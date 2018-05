SKOLEMASSAKRE: Spontanmarkering utenfor Santa Fe High School etter skytingen der åtte elever og to lærere ble drept. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

Det enkleste er pistol

Publisert: 31.05.18 09:35

De siste skolemassakrene i USA peker mot et akutt problem med mannsrollen.

17 år gamle Dimitrios Pagourtzis, som 18. mai drepte åtte medelever og to lærere ved skolen han gikk på i Texas , føyer seg dessverre inn i en uheldig tradisjon for at unge menn løser personlige problemer med skytevåpen.

For uavhengig av om det blir funnet at massemorderen var psykisk syk eller ei, er det et velkjent skript etter hvert: Ung mann har dametrøbbel og sliter med livet sitt. Han angriper alle rundt seg med et skytevåpen. Deretter roses han i de mørkere delene av internett for det han har gjort. Og enda flere vil komme til å følge i hans fotspor.

Hva vet vi om Pagourtiz? Ikke all verdens. Men vi vet at han er beskrevet som en stille og rolig fyr . Han skal ha vært skoleflink, og han drev aktivt med fotball og dans. Samtidig vet vi at han i ukene før massedrapet la ut bilder på Facebook av en frakk med både nazi- og kommunistsymboler . Nazikorset skulle representere mot, mens hammer og sigd-symbolet skulle representere opprør, ifølge drapsmannens egen forklaring.

Vi vet også at han ikke skal ha hatt noen historikk med psykisk sykdom. Derimot skal han ha vært våpeninteressert og ønsket seg en militær karriere. Og han førte en dagbok, hvor det kom frem at han både ønsket å drepe og å begå selvmord.

Ikke minst hadde han plaget en jente i klassen i fire måneder før massedrapet , fordi han ville gå ut med henne. Hun avviste ham, og ifølge moren hennes ble tilnærmelsene stadig mer aggressive. 16 år gamle Shana Fisher var et av ofrene til Pagourtiz. Det er grunn til å tro at det ikke var tilfeldig, ettersom drapsmannen selv har erklært at han ikke drepte de elevene han likte.

Så, hvordan føyer dette seg inn i et eventuelt mønster? Ifølge psykolog Peter Langman, som har forsket på skoleskyttere i en årrekke , er det mye som lyder kjent. Både de militære ambisjonene, angrep på jenter som har avvist drapsmannen og svermeriet for totalitære ideologier er gjengangere.

Det er motstridende rapporter om hvorvidt Pagourtiz var et mobbeoffer. Derimot ser det altså ut til at han var en mobber, i hvert fall overfor Fisher, som han ikke taklet å bli avvist av, og som han endte med å drepe. Mobbing går ofte igjen som en forklaring når skolemassakrer skal forklares. Langman slår imidlertid fast at barn og ungdom som blir massedrapsmenn, oftere er mobbere enn mobbeofre, og at det stikk i strid med teorien ikke er noe tyder på at flere skoledrapsmenn har vært utsatt for mobbing enn det andre barn har.

Advokaten til Pagourtiz hevder at han ikke husker stort , og antyder med det at han kan ha vært psykotisk. Men det er jo også en advokats jobb å forsvare klienten sin, og psykose er det eneste potensielle forsvaret for massedrap som kan ha noen innvirkning på straffeutmålingen. Derimot har flere overlevende medelever rapportert at han sang «Another one bites the dust» mens han meiet ned elever og lærere , og at han var rolig og syntes å glede seg over drapene. Ikke ulikt rapportene om Anders Behring Breiviks oppførsel under massakren på Utøya.

Det har blitt hevdet at det ikke var noen tegn på at Pagourtiz skulle bli en massedrapsmann. Han hadde intet åpenbart motiv og ingen kjent tilknytning til en ideologi eller ideologisk bevegelse. Jeg vil hevde at det ikke er helt sant. Om vi ser på helheten, hadde han mange fellestrekk med andre skoleskyttere. Og han svermet for en tilsynelatende suppe av ideologier, fra nazisme, via kommunisme til satanisme. Disse blandet han sammen til sin egen cocktail av et komplett usunt mannsideal hvor makt og styrke var noe han kunne dyrke.

Alle ideologier virker ikke like motiverende til å begå drap. Mye tyder på at en del unge menn løser egen følelse av avmakt med å knytte seg til symboler for makt og dominans, og i de verste tilfellene handler ut fra dette.

Om Shana Fisher virkelig ble drept fordi hun hadde avvist stalkingen hans, er det et annet problematisk trekk. På en skole med over 1400 elever er det neppe tilfeldig at Pagourtiz drepte akkurat henne.

Selvfølgelig blir ikke de fleste gutter eller menn massedrapsmenn. De som blir det, ser imidlertid ut til å ha noen usunne ideer både om hvordan de skal håndtere mannsrollen og forholdet til kvinner. Jeg er ikke overbevist om at det er et problem som først og fremst handler om manglende tilbud innen psykisk helse. Heller burde man kanskje gripe tak i hvorfor enkelte unge menn svermer for ideer om å være allmektige, og hvorfor de ikke takler avvisning. Og gi dem en bedre måte å tenke om hva det er å være mann på.

Poenget blir tydeliggjort av hvordan deltakerne i såkalte incel-fora i ettertid har heiet på Pagourtiz for å ha tatt igjen overfor en jente som avviste ham. Det er ikke noe som tyder på at drapsmannen selv var aktiv på slike fora, men den kulturelle referanserammen for slike løsninger - massedrap - er der. Og man kan regne med at andre vil nikke bifallende og kanskje til og med opphøye en til helt om man løser problemene sine med våpen.