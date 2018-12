KREVENDE: Erna Solbergs abortflørt får kritikk fra flere hold. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Full abort-klinsj i regjeringen

MENINGER 2018-12-05T22:22:50Z

Frp raser mot Ernas abortflørt. Ikke bare sier de nei til alle innstramminger. De åpner for en liberalisering av loven.

kommentar

Publisert: 05.12.18 23:22

Helseminister Bent Høie fikk null hjelp av regjeringspartner Frp da han kom til Stortinget onsdag kveld for å svare på nye spørsmål om abort. For blant de tydeligste kritikerne av Høyres åpning for å stramme inn abortloven, var de to representantene fra Frp.

Helseministeren viste imidlertid tydelig hvor uaktuelt det er å legge vekk sitt dødfødte forslag om abortinnstramming . Fra Stortingets talerstol understreket han igjen og igjen at Høyre skal forhandle med KrF om å stramme inn abortloven.

Men det vil ikke Frp.

– Det eneste jeg kan støtte er en utvidelse av abortloven, sa FrPs Sivert Bjørneland, som understreket at Høyres abortforslag slett ikke er regjeringens forslag.

– Et eventuelt forslag vil ikke få flertall, sa FrPs Åshild Bruun-Gundersen, som gikk til angrep på KrF og Høyres håndtering av saken. Hun advarte mot at kvinner kan bli presset til å føde syke barn, og truet med at et forslag om innstramming tvert om kan bety at abortloven blir liberalisert.

Det blir altså ikke noen innstramming av abortloven. Hvorfor fortsetter Høyre seigpiningen ?

Det er fordi Erna Solberg ikke kan trekke opp abort-agnet før hun har en regjeringsplattform på kroken. Abort-trøbbelet går altså ikke over før forhandlingene om en ny flertallsregjering er over langt ut i januar. Først da kan hun si at de ikke oppnådde enighet om abort, etterfulgt av 10 nye K-er i KRLE til KrF eller andre store pengeinnrømmelser til partiet.

Dette skulle Erna selvsagt helst ha sluppet. For abort er ingen god sak for statsministeren. Ikke minst fører det til misnøye i eget parti. Et flertall av Høyres velgere mener hun har håndtert saken dårlig, viser VGs meningsmåling denne uken.

Det beste for Høyre hadde vært om saken bare forsvant. For det er ingen tvil om at Erna Solberg og Bent Høies plan ender i en spontanabort. Ikke engang tvillingabort er det noe rom for å endre hos Frp.

Men likevel står Erna og Bent Høie på sitt.

Helseministeren fikk siste ordet i Stortinget og avsluttet debatten med buldring. For Høie tok frem stortrommen og viste til hvor diskriminerende folk med ryggmargsbrokk og Downs syndrom oppfatter abortlovene paragraf 2C . Så ga han Stortinget en mansplaining om hva diskriminering går ut på.

Det følte nok resten av representantene til stede forsiktig sagt ikke at de trengte. Mange av dem hadde nettopp vært på talerstolen og fortalt hva de mener er diskriminerende. Nemlig Høyres angrep på kvinner for å drive med menneskesortering.

Hvor håpløst Høyres toppledelse sitt abortfrieri er, kunne ikke vært tydeligere. Men siden ting er som de er, må vi altså holde på med disse pinlighetene en måned til.