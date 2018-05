Venstrevridde journalister

LISTHAUG: Ifølge en undersøkelse utarbeidet av Nordiske Mediedager, har partiet hennes en oppslutning på rundt fire prosent blant de fremmøtte. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Sosialistisk Venstreparti ville fått 21 prosent og marxistene i partiet Rødt ville ha fått 11, 8 prosent av stemmene dersom norske journalisters partivalg hadde vært samsvarende med resten av befolkningens, viser en undersøkelse utarbeidet av Nordiske Mediedager som ble presentert i Bergen fredag.

De to ytre venstrepartiene er altså nesten like store som Arbeiderpartiet og Høyre tilsammen blant norske journalister. Mens Fremskrittspartiet bare får en oppslutning på snaue tre prosent i den samme yrkesgruppen. Undersøkelsen bekrefter altså med små variasjoner et bilde som lenge har vært etablert om at vi som gir det norske folk nyheter, kommentarer og bakgrunn, har en overvekt av folk til venstre for sentrum i våre redaksjoner.

Går man nærmere inn i tallene er det noen interessante variasjoner. Rødt står sterkest blant kulturjournalister og svakt blant økonomijournalister. Den største samlede oppslutning noe parti har blant journalister, er Senterpartiet som får nesten 40 prosent av stemmene fra sportsredaksjonene - uten at det virker opplagt hvordan dette kan påvirke sportsjournalistikken. Fremskrittspartiets lave oppslutning er imidlertid gjennomgående lav i alle redaksjoner. Ikke i en eneste redaksjon har de en oppslutning på over fire prosent.

Tendensen er altså gammel, og ser man på det store bildet sier det forsåvidt litt om hvor lite journalisters private holdninger påvirker befolkningen. Både SV og Rødt er små partier, mens Fremskrittspartiet er stort. Det kan bety at medienes makt er overdrevet,. Det kan bety at norske journalister er flinke til å ikke la sine personlige politiske preferanser få prege journalistikken. Og mest sannsynlig betyr det at den moderne nyhetsjournalistikken favoriserer emner, temaer og begivenheter som ikke akkurat gir venstresiden noen gevinst.

Det betyr imidlertid ikke at ikke vridningen er et problem. Og antagelig mer for mediene enn for Fremskrittspartiet, som ser ut til å ha klart seg utmerket gjennom 45 år uten norske journalisters stemmer. For mediene betyr dette imidlertid en utfordring for troverdigheten. En utfordring som er mer alvorlig i dag en for for få år siden, når man ikke lenger sitter med monopol på nyhetsformidling. Det bør derfor være en prioritert oppgave for norske redaktører å forsøke og balansere forholdet i årene som kommer.

