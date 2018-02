Diktaturet forsøker en sjarmoffensiv

kommentar

Publisert: 22.02.18 09:09

MENINGER 2018-02-22T08:09:43Z

Ett år etter det bisarre drapet på Kim Jong-uns halvbror i Kuala Lumpur stjeler diktatorens søster showet i Pyeongchang.

Et familiedrama i mange episoder utspilles i det lukkede stalinistiske regimet i Nord-Korea . I Kim-dynastiet blir familiemedlemmer tatt av dage eller dyrket som helter. Halvbror Kim Jong-nam var så uheldig å havne i første kategori. Den smilende lillesøster, Kim Yo-jung, er dagens vinner.

Kim Yo-jung er medlem av politbyrået i ettpartistaten og anses som en viktig politisk rådgiver for sin bror. Hun reiste til de olympiske vinterleker i Pyeongchang i spissen for en stor offisiell nordkoreansk delegasjon. Det ble en historisk reise. Ikke siden Korea-krigens slutt i 1953 har en representant for familiedynastiet besøkt naboen i sør.

I Pyongyang sitter storebror og er tilsynelatende svært fornøyd med hva han ser. Årsaken er ikke at nordkoreanske utøverne briljerer i OL, men at regimets sjeldne forsøk på en sjarmoffensiv virker. Kim Yo-jung ble stjernen alle så på. Hun overskygget USAs visepresident Mike Pence og fikk tilnavnet “Nord-Koreas Ivanka”, med referanse til den amerikanske presidentdatteren.

En æresgarde og et militærorkester ønsket Kim Yo-jung og delegasjonen velkommen hjem på flyplassen i Pyongyang. Diktatorbroren uttalte til det offisielle nyhetsbyrået KCNA at det nå er viktig å følge opp besøket ved å “forsterke det varme klima kjennetegnet av forsoning og dialog”. Kim Jong-un mener at OL har skapt et sterkt ønske og en felles vilje både i nord og sør.

Kim Yo-jung talte ikke offentlig under besøket i Sør-Korea. Da hun under en middag i Seoul ble spurt om å si noen ord unnskyldte hun seg med at hun ikke var noen taler, skriver New York Times. Men hun smilte hvor hun kom. Sørkoreanske medier skrev utførlig om alt fra hennes nøkterne klesstil og moderate bruk av sminke til hennes optimistiske visjoner i lunsjmøtet med Sør-Koreas president Moon Jae-in. Hun benyttet anledning til å invitere ham til Nord-Korea. Hvis bare de to lederne møtes vil forholdene mellom nord og sør raskt bli bedre og gårsdagen bare være et fjernt minne, sa hun.

Gårsdagen er fjoråret da Kim Jung-un gjennomførte atomprøvesprengninger, utskytninger av langdistanseraketter og truet både naboer og USA. Den amerikanske president advarte til gjengjeld “den lille rakettmannen” om at han ville besvare ytterligere trusler med “ild og raseri”.

På bemerkelsesverdig kort tid er krigsfrykten erstattet av politisk dialog og ønsker om avspenning. Det er i tråd med Kim Jong-uns strategi. Han blir ofte fremstilt som irrasjonell, men det kan være nyttig å ta ham på ordet. Kim sa at han ville bruke 2017 til å ferdigstille landets atomvåpen og rakettprogram. I 2018 vil han prioritere økonomisk utvikling. Han trenger bistand fra sør og lettelser i sanksjonene. OL ga ham en anledning til å vise Nord-Korea fra en annen side.

Kim Yo-jungs smil kan ikke skjule sannheten om Nord-Korea. Det er ikke mulig å sminke et undertrykkende og truende regime. Bak de vakre ordene er alt som før, med ett vesentlig unntak: En nødvendig dialog mellom nord og sør er innledet. Men fortsatt er Nord-Koreas militære arsenal en alvorlig trussel i regionen og USAs største sikkerhetspolitiske utfordring. Om ikke Kim Jong-un er irrasjonell, er han brutal og nådeløs. Alt handler om å sikre regimets overlevelse og det totalitære system han arvet fra sin far og bestefar.

I følge en rapport fra en sørkoreansk tenketank i desember 2016 skal Kim, for å styrke sitt grep om makten, ha beordret 340 henrettelser etter at han kom til makten i 2011. Utrenskningene minner om fortidens Moskva-prosesser. Kims onkel Jang Song-thaek , som ble ansett som den nest mektigste i regimet, ble først retusjert fra offentlige bilder og deretter henrettet. Kims halvbror, Kim Jong-nam, ble i februar i fjor angrepet av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur og påført en dødelig dose nervegift i ansiktet. Kvinnene sa i retten at de ble betalt for det de trodde var en spøk. Fire menn, som mistenkes for å tilhøre den nord-koreanske etterretningstjenesten, er ettersøkt.

Kim Yo-jong, Kim Jong-Ils yngste datter, fikk oppdraget med å gi regimet et menneskelig ansikt. Hun skal ha studert i Sveits i yngre dager. Det antas at hun er 30 år og gift. Hun er nestleder i partiets propagandakontor, men makten springer ut av at hun antas å være diktatorens mest betrodde medarbeider.

På forhånd advarte visepresident Mike Pence om at Nord-Korea ville bruke OL til en sjarmoffensiv. Han fikk rett. Pence vekslet verken ord eller håndtrykk med Kim Yo-jong da han hadde sjansen, men kanskje er isfronten likevel brutt. En talsmann for den sørkoreanske presidenten sier at USA ser positivt på en dialog og Pence antyder i et intervju med Washington Post at USA er åpen for samtaler. Den største vinneren er president Moon som ønsket å bruke OL på hjemmebane som en døråpner for diplomati.