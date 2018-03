Det store nederlaget

I RUINER: Etter omfattende bombardement i flere uker er store deler av opprørskontrollerte Øst-Ghouta ødelagt. Foto: HAMZA AL-AJWEH / AFP

I disse dager er det syv år siden en gnist tente en ild som omgjorde Syria til en rykende ruin. Årsdagen ble markert med bomberegn og nye flyktningstrømmer.

Krigen i Syria går inn i det 8. året med harde kamper på to fronter. Syriske regjeringsstyrker, støttet av Russland og Iran, fortsetter de nådeløse angrepene mot Øst-Ghouta, opprørernes siste skanse nær hovedstaden Damaskus. Regimets luft- og bakkeangrep fortsetter uten hensyn til FNs våpenhvile og at det befant seg 400 000 sivile i bydelen. Titusener sivile forsøker nå å flykte. I nord nedkjemper Tyrkia og deres syriske allierte den siste motstand i byen Afrin. 200 000 sivile er nå drevet på flukt fra den kurdisk-dominerte byen. I Afrin skal om lag to tusen krigere, på begge sider, ha falt i kampene. Et stort antall sivile er også blitt drept.

I oldtidsbyen Deraa i det sørlige Syria, på hovedveien mellom Damaskus og Amman, skrev noen barn i mars 2011 politiske slagord på en vegg. De ble arrestert og torturert. Da innbyggere demonstrerte for å få dem løslatt svarte Bashar al-Assads sikkerhetsstyrker med å skyte med skarpt. Etter de første drapene på demonstranter spredte uroen seg utover hele landet. Fredelige demonstrasjoner for politiske reformer ble til et væpnet opprør. Borgerkrigen ble til en regional krig, hvor stormakter involverte seg. Revolusjonen ble stjålet fra dem som startet den. Terrorgrupper som Al Qaida og den såkalte islamske stat (IS) utnyttet det kaos som oppsto for å ta kontroll over store landområder og titusener av fremmedkrigere reiste til slagmarken.

Den såkalte islamske stat (IS) er nesten borte, men partene og stormaktene i denne krigen har fortsatt mye uoppgjort. Det betyr nye lidelser for Syrias sivile. Alle involverte er medansvarlige for at krigen fortsatt pågår. Russland og Iran har et særskilt ansvar fordi de berget Assads regime med militær og politisk støtte.

Hver dag kommer det rapporter om drap på kvinner, barn og sivile. Det meldes om nye flyktningstrømmer. Det registreres uten særlig annet enn oppgitte skuldertrekk. Det er et alvorlig faresignal hvis vi ikke lenger lar oss sjokkere over krigsforbrytelser. Hvis vi ikke forsvarer siviles rettigheter i krig, eller lar forbrytelser mot menneskeheten skje uten konsekvenser, er internasjonale traktater verdiløse og FN uten betydning. Vi kan ikke akseptere at krigen i Syria skal undergrave respekten for internasjonal lov og rett. Krigen må få et rettslig etterspill mot dem som er ansvarlige for grove forbrytelser mot sivile. Hvis ikke blir Syria-krigen stående som det mest alvorlige nederlag for internasjonal orden i vår tid.