkerhet foran nasjonens sikkerhet. Det hun var lei seg for, var at noen hadde blitt lei seg. Hun trodde det var nok. Det var det ikke.

Listhaug ble drevet fra skanse til skanse gjennom et par formiddagstimer i Stortinget. Ikke bare av unge Ap-politikere som selv hadde vært på Utøya 22.juli 2011, og som visste ut fra egen erfaring hva terror handler om. Også ledere i alle de andre partiene var klare i sin kritikk av Listhaug, og tydelige i sine krav om en skikkelig unnskyldning.

De ga henne gjentatte ganger den beskjeden statsminister Erna Solberg tydeligvis har prøvd å overbringe i flere dager: Sylvi Listhaug er hele Norges justisminister. Hun representerer mer enn seg selv. Rollen som justisminister forplikter. Og Listhaug representerer regjeringen, også når hun opererer i sosiale medier, som på Facebook.

Hvem presset?

Til slutt kom hun med en uforbeholden unnskyldning, både for form og innhold. Hun lovet at hun i fremtiden ville være varsom med å legge ut denne type innlegg, og at hun ville bidra til en ryddig debatt.

Spørsmålet er om hun også ble presset av sine egne. Om det kom meldinger på telefonen hennes underveis, meldinger fra en sjef som hun ikke kunne overse. Om at det var nok nå. Om at nå måtte det være slutt på dette tullet.

Aldri har Sylvi Listhaug fremstått mer ydmyk enn mot slutten av debatten i går. Og aldri har hun blitt mer ydmyket.