USAs president Donald Trump har igjen vist sin mangelfulle innsikt i menneskesinnet - og sin manglende respekt for kvinner. Foto: Charlie Riedel / TT NYHETSBYRÅN

Trump og kvinnene

MENINGER 2018-09-23T23:36:25Z

USAs president Donald Trump klarte ikke å holde seg. I slutten av forrige uke rykket han ut og sådde tvil om historien til Christine Blasey Ford, kvinnen som har beskyldt Brett Kavanaugh for overgrep.

leder

Publisert: 24.09.18 01:36

Kavanaugh er Trumps kandidat til ny høyesterettsdommer, og skal etter planen forklare seg for kongressen i dag.

Det påståtte overgrepet skal ha skjedd på begynnelsen av 1980-tallet, mens både Ford og Kavanaugh gikk på videregående skole. Kavanaugh, den gangen 17 år, skal sammen med en venn ha dratt den da 15 år gamle Ford inn på et soverom, lagt henne ned på en seng og forsøkt å kle av henne. Da hun forsøkte å skrike, skal Kavanaugh ha lagt en hånd over munnen hennes.

Det sier seg selv at det er vanskelig å bevise noe slikt så mange år senere. Ford, som i dag er psykologiprofessor, ventet selv i mange år før hun fortalte noen om sin opplevelse. Det skjedde da hun var i terapi sammen med ektemannen, for seks år siden.



Hvis det var så alvorlig - hvorfor anmeldte hun ikke den gangen, spør Trump nå. Med det avviker han fra linjen republikanerne har lagt seg på. Frem til nå har de vært nøye med å ikke trekke hennes historie om hva som faktisk skjedde, i tvil. Spørsmålet er snarere, mener de, om hun kanskje husker feil person - om det var en annen enn Kavanaugh som angrep henne den gangen.

Denne strategien er åpenbart et resultat av #metoo-kampanjen. Det er ikke lenger god tone å angripe kvinners troverdighet og karakter når de forteller om overgrep og trakassering. Heldigvis. Republikanerne har forstått dette. Med unntak av presidenten selv. Med Trumps forhistorie i forhold til kvinner er det ikke overraskende. Men det er særdeles uklokt håndtert fra hans side. Det ser vi på reaksjonene som nå kommer.



Under hashtaggen #WhyIDidntReport har tusenvis av kvinner de siste døgnene fortalt sine historien om hvorfor de ikke har snakket om det de har opplevd. Alle som kan noe om dette temaet, vet at det ikke er uvanlig at mennesker bærer på slike historier alene, i mange år. Kanskje livet ut. Det kan handle om skam, om redsel for ikke å bli trodd, et håp om å legge det bak seg, et ønske om å ikke bli sett som offer...

Donald Trump mangler åpenbart denne innsikten i menneskesinnet. Nå kan hans manglende forståelse, kombinert med hans kvinnesyn, komme i veien for utnevnelsen av Kavanaugh. Nominasjonen henger allerede på et par viktige republikanske kvinner i Senatet. Trump har lenge visst at han ikke kunne ta deres stemmer for gitt. Det kan han antagelig i enda mindre grad etter dette.