KrF truer Erna

kommentar

Publisert: 19.03.18 12:51 Oppdatert: 19.03.18 13:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-19T11:51:28Z

STORTINGET (VG) Spark Sylvi Listhaug som justisminister, eller ta konsekvensene. Det var kjernen i KrF-leder Knut Arild Hareides budskap før landsstyremøtet i dag.

Erna Solbergs regjering henger i en tynn tråd. Etter å ha hørt Knut Arild Hareides innledning til sitt eget landsstyre i dag, er inntrykket at Solberg må velge mellom Listhaug og KrF. Insisterer statsministeren på å beskytte Listhaug, må hun være forberedt på å gå av. Annerledes kunne man ikke forstå KrFs leder. Begeret er fullt, justisministerens siste solosprell på Facebook var dråpen.

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF har antydet at det holder å gi Listhaug en ny statsrådspost for å unngå mistillit. Den løsningen avviser Erna Solberg og Høyre sammen med Frp. Det er dette som nå blir utfordret av KrF. Solberg må vise at Listhaugs stadige ydmykelser og angrep på KrF får konsekvenser. Hvis ikke er det over.

I åpningstalen gikk Hareide langt inn i det som kan bli skyldfordelingen etter en eventuell regjeringskrise. Han sa at det er Erna Solberg selv som avgjør om hun blir sittende. Velger hun Listhaug, så velger hun samtidig sin egen avgang. Forutsatt at Hareide får landsstyret med seg selvfølgelig.

Nå skal landsstyret diskutere saken. Det er ikke gitt at det er like bestemt som det Hareide ga inntrykk av. For mange i KrF sitter det nok langt inne å kaste Erna Solberg. Men skal det skje, så er dette anledningen.

Den siste drøye uken viser hvor skjørt Erna Solbergs borgerlige prosjekt er. Det hviler på et Fremskrittsparti som helt siden starten har hatt flere politikere som stadig har søkt splid, konfrontasjon og ufred mellom de fire partiene som sikrer statsministeren makten. Det hviler også på et KrF som er inne i prosjektet med den laveste tenkelige entusiasme. KrF vinner frem med sine hjertesaker i Solbergs budsjetter, men de taper velgere og fremstår til tider nærmest som et viljeløst gissel for regjeringen.

Sylvi Listhaug og deler av Frp har gjort det til sport å ydmyke KrF. Man sier at Knut Arild Hareide «sleiker imamer oppetter ryggen», sender politiet inn i et bedehus for å hente asylsøkere og prater om «godhetstyranner» og «små tullepartier». Det siste utspillet er altså å si at stortingsflertallet, som KrF er en del av, setter terrorister foran Norges sikkerhet.

Til slutt går det ikke lenger. Nå har tydeligvis selv Hareide fått nok. Han krever at Listhaug ofres. Det var ingenting som tydet på at han ikke mente det han sa før KrF lukket dørene. Nå er det samlet for å bestemme om partilederen får støtte til å kaste regjeringen hvis den insisterer på å fortsette med Norges mest kontroversielle politiker som justisminister. Krisen er på ingen måte over.