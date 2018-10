VIL TIL HØYRE: KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad (f.v.) fronter sammen med nestleder Olaug Bollestad ønsket om å gå inn i Erna Solbergs regjering. Foto: Frode Hansen

KrF-nestlederen bønnfaller partiet om å velge Erna: «Vi har ikke råd til å velge feil»

MENINGER 2018-10-11T13:45:52Z

I en VG-kronikk maner KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad partifeller til kamp for å få flertall for at partiet skal gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

Publisert: 11.10.18 15:45

Torsdag har han skrevet en kronikk i VG hvor han fremmer et klart råd til sitt eget parti: å velge Erna Solberg. Partiets sentralstyre sitter akkurat nå i et møte hvor de skal diskutere hvordan det skjebnesvangre landsmøtet skal foregå.

«Nå er vi kommet til et nytt veiskille. Vi har ikke råd til å velge feil. Vi må velge den veien som gir gjennomslag for mest KrF-politikk, og som på sikt gir størst mulighet til vekst for partiet. Jeg mener den veien peker mot regjeringen Solberg», skriver Ropstad i kronikken.

– Er det første gangen du har skrevet en kronikk der du direkte motsier din egen partileder?

– Ja, det er det, svarer KrF-nestleder Ropstad.

I kronikken lover han å kjempe for sitt alternativ – og dermed også mot Hareide, som heller vil at partiet skal gå i regjering med Ap og Sp.

«Det er i en bred sentrum-høyre regjering vi kan få gjennomslag for mest KrF-politikk. Det tror jeg på – og det vil jeg kjempe for!», skriver Ropstad.

– Gjør det jeg kan

– Mobiliserer du nå?

– Jeg gjør selvsagt det jeg kan for å overbevise flest mulig. Skrive innlegg, uttale meg i mediene og reise rundt. Men jeg har ikke tro på hestehandler eller massemobilisering for å vinne noen møter, sier Ropstad.

– Jeg tror det viktigste for partiet at vi tar en beslutning, så får flertallet avgjøre. Det sitter ingen kampanjesjef på kontoret mitt og jobber iherdig for å finne løsninger, sier Ropstad til VG.

Han er allerede opp på partiledelsens «misjonsturné» rundt om i landet, hvor de skal reise rundt og overtale grasrota – selv om de er uenige.

«KrF er et ikke-sosialistisk parti. Vi vil bygge samfunnet på kristne verdier. Vi ønsker et velferdssamfunn og ikke en velferdsstat», skriver KrF-nestlederen. Og påpeker:

«Lederen har gitt sitt råd. Jeg gir mitt».

– Er det å skrive den kronikken nærmest det første aktive steget du har tat t?

– Ja, på en måte er det det. Jeg følte et veldig behov for å si noe mer om hvorfor jeg mener dette. Det er ikke nødvendigvis det samme som jeg sier på møtene, men det er noe av det, sier Ropstad.

Tror på skjult avstemning

I sentralstyremøtet torsdag skal KrF-toppene diskutere om voteringen på landsmøtet skal være skriftlig og hemmelig, eller om delegatene må vise hva de stemmer.

Ropstad regner med det blir skjult avstemning.

– Hvis noen ber om det i sentralstyret, så blir det mest sannsynlig skriftlig votering?

– Ja, jeg tipper det blir det, sier han.

– Hva gjør at det er viktig for deg at landsmøtet følger din anbefaling?

– Jeg har som førstevalg at vi skal sondere med Solberg-regjeringen. Bakgrunnen for at jeg mener det er viktig, er at jeg tror det er størst mulighet for gjennomslag og at KrF kan vokse som parti. Men hvis vi ikke får gjennomslag, kan vi sondere med den andre siden, sier Ropstad.