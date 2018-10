I VITNEBOKSEN: Den korrupsjons- og narkodømte politimannen Eirik Jensen har begynt sin forklaring i ankesaken. Foto: Tore Kristiansen

Erik Jensens innrømmelser

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) På utspørringens første dag forklarte Eirik Jensen seg avslappet om luksusgaver og regelbrudd.

For det satt ikke like langt inne for Eirik Jensen å innrømme sine tabber denne gangen. Han strittet ikke imot da aktor Jan Egil Presthus konfronterte ham med hans ulike brudd på regelverket. Som å motta klokkegaven av storsmugleren Gjermund Cappelen.

– Har du mottatt gaver fra Cappelen?

– Da er svaret ja.

– Hvorfor tok du imot en klokke?

– Det var nok «taken by suprise». Jeg fikk en bærepose som jeg i ettertid så det var en klokke i. Jeg husket ikke det. Men så ble denne tilbakelevert i ettertid. Og det var dumt. Men den handlingen var innenfor regjeringens veileder for mottak av gaver, sa Jensen.

Slik var Jensen på sin første dag på vitneboksen. Han hadde svaret klart.

På spørsmål om alle regelbruddene var forklaringen at han var dårlig på data. Eller at det oppsto problem med politimisunnelse når han delte for mye informasjon. Dessuten kunne informasjonen være usikker og han mente det var i strid med personvernloven å registrere den.

Jensen hadde på forhånd lovet en bedre versjon av seg selv. Han har innrømmet at han ikke var forberedt i tingrettssaken. Påkjenningen førte til at han ikke leste et eneste sakspapir.

Nå har han gjort det. Og han virker mer avslappet. Sint ble han knapt, tvert om lo han innimellom og var til tider humoristisk.

Jensen fikk en rolig og grei start. Men det spørs om juryen kjøper den om personvernbekymringer fra en som har gjort tystere til en levevei.

At regjeringsmedlemmer også lever på kant med regelverket, var en artig vri. For her har jo Jensen helt rett i at folk som Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen har slitt med gaveregelverket, etter kostbare teppe- og klokkegaver på besøk i Afghanistan.

Men det er et annet regelverk. Politikere som mottar slike høflighetsgaver må de nesten takke ja. Men etterpå skal de levere dem inn.

Politimenn som Eirik Jensen skal selvsagt ikke motta gaver fra kriminelle i det hele tatt. Heller ikke en Tag Heuer-klokke fra Norgeshistoriens største hasjsmugler.

Men dette vil han forklare seg mer om senere. Hvorfor han fikk en pose han ikke tittet i, må komme opp. Jensen er bare helt i begynnelsen av sin forklaring.

Og han gjør lurt i å fortsette som han startet. Han er god når han ikke lar seg irritere og når han drar den om at det viktige er å få jobben gjort.

Da må man ta noen snarveier. For han var en sånn politimann som «hadde skoa på», i motsetning til «papirmennene».

Og alle vel vil være en sånn med skoa på.