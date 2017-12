SEX-HANDEL: – Det er sannsynligvis ikke særlig effektivt å advare mot å kjøpe sex i håp om å redusere HIV-spredning, skriver Hege Grostad, som tidligere har stått frem som sex-arbeider. Foto: Braastad, Jørgen

Lovlig prostitusjon reduserer HIV-smitte

debatt

MENINGER 2017-12-13T11:09:16Z

Publisert: 13.12.17 12:09

Sexkjøp er ikke en marginal aktivitet som forsvinner med en liten advarsel fra politiet.

HEGE GROSTAD, student

I VG-saken «HIV-positiv mann solgte sex i Haugesund » advarer politiet mot å kjøpe sex i Haugesund. Hvis politiet er genuint opptatt av å forhindre spredning av sykdom via prostitusjon, bør de kanskje vende et mer kritisk blikk mot sin egen praksis.

Amnesty International har påpekt at bruken av kondomer som bevis for prostitusjon har ført til at sexselgere kvier seg for å bære og bruke kondomer. Denne politi-praksisen foregår i Norge, og den bør avvikles snarest, slik New York gjorde i 2014. Både i Oslo og New York har politiet hatt for vane å endevende veskene til kvinner som står på gaten, for så å anklage/tiltale kvinnene for sexsalg dersom det ble funnet kondomer i vesken. Slik har også leiligheter og massasjeklinikker blitt stormet av politi på kondomjakt. Ryktene spredde seg, og kondombruken gikk ned på grunn av politiets praksis.

Det er sannsynligvis ikke særlig effektivt å advare mot å kjøpe sex i håp om å redusere HIV-spredning. Sexkjøp er ikke en marginal aktivitet som forsvinner med en liten advarsel. I 2008 estimerte SSB at nordmenn kjøper seksuelle tjenester for 1,2 milliarder kroner årlig. En litt mer fornuftig tilnærming til prostitusjon vil være å anerkjenne at prostitusjon er en del av samfunnet, og legge til rette for at prostitusjonen skjer på tryggest mulig måte. Politiet burde kanskje heller ha oppfordret folk i Haugesund til å praktisere trygg kjøpe-sex, i stedet for å oppfordre til å la være å kjøpe sex.

På høyere hold må alle politiske partier på Stortinget snarest programfeste oppheving av sexkjøpsloven og hallikbestemmelsen. Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet estimerer at full avkriminalisering av prostitusjon er et av de billigste og mest effektive tiltakene for å redusere HIV-smitte, med opp til flere ti-talls prosent . En av forklaringene på denne mekanismen er at det blir lettere for helsepersonell og hjelpetiltak å komme i kontakt med personer som selger sex, og gi dem veiledning i sikker sex, når prostitusjon er lovlig. Ifølge Verdens Helseorganisasjon, The Lancet, Amnesty International og flere hundre sexarbeiderorganisasjoner globalt, er avkriminalisering av prostitusjon den tryggeste formen for lovgivning med hensyn til både helse og menneskerettigheter. Ingen av de politiske partiene på Stortinget fører i skrivende stund en prostitusjonspolitikk som er i tråd med internasjonal faglig konsensus.

Mens politiet venter på avkriminalisering av prostitusjon, bør de ha et kritisk blikk på sin håndheving av forbudene, og gjøre alt de kan for å fremme trygg og sikker kjøpe-sex. Avvikling av bruken av kondomer som bevis for prostitusjon er sannsynligvis et effektivt sted å begynne.

