Styrket Jonas - svekket parti

kommentar

Publisert: 29.01.18 21:04

MENINGER

GARDERMOEN (VG) Jonas Gahr Støre har omsider inntatt lederrollen for alvor. Nå må han gjenreise et Ap i krise.

Det blir ikke lett. Men Støre har antagelig et bedre utgangspunkt nå enn han hadde rett etter valgnederlaget i høst, hvor rart det enn høres ut. I høst fremsto Ap-lederen som en nedslått og skuffet mann, som ikke visste riktig hva som skulle være veien videre for partiet. Gjennom de siste ukene har han styrket seg som leder, samtidig som partiet har blitt svekket gjennom maktkamp og splittelse.

Varslersaken begynte dårlig, også for Støre. Han kom skjevt inn i behandlingen av varslene mot Trond Giske før jul. Blant annet brøt han løfter om at partisekretær Kjersti Stenseng ikke skulle delta i behandlingen av saker til kvinner som hadde varslet. Ap-lederen fremsto uklar og vinglete. Mange av kvinnene som hadde sagt fra, var fortvilte over Støres håndtering av deres saker.

En annen Støre

Det var en annen Støre som kom tilbake fra juleferie. Han gjorde det han måtte gjøre, og han sørget for å få ryggdekning i partiet. Trond Giske trakk seg til slutt som Aps nestleder. Og på landsstyremøtet på Gardermoen i går ble det klart at Giske heller ikke får fortsette som vanlig sentralstyremedlem. Også her fikk Støre det som han ville.

Men det er nå den virkelige jobben begynner. Støre er opptatt av å snu partiet vekk fra maktkamp og over til politikk. Det blir ikke lett. Splittelsen i Ap går helt til topps.

Partisekretær Kjersti Stenseng blir regnet som en av Giskes støttespillere. Hun ville i går ikke svare på om hun stiller seg bak Støres konklusjoner i alle varslersakene, men nøyde seg med å presisere at de to er enige om ordlyden i pressemeldingen de sammen har sendt ut.

Stensengs håndtering av Giske-saken har lenge skapt inntrykk av at hun og Støre ser ulikt på viktige spørsmål, både om prosessen og om resultatet. Nestleder Hadia Tajik, på sin side, markerte allerede før jul at hun var kritisk til Støres behandling av kvinnene som hadde sagt fra

Splittelser er ikke noe nytt

Splittelse i Ap-toppen er ikke noe nytt. Konfliktene mellom partileder Einar Gerhardsen og partisekretær Haakon Lie preget Ap gjennom flere tiår. Gro Harlem Brundtland tok over som Ap-leder etter Reiulf Steen etter en uforsonlig maktkamp. Gjennom store deler av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet var det striden mellom Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland som nær lammet partiet.

Men med unntak av 2001, under den mest intense striden mellom Stoltenberg og Jagland, har Ap i alle disse periodene ligget over 30 prosent ved alle stortingsvalg. Som regel langt over.

Nå er situasjonen anderledes. Partiet har på enkelte meningsmålinger havnet under 20 prosent oppslutning. Ap er på vei inn i sin andre stortingsperiode uten regjeringsmakt, og kan risikere å gå åtte år som opposisjonsparti. Ap trives ikke i denne rollen. Det går utover partiets kollektive selvtillit.

En av forklaringene på Aps problemer er at partiet møter et Høyre som har beveget seg inn mot sentrum. Høyre-leder og statsminister Erna Solberg fremstår for mange som en solid forsvarer av velferdssamfunnet. Også hun kunne brukt Aps slagord «Alle skal med» når hun snakker om de som faller utenfor i det norske samfunnet.

Sosialdemokratiet er i krise

Samtidig ser vi at sosialdemokratiet er i krise i mange europeiske land. Partier som gjennom hele etterkrigstiden har vært dominerende i land som Frankrike og Tyskland, har gått på kraftige valgnederlag de siste årene. Mange spør seg om det er denne trenden som også har nådd Norge og Ap med full tyngde - eller om Støre og hans folk klarer å forme et moderne sosialdemokratisk parti som møter velgerne der de er.

Støre forsøkte i går å vri #metoo over til Aps historiske kamp mot maktmisbruk og undertrykking.

- #Metoo handler om at noen bruker sin maktposisjon til å begrense andres frihet. For oss er kampen mot trakassering en kamp for frihet, for trygghet og for likestilling, sa Støre i sin tale til landsstyret.

Dette er ord han må fylle med innhold. Ap har satt ned tre utvalg som skal utvikle ny politikk, om distrikt, om arbeidsliv, og om innvandring og integrering. Særlig det siste området, innvandring og integrering, splitter Ap. Og ikke minst, dette er et område som splitter Aps velgere.

Støres store oppgave

Her har Støre en stor oppgave: Han må samle partiet bak en politikk som også treffer velgerne. Hans forgjenger Jens Stoltenberg understreket at et troverdig sosialdemokratisk parti må stå for en streng og rettferdig linje i innvandringspolitikken.

Gjennom de siste ukene har Støre vist at han kan lede. Han kan være tydelig når han må. Nå må han. Dersom han skal klare å gjenreise det splittede partiet han leder.