Steve King: Trumps lynavleder

DES MOINES, IOWA (VG) Hvor langt ut i den hvite nasjonalismen kan en amerikansk politiker trampe og likevel bli gjenvalgt? Iowas kongressmann, Steve King, kan gi oss svaret i morgen.

Møtet hadde vært ladet, men rolig de første tjue minuttene. Men det forandret seg raskt da den unge mannen på andre rad fikk ordet. Han var anspent, men rolig da han begynte å sammenligne uttalelser terroristen som drepte elleve mennesker i en synagoge i Pittsburgh en snau uke tidligere, med uttalelser kongressrepresentant Steve King hadde kommet med om innvandrere som truer den amerikanske sivilisasjon.

Han kom ikke langt før King eksploderte foran møtet.

– Du våger ikke å sammenligne meg med den mannen! Jeg skjønte hva du planla i det øyeblikket du kom inn i rommet, ropte han.

– Du får ikke flere spørmål, og jeg svarer ikke på noe mer før du er ute.

To av møte arrangørene geleidet den unge mannen ut. «Ser du på deg selv som en hvit nasjonalist?», rakk han å spørre, før han var ute av døren.

– Stopp det der! sa King, så hardt at stemmen nesten sprakk.

Det oppsto en trykket stemme blant oss gjenværende i romme. Vi var bare snaut femti stykker tilstede, og utenfor sto det en litt tafatt demonstrasjon på omtrent like mange og ropte slagord.

Men opptrinnet gikk sin seiersgang over amerikanske tv-kanaler og nettaviser samme ettermiddag og kveld. For den unge demonstranten var ikke den eneste som har trukket sammenligninger mellom King og terroristen og massedrapsmannen fra Pittsburgh.

King har i årevis kommet med kontroversielle uttalelser om innvandrere og muslimer. I 2008 mente han at al-Qaida ville feire om Obama ble president. Han har retweetet europeiske nazi-sympatisører.

Han har gitt sin politiske støtte til den hvite nasjonalisten Faith Goldy, da hun stilte som ordførerkandidat i Canada.

Han har hatt politiske møter med det ytterliggående høyrepartiet FPÖ i Østerrike som ble stiftet av gamle nazister, angivelig mens han var på sponset tur til Europa for å se på nazistenes utryddelsesleirer .

Han har hatt det amerikanske sørstatsflagget på skrivebordet sitt i Kongressen (til tross for at han er fra Iowa som sloss for Unionen under borgerkrigen).

Og han har i det hele tatt vippet mellom det eksentriske og det høyreradikale i sine 16 år i Kongressen. Han har likevel blitt gjenvalgt med solid flertall hver gang.

Men da Trump begynte å skru opp retorikken mot karavanen på vei fra Honduras og til den amerikanske grensen for noen uker siden, skjedde det noe. Og etter bombene som en Trumpsupporter sendte til mange av presidentens kritikere og massedrapsmannen i Pittsburg som også var bortimot hysterisk opptatt av karavanen på vei fra Honduras, økte presset mot republikanerne for å ta avstand fra ytterliggående stemmer i egne rekker.

Og da sto plutselig King mer laglig til for hogg enn presidenten.

«Kongressrepresentant Steve Kings siste uttalelser, oppførsel og retweets er totalt upassende», sa formannen i republikanernes nasjonalkomitte, Steve Stivers, som også er kollega av King i Representantenes hus.

«Vi må stå samlet mot hvit overmenneske-ideologi og hat i alle former, og jeg tar sterk avstand fra denne oppførselen.

Flere konservative spinsorer har trukket tilbake støtten (King er tidligere beskyldt for å bruke for mye av donasjonene på å ansette folk fra egen familie), og hans sterkt konservative lokalavis, har trukket støtten de har gitt ham på lederplass gjennom mange år og anbefaler innbyggerne nå å stemme på hans demokratiske motkandidat, J.D. Scholten.

En hardt presset King hadde imidlertid ingen unnskyldninger eller beklagelser å komme med under møtet i Des Moines jeg var tilstede på før helgen.

Istedet skyldte han på medier og motstandere for å ha vridd på uttalelser og rett ut løyet om hva han hadde gjort.

«Er det noe presidenten har lært oss i alt dette, så er det å ikke beklage noe» sier en republikansk kilde i Kongressen til The Hill.

«På mange måter er King en slags proto-Trump. Strategien hans er at om venstresiden reagerer på noe så smeller han til dobbelt så hardt».

Men kontroversene den siste uken har kostet King mer enn støtte fra partifeller og aviser. Etter å ha ledet så komfortabelt på meningsmålingene i sitt valgdistrikt (hvor Trump vant med 27 prosents overvekt av stemmene for to år siden) at alle regnet ham som usårlig, ligger han nå tett med Scholten.

– Jeg tror nok vi må regne med at King fortsatt er favoritt siden valgdistrikte hans er så konservativt, sier Judd Legum, journalisten og aktivisten bak den progressive nettavisen ThinkProgress, som har fugt King tett i mange år.

– Men det er et veldig interessant eksperiment, fordi det vil vise hvor mye av en hvit nasjonalist du faktisk kan være, og likevel vinne et amerikansk valg.