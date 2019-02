SVARER MELAND: Hogne Hongset.

Debatt

Meland, Moxnes og marked

VGs vanligvis treffsikre kommentator Astrid Meland hadde 11.2. en kommentarartikkel knyttet til den pågående debatten om strømpriser. Overskriften var: «Da arvesølvet gikk på billigsalg».

Publisert: 21.02.19 11:12







HOGNE HONGSET, energiinteressert.

Etter en til dels morsom gjennomgang av «gamle dagers» kraftsystem, avsluttes kommentaren slik:

«I dag selger vi kraften til utlandet for god pris. Norge tjener milliarder som går til velferd, fordi kraftselskapene overveiende er offentlig eid. Og vi kjøper kraft fra utlandet når den er billigere der.

Av og til gjør vi fantastiske handler. I helgen, for eksempel, blåste det så mye i Danmark og Tyskland at Norge importerte strøm til minus to øre kilowattimen. Vi fikk ikke bare gratis strøm. Vi fikk betalt for å ta imot den. En stort bedre deal er det ikke mulig å få.»

les også Da arvesølvet gikk på billigsalg

Her kan leseren sitte igjen med inntrykket av at «milliardene» til «offentlig eide kraftselskaper» kommer fra krafthandelen med utlandet. Det er ikke tilfellet. Milliardene kommer fra norske forbrukere, fordi handelen i utenlandskablene driver strømprisen opp her i landet. Ikke en eneste krone fra utenlandshandelen kommer norske forbrukere til gode gjennom redusert strømpris. Overskuddet i Statnetts handel med utlandet gir imidlertid noe reduksjon (mer korrekt: reduserer økningen) i nettleien, men dessverre med helt marginale beløp. Hvor mye får du vite til slutt i dette innlegget.

Meland har rett i at vi noen ganger kan importere strøm svært billig, til og med få betalt for å ta imot strøm gjennom utenlandskablene. Dette er ingen nyhet, det har skjedd en rekke ganger de senere årene. Og det høres unektelig positivt ut at danskene betaler oss for å ta imot strøm. Så er det her som så ofte ellers, - når noe høres for godt ut til å være sant, så er det gjerne det. Og Meland trør feil når hun bruker denne «billigimporten» som argument for at kraftutveksling derfor må være positivt.

les også Mener Erna ikke tar strømpriser på alvor: – Prøver å forskjønne situasjonen

Realiteten er at den stadig økende kraftutvekslingen er særdeles negativ for norske strømkunder, selv om vi nå og da får noe billig strøm inn i landet. Hovedmønsteret er at stadig flere kabler driver strømprisene opp, noe som vi har sett mer enn tydelig det siste året. Nye kabler skaper ikke mer strøm å eksportere, de fungerer som importkabler for høyere strømpriser. Dette påpekte Rødt-leder Bjørnar Moxnes, noe som så utløste følgende kommentar fra Meland på nettavisen.no:

«Norges inntekter fra utenlandskablene går i sin helhet til Statnett som eies av staten. Hvert år går overskuddet tilbake til velferd for folk flest.» Og Meland fulgte opp med dette: «At Norge kan importere kraft til minus to øre kilowattimen fra Danmark og dermed spare sin egen vannkraft den dagen, det må man være Rødt-politiker for å mislike.»

les også Varm sommer og kald vinter: Rekordsalg av varmepumper

Her kan det nok være på sin plass med noen enkle fakta. Meland har rett i at Statnett står for all utenlandshandel. Det hun tar feil i, er at overskuddet av handelen i kablene gir noe særlig «velferd for folk flest.» Overskuddet i Statnetts utenlandshandel i de 11 årene 2006-16 er kjent, gjennom et brev fra daværende statsråd Terje Søviknes til Stortinget 8. august 2017. Der skriver Søviknes bl.a.: «Basert på tilgjengelige regnskapstall for årene 2006-2016 anslår Statnett at netto bidrag fra utenlandsforbindelsene til redusert nettleie i perioden 2006-2016 var om lag 2,5 mrd. kroner.»

Fordelt på de 1470 000 000 000 kwh vi ifølge SSB produserte i disse årene, blir bidraget 0,17 øre pr kwh. En standardfamilie bruker 20 000 kwh pr år. Familien fikk altså 34 kr pr år i redusert nettleie av utenlandshandelen. Økningen i strømprisene som den samme utenlandshandelen har gitt det siste året er ca 25 øre/kwh. Det gir snittfamilien vår en økning i strømregningen på 5000 kr pr år, med mva 6250 kr. Jeg vi ikke tro særlig mange familier ser dette som en «golden deal».